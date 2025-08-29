Tere lanza su quinto sencillo “Between four walls”, un tema de pop con raíces andinas

CARACAS. – La industria musical venezolana suma un nuevo logro con la presentación de “Between four walls”, el quinto sencillo de la cantautora TERE, quien continúa expandiendo su carrera artística con una propuesta que combina el pop contemporáneo con influencias de raíces andinas. El lanzamiento, bajo la promoción de Productions Hey, refuerza la presencia internacional de la artista y evidencia su disciplina para compaginar la vida académica con su pasión musical.

Una canción nacida de la introspección

El sencillo fue escrito por TERE en colaboración con la reconocida compositora argentina Claudia Brant y el productor estadounidense Josh Cumbee, quien además asumió la producción del tema. La pieza se gestó en un momento de reflexión personal, cuando la cantante cursaba su primer año de universidad.

Según explicó la artista, la inspiración nació de un estado de incomodidad con su entorno. “I felt like she wasn’t surrounded by the right people and that she wasn’t in the right place either,” afirmó TERE, al recordar las sensaciones que dieron vida a la composición. El resultado es una obra que transmite vulnerabilidad y autenticidad, reflejando la manera en que canalizó sus emociones a través de la música.

“Between four walls” se presenta como un tema pop con identidad propia, en el que las sonoridades andinas se integran para dar un matiz distintivo, confirmando la búsqueda artística de TERE por diferenciarse en un mercado competitivo.

Disciplina y constancia desde Nueva York

En la actualidad, TERE reside en la ciudad de Nueva York, donde equilibra sus compromisos académicos con su desarrollo musical. Pese a las exigencias, asegura que su prioridad sigue siendo la música. “Being very disciplined it complies with everything”, señala al describir su capacidad para mantener el orden y no desatender su proyecto artístico.

Este enfoque disciplinado ha sido clave en su evolución, permitiéndole avanzar en paralelo en dos ámbitos exigentes. Para TERE, la clave está en entender que cada paso en su carrera contribuye a un objetivo mayor: consolidarse como una voz reconocida de la música latina.

Conexión con Venezuela

Durante este año, la cantautora regresó a su país natal, donde protagonizó una gira de medios que abarcó las principales plataformas de comunicación de Venezuela. El recorrido culminó con una presentación en uno de los teatros más importantes de Caracas, donde interpretó tanto sus propios temas como versiones de artistas reconocidos. La respuesta del público confirmó el vínculo que mantiene con su audiencia venezolana y el interés creciente por su propuesta artística.

La artista manifestó su deseo de regresar pronto a Caracas para seguir promoviendo su nuevo sencillo. Para ella, mantener el contacto con sus raíces no solo fortalece su identidad personal, sino que también nutre su propuesta musical con elementos de su cultura de origen.

Presencia digital y nuevas apuestas audiovisuales

El lanzamiento de “Between four walls” ya está disponible en todas las plataformas digitales de audio, consolidando la estrategia de TERE de expandirse a nuevos mercados a través de los canales de distribución global. Esta disponibilidad garantiza que su música pueda llegar a audiencias en América Latina, Estados Unidos y Europa, donde el interés por la fusión del pop con ritmos regionales continúa en crecimiento.

De manera complementaria, la cantante anunció el próximo estreno del videoclip oficial en su canal de YouTube. La producción estuvo a cargo del director Víctor Cárdenas, quien apostó por un enfoque experimental. Esta decisión busca ofrecer una experiencia audiovisual innovadora que refuerce el mensaje de la canción y genere conversación en torno a la propuesta artística.

Proyección y futuro

Con cinco sencillos en su haber, TERE se posiciona como una de las artistas emergentes de mayor proyección en la escena musical venezolana e internacional. Su disciplina, la capacidad de reinventarse y la conexión con su público son factores que la han diferenciado en un panorama musical competitivo.

La artista tiene claro que su objetivo es seguir consolidando una carrera de largo plazo, apoyada en la constancia y en la autenticidad de su propuesta. En los próximos meses, se espera que continúe alternando sus actividades en Nueva York con nuevas presentaciones en Venezuela y otros países de la región.

TERE invita a sus seguidores a mantenerse al tanto de sus novedades a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, donde comparte avances de sus proyectos y detalles de sus actividades promocionales.

Con “Between four walls”, TERE confirma que la música es tanto un reflejo de sus emociones más íntimas como una herramienta de proyección internacional. Su nuevo sencillo es una muestra de cómo el talento venezolano puede trascender fronteras, llevando consigo una propuesta que combina modernidad y tradición en partes iguales.