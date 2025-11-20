FloQast se consolida entre las empresas de mayor crecimiento en Norteamérica según el Deloitte Technology Fast 500™ 2025

FloQast, la plataforma de transformación contable creada por contadores y diseñada para optimizar procesos financieros, volvió a posicionarse entre las compañías de más rápido crecimiento en Norteamérica. La firma informó que alcanzó el puesto número 267 en la edición 2025 del reconocido ranking Deloitte Technology Fast 500™, que reúne a las 500 empresas de mayor expansión en tecnología, medios, telecomunicaciones, ciencias de la vida, fintech y energía. Este año, FloQast registró un incremento de ingresos de 289%, consolidando su presencia en un ecosistema altamente competitivo.
Un ascenso sostenido en la clasificación tecnológica
La nueva ubicación representa un avance respecto al año 2024, cuando FloQast ocupó el puesto 282. El listado, que celebra su 31º aniversario, es uno de los indicadores de referencia para medir el dinamismo y la capacidad de innovación dentro del sector tecnológico. Para la compañía, este reconocimiento subraya la aceptación creciente de sus soluciones y la madurez de su estrategia orientada a automatizar funciones críticas del área contable.
En el comunicado oficial, Mike Whitmire, cofundador y CEO de FloQast, expresó la satisfacción de la empresa por este nuevo logro. “We’re thrilled to once again be recognized as one of North America’s fastest-growing companies,” aseguró. Asimismo, añadió que “This has been a transformational year for us with the launch of our auditable FloQast AI Agents, which enables accounting teams to automate recurring workflows and build their own bespoke AI agents. Building on this success, we’re committed to further accelerating our growth and innovation through 2026 and beyond as we set the standard for modern finance.”
FloQast apuesta por agentes de IA auditables para modernizar la contabilidad
Uno de los motores principales del crecimiento de la empresa ha sido la introducción de FloQast Transform’s AI Agents, una solución impulsada por inteligencia artificial auditable que permite automatizar procesos contables complejos utilizando lenguaje natural. Esta herramienta facilita la automatización de tareas recurrentes relacionadas con el cierre contable, el cumplimiento regulatorio y la elaboración de reportes sin necesidad de programación avanzada.
Los usuarios pueden trabajar con agentes prediseñados, adaptar plantillas existentes o construir agentes completamente personalizados. Esta flexibilidad ha contribuido a mejorar la eficiencia operativa de departamentos contables en diversas industrias y ha reforzado la reputación de FloQast como proveedor de soluciones innovadoras. La compañía también fue reconocida este año con el CODiE Award 2025 a la Mejor Solución Fintech.
Un ranking marcado por la combinación de liderazgo y nuevas promesas
El desempeño de FloQast se inserta en un contexto de fuerte dinamismo en la industria tecnológica norteamericana. Según Deloitte, la edición 2025 presenta una combinación de empresas consolidadas junto a nuevos actores de alto crecimiento. Más de la mitad de los participantes son reincidentes, pero la mayoría del top 10 corresponde a compañías que ingresan por primera vez.
Wolfe Tone, líder del portafolio de clientes emergentes en Deloitte Private y socio de Deloitte Tax LLP, destacó esta dualidad al afirmar: “This year’s rankings highlight both enduring leadership and breakthrough momentum.” También señaló que “More than half of the winners are prior honorees, yet the majority of the top ten are first-time entrants — demonstrating the staying power of established leaders alongside the accelerating growth of new innovators across key sectors. As in previous years, private companies continue to dominate, underscoring the agility that private enterprises bring to competitive markets, enabling the exceptional triple and quadruple digit growth reflected in these rankings.”
Crecimiento del sector tecnológico, pese a los desafíos del entorno
El informe señala que las empresas incluidas en el Technology Fast 500™ lograron tasas de crecimiento que abarcan desde 122% hasta un extraordinario 29.738% entre 2021 y 2024. Estas cifras reflejan la resiliencia del sector tecnológico y su capacidad para adaptarse a escenarios económicos cambiantes.
Perspectivas para 2026 y más allá
Con su continua expansión y el renovado impulso generado por la adopción de soluciones de IA, FloQast proyecta fortalecer aún más su posición en el mercado. La empresa anticipa que seguirá innovando en automatización y acelerando el desarrollo de herramientas diseñadas para modernizar la función financiera a nivel global.