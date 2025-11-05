Teva eleva su pronóstico para 2025 tras once trimestres consecutivos de crecimiento impulsado por su portafolio innovador

Caracas, Venezuela Business Desk. — La farmacéutica israelí Teva Pharmaceutical Industries Ltd. informó este 5 de noviembre de 2025 un nuevo trimestre de crecimiento, el undécimo consecutivo, sustentado en el sólido desempeño de su portafolio de medicamentos innovadores. La empresa anunció un incremento en sus proyecciones de ingresos para AUSTEDO® y de la utilidad por acción no GAAP, consolidando su estrategia global denominada “Pivot to Growth”.

Durante el tercer trimestre de 2025, Teva registró ingresos por 4.500 millones de dólares, lo que representa un aumento de 3% interanual en dólares estadounidenses, o 1% en moneda local. Excluyendo la desinversión de su negocio conjunto en Japón (Japan BV), el crecimiento habría sido de 5% en dólares y 3% en moneda local.

El desempeño regional fue mixto: el segmento de Estados Unidos creció un 12%, mientras Europa e International Markets disminuyeron 10% en moneda local, aunque este último segmento aumentó 2% si se excluye Japón BV.

Fuerte impulso de los fármacos innovadores

El portafolio innovador de Teva generó 830 millones de dólares en ingresos, un crecimiento de 33% en moneda local. Entre los principales productos destacan:

AUSTEDO® : registró 618 millones de dólares , con un aumento de 38% interanual. Teva elevó su proyección anual de ingresos para 2025 a un rango de 2.050–2.150 millones de dólares .

AJOVY® : alcanzó 168 millones de dólares , con un incremento de 19% , manteniendo su guía de 630–640 millones de dólares .

UZEDY®: reportó 43 millones de dólares, un avance de 24%, reafirmando su expectativa anual de 190–200 millones de dólares y una meta a largo plazo de 1.500–2.000 millones de dólares, junto con olanzapina LAI, sujeto a aprobación regulatoria.

La empresa resaltó que la Inflation Reduction Act (IRA) de Estados Unidos, que fija precios para ciertos medicamentos, refuerza la confianza en su objetivo de ingresos superiores a 2.500 millones de dólares para AUSTEDO® en 2027, y un pico superior a 3.000 millones de dólares en los años siguientes.

Rentabilidad y desempeño operativo

El margen operativo GAAP alcanzó 19,7%, mientras que el margen operativo no GAAP subió a 28,9%, un incremento de 86 puntos básicos interanuales. Teva mantiene su meta de lograr un 30% de margen operativo no GAAP para 2027.

La utilidad diluida por acción fue de 0,37 dólares (GAAP) y 0,78 dólares (no GAAP).

El flujo de efectivo libre totalizó 515 millones de dólares, con 369 millones generados por las operaciones.

Declaraciones del CEO

El presidente y director ejecutivo de Teva, Richard Francis, afirmó:

“Our innovative portfolio driving the 11th consecutive quarter of growth in the third quarter reflects the accelerating momentum of our transformation and the strength of our innovation-led Pivot to Growth strategy. Our key growth drivers—particularly our innovative medicines—delivered a 33% increase in local currency, underscoring their impact on both patient outcomes and our financial performance. As we continue executing our strategy, we remain firmly on track to reach our 30% non-GAAP operating profit margin by 2027 and ~$700 million of net savings target.”

Agregó además:

“Following the conclusion of the IRA pricing negotiations, we are reiterating our strong confidence in our AUSTEDO 2027 target. Our differentiated innovative portfolio is now a defining strength for Teva as we transform into a leading innovative biopharma, while our world-class generics business continues to provide a resilient foundation. With our talented team and unwavering commitment to patients, we are confident about Teva’s future and our ability to deliver enduring value to all our stakeholders.”

Portafolio de genéricos y biosimilares

El negocio de genéricos mantuvo su solidez, con un incremento de 2% en moneda local (excluyendo Japón BV). Destacó el lanzamiento en Estados Unidos de liraglutida (genérico de Saxenda®), el primer tratamiento GLP-1 genérico para la pérdida de peso.

En biosimilares, los ingresos avanzan conforme a los objetivos establecidos para 2027, dependiendo de aprobaciones regulatorias. Entre los productos clave se encuentran SIMLANDI® (adalimumab-ryvk), SELARSDI™ (ustekinumab-aekn) y EPYSQLI® (eculizumab-aagh).

Innovación y pipeline

Teva también informó progresos en su investigación y desarrollo:

Resultados del ensayo clínico de Fase 3 SOLARIS para olanzapina LAI (TEV-‘749) , sin casos de síndrome PDSS.

Emrusolmin (TEV-’286) recibió la designación “Fast Track” de la FDA para Atrofia Sistémica Múltiple (MSA) .

Junto a Sanofi, se iniciaron en octubre de 2025 los estudios de Fase 3 de duvakitug (anti-TL1A) para colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

Desempeño por regiones

Estados Unidos: ingresos por 2.483 millones de dólares , un 12% más que el año anterior, impulsado por AUSTEDO® y biosimilares.

Europa: ingresos por 1.235 millones de dólares , una baja de 2% en dólares y de 10% en moneda local , afectada por menores ventas de derechos de producto y presión competitiva en genéricos.

Mercados Internacionales: 557 millones de dólares, 9% menos, tras la desinversión en Japón, aunque con crecimiento en otras regiones.

Perspectivas para el año completo

Teva ajustó sus proyecciones financieras para 2025:

Ingresos: 16.800 – 17.000 millones de dólares

Utilidad operativa no GAAP: 4.400 – 4.600 millones

EBITDA ajustado: 4.800 – 5.000 millones

Utilidad por acción no GAAP: 2,55 – 2,65 dólares

Flujo de caja libre: 1.600 – 1.900 millones

La empresa continúa con su programa de transformación corporativa, que apunta a generar ahorros netos por 700 millones de dólares hasta 2027. Asimismo, informó que las negociaciones exclusivas para la venta de TAPI, su unidad de ingredientes farmacéuticos activos, han concluido, pero iniciará un nuevo proceso de venta manteniendo la intención estratégica de desinvertir.

Próxima conferencia y webcast

Teva celebrará una conferencia telefónica y webcast en vivo este miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 8:00 a. m. (hora del Este) para comentar los resultados financieros del trimestre y las perspectivas del negocio. La retransmisión estará disponible en su sitio web oficial: www.tevapharm.com.