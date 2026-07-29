Marcela Reyes y Alexa Torres presentan «Migajera», una colaboración que impulsa el amor propio y fortalece su proyección musical

La DJ y productora musical Marcela Reyes y la cantante y creadora de contenido Alexa Torres presentaron «Migajera», un nuevo sencillo que fusiona sonidos electrónicos y urbanos con un mensaje centrado en el amor propio, el empoderamiento femenino y la diversión. La colaboración representa un nuevo capítulo en la trayectoria de ambas artistas, quienes continúan fortaleciendo su presencia en la industria musical mientras amplían su alcance entre las audiencias digitales.

Con una comunidad que supera los 21 millones de seguidores al sumar sus perfiles en Instagram y TikTok, Marcela Reyes y Alexa Torres desarrollaron una propuesta que nació de manera orgánica y que busca conectar con experiencias que millones de personas comparten diariamente a través de las redes sociales.

La canción aborda, desde una perspectiva cercana y con un tono dinámico, la historia de dos amigas, donde una de ellas se ha convertido en una «migajera», término utilizado para describir a quien se conforma con pequeñas muestras de afecto, atención o interés dentro de una relación sentimental. A través de una letra directa, el sencillo invita a reconocer el propio valor y a no aceptar menos de lo que cada persona merece.

El tema fue compuesto por Marcela Reyes y Alexa Torres junto a un equipo de compositores que contribuyó a desarrollar una historia con la que una amplia audiencia podrá identificarse. La producción combina un ritmo pensado para el entretenimiento con un mensaje que promueve la autoestima y el fortalecimiento personal.

Videoclip grabado en Medellín acompaña el lanzamiento

El estreno de «Migajera» llega acompañado por un videoclip dirigido por NSES, filmado en Medellín durante una intensa jornada de rodaje en distintas locaciones de la ciudad. La producción audiovisual muestra una conversación sincera entre dos amigas y representa situaciones cotidianas que reflejan relaciones sentimentales que ya cumplieron su ciclo, invitando a cerrar etapas y avanzar hacia nuevas oportunidades.

La propuesta visual complementa el mensaje de la canción mediante escenas que buscan reflejar experiencias comunes, reforzando la idea de valorar el bienestar emocional y tomar decisiones que favorezcan el crecimiento personal.

«Estamos muy felices de colaborar porque todo se dio de manera natural. Tenemos un tema diferente, perfecto para escuchar, subirle el volumen y bailar. Lo más bonito ha sido ver cómo la gente se ha divertido compartiendo la canción con sus amigas migajeras, y creemos que ese es el mayor éxito», comentan Marcela Reyes y Alexa Torres.

Las artistas fortalecen su crecimiento en la industria musical

Con este lanzamiento, Marcela Reyes y Alexa Torres continúan consolidando sus carreras musicales de manera independiente y fortalecen una propuesta artística que combina música, entretenimiento digital y una conexión permanente con su comunidad de seguidores.

La colaboración también pone de manifiesto la versatilidad de ambas creadoras, quienes han logrado posicionarse como referentes dentro del entorno digital gracias a su capacidad para integrar contenido, música y tendencias que conectan con diferentes generaciones.

Además del lanzamiento de «Migajera», las artistas adelantaron que trabajan en nuevos proyectos musicales y preparan una serie de presentaciones internacionales con las que esperan seguir ampliando su presencia dentro y fuera de Colombia.

La nueva producción no solo busca posicionarse como una propuesta para disfrutar en las plataformas digitales y los escenarios, sino también transmitir un mensaje que promueve el amor propio y la importancia de establecer relaciones basadas en el respeto y la valoración personal.

Con esta colaboración, Marcela Reyes y Alexa Torres refuerzan su apuesta por desarrollar proyectos que combinan entretenimiento y contenido con mensajes positivos, consolidando una alianza artística que continúa ampliando su alcance dentro del mercado musical latinoamericano.