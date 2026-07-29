SteelSeries presenta en España la serie Apex Pro Gen 3 con nuevas funciones para el mercado de periféricos de alto rendimiento

SteelSeries anunció la llegada a España de la serie Apex Pro Gen 3, una nueva generación de teclados de alto rendimiento orientada a los usuarios que buscan mayor precisión, velocidad y personalización. Con esta presentación, la compañía amplía su catálogo de periféricos para videojuegos y da continuidad a una familia de productos que fue introducida en 2019 con un sistema de actuación completamente ajustable.

La nueva línea incorpora avances tecnológicos destinados a mejorar la experiencia de uso tanto en videojuegos competitivos como en otras aplicaciones que requieren una respuesta rápida del teclado. Entre las principales novedades se encuentran una nueva generación de sensores magnéticos, un amplio nivel de personalización de cada tecla y funciones diseñadas para optimizar el control durante las partidas.

Uno de los aspectos más destacados de la serie es la incorporación de la tecnología OmniPoint 3.0, junto con un sensor magnético de tercera generación desarrollado por la compañía. Gracias a esta combinación, los usuarios pueden configurar la sensibilidad de actuación de cada tecla mediante 40 niveles ajustables, desde 0,1 milímetros hasta 4,0 milímetros, adaptando el teclado a diferentes estilos de uso.

SteelSeries informó que la nueva serie alcanza un tiempo de respuesta de 0,54 milisegundos, lo que permite reducir el tiempo necesario para registrar cada pulsación. Además, la empresa señala que los nuevos interruptores ofrecen una velocidad de funcionamiento hasta 11 veces superior a la de los interruptores mecánicos convencionales, una característica dirigida especialmente al segmento de jugadores competitivos.

Tres nuevas funciones buscan mejorar el control y la precisión

Como parte de las novedades de la serie, SteelSeries incorpora un conjunto de funciones denominado Triple Amenaza, desarrollado con la tecnología Configuración Rápida, cuyo objetivo es ofrecer una respuesta más precisa durante el uso del teclado.

La primera función permite que una tecla vuelva a estar disponible inmediatamente después de dejar de presionarse, facilitando la ejecución de movimientos consecutivos en menos tiempo y mejorando la rapidez de respuesta durante el juego.

La segunda función está diseñada para disminuir las pulsaciones accidentales sobre las teclas cercanas, reduciendo errores involuntarios cuando el usuario realiza movimientos rápidos o mantiene varias teclas presionadas simultáneamente.

La tercera función da prioridad a la última tecla presionada dentro de un mismo grupo de movimientos, una característica pensada para mejorar los cambios rápidos de dirección que suelen emplearse en videojuegos competitivos.

Estas herramientas buscan ofrecer un mayor nivel de control, especialmente en títulos donde la velocidad de reacción representa un elemento clave para el desempeño del jugador.

Disponible en tres versiones con diferentes configuraciones

La serie Apex Pro Gen 3 llegará al mercado en tres versiones para responder a distintas necesidades y preferencias de los usuarios.

El Apex Pro Gen 3 de tamaño completo tendrá un precio recomendado de 269,99 euros, aunque actualmente cuenta con un precio promocional de 205,99 euros.

Por su parte, el Apex Pro Gen 3 sin teclado numérico estará disponible por un precio recomendado de 249,99 euros, con una promoción vigente que reduce su valor a 169,99 euros.

La gama se completa con el Apex Pro Gen 3 sin teclado numérico e inalámbrico, cuyo precio recomendado es de 299,99 euros.

Con esta nueva generación de teclados, SteelSeries refuerza su presencia en el mercado de periféricos de alto rendimiento mediante la incorporación de tecnologías orientadas a mejorar la velocidad de respuesta, la precisión y la capacidad de personalización. La compañía apuesta por una evolución de su línea Apex Pro con características enfocadas en satisfacer las necesidades de quienes buscan un mayor rendimiento en sus equipos, manteniendo una oferta que combina innovación tecnológica con diferentes formatos para adaptarse a diversos perfiles de usuarios.