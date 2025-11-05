Mónaco da inicio a la Winter Series con veinticinco equipos de siete naciones

El Yacht Club de Monaco abrió la temporada con una de las competencias más esperadas en el calendario internacional de vela: la Monaco Sportsboat Winter Series. Este evento, que se ha consolidado como un referente estratégico para la clase J/70, marca el inicio oficial de la actividad deportiva invernal en el Principado y refuerza su posición como uno de los centros náuticos más importantes del Mediterráneo.

Un escenario ideal para la competencia invernal

Desde su debut en 2013, la serie se ha convertido en una cita imprescindible para las tripulaciones que buscan mantener su ritmo competitivo durante los meses fríos, cuando la mayoría de los circuitos internacionales están inactivos. Celebrada en uno de los campos de regata más confiables del Mediterráneo, la competencia pone a prueba tácticas, trabajo en equipo y precisión en el trimado de velas, ofreciendo un entorno real para optimizar el rendimiento antes de las regatas de primavera.

La Monaco Sportsboat Winter Series ha sido, durante más de una década, un laboratorio de preparación para los equipos que aspiran a las principales competiciones del calendario, incluyendo la prestigiosa Primo Cup–Trophée UBS.

Participación internacional y flota local destacada

El primer acto de la temporada, programado del 6 al 9 de noviembre, contará con la participación de veinticinco equipos de siete naciones. La flota del Yacht Club de Monaco, con 17 embarcaciones inscritas en la J/70 Monaco Class Association —una de las más grandes del Mediterráneo—, será nuevamente protagonista.

La presencia constante de equipos de alto nivel convierte a Mónaco en un punto de encuentro clave para las tripulaciones internacionales que buscan entrenar en condiciones reales de regata y medirse ante una flota sólida y bien organizada.

El formato de competencia se mantiene sin cambios: regatas cortas y consecutivas, sin pausas entre salidas, garantizando ritmo e intensidad. La temporada anterior completó veinte regatas, un indicador de las condiciones meteorológicas favorables y de la alta exigencia técnica que caracteriza el evento.

El campeón defensor y sus retadores

La nueva edición inicia con un título en juego. El navegante monegasco Stefano Roberti, campeón de la temporada pasada al mando de Piccinina, regresa con la misión de revalidar su liderazgo.

El nivel competitivo será alto, con rivales de gran calibre. Entre los principales contendientes se encuentran Euro-Voiles, subcampeón del año anterior; G-Spot, bajo el mando de Giangiacomo Serena di Lapigio; Fraser Yacht, timoneado por Pierrik Devic; y Moonlight II, liderado por Graeme Peterson. A ellos se suman varios equipos internacionales experimentados en las aguas monegascas.

Camino a la Primo Cup–Trophée UBS

Para muchos equipos, la Monaco Sportsboat Winter Series también representa una etapa preparatoria hacia un objetivo mayor: la 42ª edición de la Primo Cup–Trophée UBS, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

Fundada en 1985 por S.A.S. el Príncipe Alberto II, esta regata es considerada una de las más prestigiosas del Mediterráneo, símbolo de elegancia deportiva y competencia de alto nivel. Las pruebas invernales brindan la oportunidad ideal para ajustar configuraciones, estrategias y dinámicas de equipo antes del inicio de la temporada primaveral.

Cada regata cuenta desde el inicio

La competencia oficial comenzará el viernes 7 de noviembre, tras la regata de práctica prevista para el día anterior. El primer aviso de salida está fijado para las 12:00 del mediodía, y las carreras continuarán durante el sábado y domingo, completando el programa del primer acto.

Desde la primera bandera, cada punto sumará para la clasificación general, que influirá en el resultado final de la temporada. Aunque el invierno apenas comienza, en Mónaco no hay tiempo de calentamiento: cada regata cuenta y cada detalle puede marcar la diferencia.

Un referente internacional de la vela competitiva

La Monaco Sportsboat Winter Series vuelve a confirmar su posición como una referencia esencial de la vela internacional. Su combinación de ambición, tradición y espíritu de equipo no solo inaugura la temporada invernal del Principado, sino que también consolida a Mónaco como un escenario privilegiado para la excelencia náutica mundial.