Teva presenta Rise, una plataforma global de innovación abierta para acelerar avances en IA, manufactura inteligente y biotecnología

Caracas — Teva Pharmaceutical Industries Ltd. anunció desde Tel Aviv el 19 de noviembre de 2025 el lanzamiento de Teva Rise, una nueva plataforma global de innovación abierta destinada a impulsar el desarrollo y adopción de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial (IA), industria 4.0, manufactura inteligente, salud digital y biotecnología. El anuncio marca un paso decisivo dentro de la estrategia corporativa Pivot to Growth, que busca modernizar y transformar el modelo operativo y científico de la farmacéutica.

Según la compañía, Teva Rise conectará startups y empresas tecnológicas con las distintas unidades de negocio de Teva para cocrear soluciones aplicadas a desafíos reales de la industria. Además, permitirá que las propuestas seleccionadas se validen directamente en entornos operativos y se escalen dentro del ecosistema global de la corporación, que incluye operaciones en EE.UU., Europa, Israel y otros mercados.

Siete desafíos clave para innovadores globales

La primera cohorte del programa convoca a startups a desarrollar soluciones para siete desafíos prioritarios, todos ellos alineados con necesidades reales de negocio en investigación, manufactura, cadena de suministro y operaciones comerciales:

Plataformas humanas predictivas para pruebas de biológicos , como organ-on-chip o cultivos celulares avanzados aplicados al desarrollo preclínico.

Diseño de protocolos clínicos impulsados por IA , usando análisis predictivo para simular resultados, optimizar parámetros y mejorar reclutamiento y retención.

Revolucionar la experiencia del paciente con inyectables de acción prolongada , mediante herramientas digitales, dispositivos inteligentes o enfoques de ciencias del comportamiento.

Optimización del valor en licitaciones globales , con plataformas analíticas y sistemas de decisión basados en IA.

Confiabilidad de activos y mantenimiento predictivo , integrando datos históricos y en tiempo real para mejorar eficiencia y disponibilidad en plantas de manufactura.

Predicción de calidad y riesgos de producto , mediante herramientas de evaluación basadas en IA/ML.

Inteligencia para asignación de recursos, con modelos predictivos que reduzcan pérdidas de ventas y carga operativa durante disrupciones de la cadena de suministro.

Estas áreas están supervisadas por líderes sénior de Teva. Las startups seleccionadas podrán pilotear sus soluciones dentro de las instalaciones globales de la empresa y explorar rutas de integración a escala. Teva estima invertir decenas de millones de dólares en los próximos años para acelerar la adopción de tecnologías que refuercen su competitividad.

Declaraciones de los líderes de Teva

Mark Sabag, vicepresidente ejecutivo de Mercados Internacionales y patrocinador global del programa, destacó el alcance estratégico del lanzamiento:

“This is an exciting first for Teva. By partnering with start-ups across the globe, we can unlock smarter solutions and innovation. Through Teva Rise, we will forge global partnerships with startups and technology leaders, channeling tens of millions of dollars into solutions that will not only strengthen our business but also deliver meaningful value to patients worldwide. By embracing open innovation and investing ambitiously, we are building a sustainable competitive advantage for Teva and shaping the future of healthcare.»

Por su parte, Richard Francis, presidente y CEO de la compañía, subrayó el rol de la iniciativa dentro de la transformación corporativa:

«We are accelerating our journey to become a modern, innovative biopharmaceutical leader. Teva Rise is a powerful example of our Pivot to Growth strategy in action – bringing together the best minds and technologies to solve real-world challenges faster. By opening our doors to global innovators, we’re not just modernizing how we work; we’re transforming the future of healthcare for patients everywhere.”

Un modelo de colaboración que abre oportunidades globales —incluida América Latina

El lanzamiento de Teva Rise se suma a la tendencia internacional de colaboración entre grandes farmacéuticas y startups tecnológicas. Este enfoque permite acelerar procesos, optimizar operaciones y desarrollar nuevas soluciones para retos complejos del sector salud.

Para startups latinoamericanas —incluidas las venezolanas— la iniciativa representa una oportunidad para integrarse a cadenas globales de innovación, especialmente en áreas como análisis predictivo, ciencia de datos, automatización industrial y dispositivos médicos inteligentes.

Con Rise, Teva busca consolidarse como un actor clave en la transformación digital farmacéutica, impulsando un modelo más ágil, colaborativo y centrado en el paciente, mientras avanza en su objetivo de convertirse en un líder biofarmacéutico moderno.