Kapo recibe nominación a Premios Juventud 2026 con “La Villa” y fortalece su proyección internacional

Miami, Florida — El cantante colombiano Kapo continúa consolidando su trayectoria dentro de la música latina tras recibir una nominación a los Premios Juventud 2026 en la categoría Afrobeat Latino del Año por el tema “La Villa”, una colaboración realizada junto a Ryan Castro y Gangsta.

La nominación representa un nuevo reconocimiento para el artista en un momento de crecimiento sostenido de su carrera, impulsada por una propuesta musical que ha contribuido a la expansión del afrobeat latino en distintos mercados. Con este logro, Kapo fortalece su presencia dentro de un género que ha ganado relevancia en la industria musical y que continúa ampliando su alcance entre audiencias internacionales.

En los últimos años, el cantante ha construido una base de seguidores cada vez más amplia gracias a una combinación de lanzamientos, colaboraciones y una estrategia artística enfocada en la innovación dentro del afrobeat latino. Su estilo ha encontrado una respuesta positiva entre el público, permitiéndole posicionarse como una de las figuras emergentes con mayor proyección en la escena musical.

El impacto de su trabajo también se refleja en las plataformas digitales. Actualmente, su catálogo supera los 106 millones de reproducciones en YouTube, una cifra que evidencia el alcance de sus producciones y el creciente interés de los oyentes por su propuesta artística.

El desempeño en plataformas de streaming y video ha sido uno de los factores que han acompañado la evolución de Kapo durante el último año. Su presencia digital, junto con la participación en colaboraciones de alto perfil, ha contribuido a ampliar su visibilidad y fortalecer su posicionamiento dentro del mercado latino.

La canción “La Villa”, que comparte con Ryan Castro y Gangsta, es la producción que le permitió obtener la nominación en la categoría Afrobeat Latino del Año. La colaboración reúne a tres exponentes del género y forma parte del conjunto de proyectos que han impulsado el crecimiento de Kapo durante este periodo.

El reconocimiento llega en un contexto en el que el afrobeat latino continúa ganando espacio dentro de la industria musical, con una creciente aceptación por parte del público y una mayor presencia en premiaciones, festivales y listas de reproducción especializadas. La nominación de Kapo se suma a este proceso de expansión del género y destaca el trabajo de artistas que han contribuido a su desarrollo.

Durante el último año, el intérprete ha mantenido una actividad constante mediante nuevos lanzamientos y colaboraciones que han fortalecido su presencia en el mercado. Esta continuidad ha permitido que su propuesta artística llegue a nuevas audiencias y mantenga un ritmo de crecimiento tanto en reproducciones como en reconocimiento dentro del sector.

Con la apertura oficial de las votaciones, los seguidores del artista ya pueden participar en el proceso de selección de los ganadores. La votación permanecerá habilitada hasta el 10 de agosto, período durante el cual los fanáticos podrán respaldar la candidatura de Kapo en la categoría en la que compite.

La expectativa en torno a la ceremonia también aumenta debido al cambio de sede anunciado para esta edición. La 23.ª edición de Premios Juventud se celebrará el próximo 3 de septiembre de 2026 en Marbella, España, convirtiéndose en la primera ocasión en que el evento se realiza fuera del continente americano.

La nominación representa un nuevo paso dentro de la evolución profesional de Kapo y refuerza el momento que atraviesa su carrera. Con una audiencia digital en crecimiento, colaboraciones destacadas y una presencia cada vez más sólida en la industria musical, el artista buscará ahora convertir esta nominación en un nuevo reconocimiento durante la próxima edición de Premios Juventud.