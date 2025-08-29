Portugal atrae a más inversores latinoamericanos de alto patrimonio que España, según Immigrant Invest

Caracas. – Portugal se ha convertido en el destino preferido por los inversionistas latinoamericanos de alto patrimonio que buscan establecer residencia en Europa, desplazando a España, país que tradicionalmente se había considerado más cercano en términos culturales. Así lo confirma un nuevo estudio presentado por Immigrant Invest, consultora especializada en programas de residencia por inversión, divulgado este viernes desde Viena.

La investigación revela que los factores determinantes para esta tendencia son la mayor seguridad que ofrece Portugal, un costo de vida más bajo y una vía más clara hacia la obtención de residencia legal en la Unión Europea.

“Immigrant Invest, una empresa de consultoría especializada en residencia por inversión, informa de que los nacionales de América Latina optan cada vez más por Portugal en lugar de España, a pesar de la mayor cercanía cultural de esta última”, señala el comunicado.

Seguridad y estabilidad política

Uno de los principales atractivos identificados por los inversionistas es la seguridad. Portugal se ubica de manera constante entre los 10 países más seguros del mundo, un indicador que contrasta con los altos índices de criminalidad que caracterizan a muchas naciones latinoamericanas.

La estabilidad política y social portuguesa también añade confianza a los capitales extranjeros, al garantizar un entorno más previsible para la vida familiar y para la planificación patrimonial a largo plazo. Este aspecto resulta clave en la toma de decisiones de quienes buscan trasladar parte de su vida y sus recursos a Europa.

Un costo de vida más asequible

El estudio subraya que Lisboa y Oporto resultan entre un 15 % y un 20 % más asequibles que Madrid o Barcelona en rubros esenciales como alimentos, vivienda y atención sanitaria. Esta diferencia permite a los expatriados mantener un alto nivel de vida con un gasto significativamente menor, lo cual representa un valor añadido para familias y jubilados con planes de instalarse permanentemente.

El atractivo económico se suma a la calidad de los servicios públicos y privados, que mantienen estándares competitivos sin implicar desembolsos desproporcionados.

Redes de apoyo para latinoamericanos

La presencia de comunidades de expatriados ya consolidadas es otro de los factores de peso. Venezolanos y colombianos cuentan con núcleos crecientes en ciudades portuguesas, lo que facilita la adaptación cultural y social.

Aunque la mayoría de los latinoamericanos residentes en Portugal provienen de Brasil por razones lingüísticas, el reporte estima que más de 20.000 corresponden a ciudadanos de países hispanohablantes. La cercanía idiomática y la facilidad para aprender portugués contribuyen a que la integración sea más fluida.

La vigencia del Golden Visa

En un contexto en el que España decidió cerrar su programa de Golden Visa en 2025, Portugal destaca como una de las pocas naciones de la Unión Europea que aún mantiene esta vía de residencia mediante inversión.

El esquema portugués ofrece diversas modalidades. Entre ellas, una aportación de 250.000 euros a proyectos culturales o una inversión mínima de 500.000 euros en investigación, empresas o fondos de inversión. La opción más demandada es la de los fondos, pues proporciona rendimientos estables y la posibilidad de recuperar el capital en un horizonte de 6 a 10 años.

Requisitos y alcance familiar

El perfil exigido para postularse al programa incluye tener más de 18 años, antecedentes penales limpios y demostrar la procedencia legal de los fondos invertidos, los cuales deben provenir del extranjero.

El Golden Visa portugués contempla la inclusión del núcleo familiar. El solicitante puede incorporar a su cónyuge o pareja, hijos menores de 26 años y padres dependientes. Además, se reconocen como elegibles tanto las parejas del mismo sexo como aquellas no registradas formalmente, ampliando así la cobertura a diferentes estructuras familiares.

Proceso de aplicación

El camino hacia la residencia implica diversas etapas, desde comprobaciones de cumplimiento hasta la toma de datos biométricos. De acuerdo con Immigrant Invest, la consultora acompaña a los clientes en cada fase del procedimiento. El tiempo promedio para recibir la tarjeta de residencia es de algo más de 12 meses.

El estudio concluye que la combinación de seguridad, estabilidad, menores costos de vida y la continuidad del Golden Visa sitúan a Portugal como una de las alternativas más sólidas y accesibles para los inversionistas latinoamericanos que desean establecerse en Europa, garantizando a la vez oportunidades de diversificación patrimonial y un entorno propicio para sus familias.