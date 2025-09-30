Syncron lanza programa de revendedores de valor agregado para ampliar acceso a soluciones avanzadas en el mercado posventa

Caracas — La compañía global Syncron, reconocida como líder en soluciones inteligentes de Service Lifecycle Management (SLM), anunció este martes el lanzamiento de su nuevo programa de socios revendedores de valor agregado (VAR, por sus siglas en inglés). El objetivo es ampliar el alcance en el sector de servicios posventa y ofrecer un mejor soporte a fabricantes de equipos originales (OEMs) y distribuidores medianos a través de un ecosistema más robusto de socios calificados en implementación.

La información, divulgada desde Estocolmo mediante GlobeNewswire, marca un movimiento estratégico en la evolución de la red de alianzas de la empresa, que recientemente había formalizado la creación de un Partner Network global.

Implementación inmediata en mercados clave

El programa VAR entrará en vigor de manera inmediata, con despliegue inicial en América del Norte y en la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA). Posteriormente se prevé su extensión a otras regiones.

Este plan contempla un modelo de entrega por fases, que permitirá a los clientes avanzar según su propio ritmo en el proceso de transformación digital. De esta manera, los socios VAR podrán ofrecer versiones personalizadas de las sofisticadas soluciones posventa de Syncron, las cuales hasta ahora estaban reservadas principalmente para clientes de gran tamaño.

La estrategia busca democratizar el acceso a herramientas empresariales de alto nivel, facilitando que compañías medianas puedan optimizar sus operaciones y competir en condiciones más favorables dentro de un mercado global cada vez más desafiante.

Respuesta a la volatilidad global

La iniciativa surge en un contexto donde fabricantes y organizaciones de servicios enfrentan cadenas de suministro volátiles e influencias macroeconómicas difíciles de predecir. Frente a estas dificultades, Syncron plantea que sus soluciones constituyen una vía para que las empresas medianas conviertan sus operaciones de posventa en fuentes de ingresos confiables y repetibles.

“While manufacturers and service organizations contend with increasingly unpredictable supply chains and macroeconomic factors, our solutions enable mid-sized businesses to transform their aftermarket operations into a source of reliable, repeatable revenue and customer loyalty”, declaró Rob Joseph, vicepresidente de la Organización Global de Socios de Syncron.

Con este planteamiento, la empresa refuerza su apuesta por la resiliencia de las operaciones industriales y la generación de fidelidad del cliente como factores clave para sostener el crecimiento en tiempos de incertidumbre.

Expansión del ecosistema de socios

El lanzamiento del programa VAR también refleja el impulso que Syncron ha venido dando a la consolidación de un ecosistema global de socios. La compañía subraya que su modelo colaborativo no solo amplía su alcance geográfico, sino que reafirma su liderazgo en la entrega de soluciones escalables, potenciadas con inteligencia artificial, capaces de generar valor tangible sin importar el tamaño de la organización o su grado de madurez digital.

Este fortalecimiento del ecosistema de socios permitirá a los clientes contar con acompañamiento más cercano y adaptado a las particularidades de cada mercado, un elemento crítico para la adopción exitosa de tecnologías de vanguardia.

Compromiso con el éxito del cliente

Desde la dirección comercial, Syncron enfatiza que la estrategia basada en socios responde a un compromiso continuo con el éxito de los clientes, especialmente los ubicados en el segmento medio del mercado.

“Our partner-led strategy reflects our ongoing commitment to customer success. We’re giving mid-market customers a faster, more flexible path to aftermarket excellence through partners who understand their unique needs”, señaló Claire Rychlewski, Chief Revenue Officer de Syncron.

La ejecutiva destacó que, gracias a este enfoque, las empresas medianas podrán beneficiarse de un acceso más rápido a las soluciones tecnológicas, con mayor flexibilidad y acompañamiento especializado.

Implicaciones para América Latina y Venezuela

Aunque el despliegue inicial del programa se concentra en Norteamérica y EMEA, expertos del sector destacan que este modelo podría tener gran impacto en mercados emergentes como América Latina. En el caso de Venezuela, donde los fabricantes enfrentan desafíos estructurales y limitaciones tecnológicas, el acceso a herramientas escalables y por fases podría significar una oportunidad clave para modernizar las operaciones de posventa, diversificar ingresos y mejorar la relación con los clientes.

La posibilidad de implementar estas soluciones a diferentes velocidades y de manera modular abre la puerta para que empresas con recursos limitados avancen gradualmente en su transformación digital, incorporándose a un ecosistema global de innovación y servicio.