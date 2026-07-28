Riot Games impulsa la creatividad en Latinoamérica con un concurso de cosplay por el regreso de League of Legends Classic

Riot Games anunció la apertura de un nuevo concurso de cosplay dirigido a la comunidad de Latinoamérica como parte de las actividades para conmemorar el regreso de League of Legends Classic, una iniciativa que busca reunir a seguidores del popular videojuego y destacar el talento artístico de quienes recrean a sus personajes más emblemáticos.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 23 de julio hasta el 21 de septiembre de 2026, período durante el cual los participantes podrán presentar sus proyectos inspirados en campeones y aspectos oficiales correspondientes a la etapa clásica del juego. Los resultados del certamen serán publicados el 30 de septiembre a través de los canales oficiales de League of Legends Latinoamérica.

Con esta iniciativa, Riot Games busca fortalecer el vínculo con la comunidad de jugadores y creadores de contenido, al tiempo que reconoce el trabajo artesanal y la dedicación que caracteriza al mundo del cosplay. El concurso está dirigido a personas mayores de 18 años residentes en los países participantes de la región, quienes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades mediante la recreación de algunos de los personajes más icónicos del videojuego.

Concurso reconocerá la calidad técnica y la fidelidad de cada cosplay

Las postulaciones serán evaluadas por un jurado integrado por tres profesionales independientes especializados en cosplay. Los expertos analizarán tanto la fidelidad de cada representación respecto al diseño original de los campeones y aspectos seleccionados como la calidad técnica del trabajo realizado por cada participante.

Para formar parte del concurso, los aspirantes deberán confeccionar un cosplay basado exclusivamente en uno de los campeones o aspectos oficiales habilitados para la competencia y completar el formulario de inscripción correspondiente. Además del traje terminado, será obligatorio presentar un registro detallado del proceso de fabricación, fotografías desde distintos ángulos, imágenes de referencia y un video explicativo que muestre el desarrollo del proyecto.

Riot Games también estableció una serie de requisitos técnicos para garantizar una evaluación uniforme. Entre ellos figura que el cosplay corresponda a uno de los diseños aprobados, que las fotografías sean claras y permitan observar el proyecto completo, que el collage incluya los cuatro ángulos solicitados y que la carpeta con el proceso de elaboración sea pública y accesible sin necesidad de solicitar permisos.

Asimismo, el video deberá tener una duración de entre uno y dos minutos, estar publicado en X o Instagram e incluir la etiqueta #LOLClassicCosplay. La organización recomienda verificar previamente que todos los enlaces funcionen correctamente y que la postulación sea enviada antes del 21 de septiembre de 2026, fecha límite de recepción.

Las inscripciones incompletas, presentadas fuera del plazo establecido o que no cumplan con las especificaciones definidas en la convocatoria podrán ser descalificadas durante el proceso de revisión.

Dos categorías definirán a los ganadores

El sistema de evaluación estará dividido en dos categorías con la misma ponderación. La primera será Precisión, que considerará aspectos como el nivel de detalle, el uso adecuado del color, las texturas y la caracterización del personaje.

La segunda categoría será Construcción y confección, enfocada en valorar la complejidad del proyecto, las técnicas empleadas durante la elaboración del traje, la calidad de los acabados y el registro del proceso creativo desarrollado por cada participante.

Este mecanismo busca reconocer tanto la apariencia final del cosplay como el trabajo artesanal realizado para alcanzar un resultado de alta calidad.

Viaje a Ciudad de México y premios exclusivos para los mejores participantes

Los tres primeros lugares obtendrán un viaje a Ciudad de México para participar en Cosplay de Leyenda, una experiencia exclusiva organizada en las oficinas de Riot Games. El premio incluye boletos aéreos, alojamiento, alimentación, una visita guiada por las instalaciones, una sesión fotográfica profesional con los cosplays ganadores, una colaboración oficial con League of Legends Latinoamérica, un kit conmemorativo y diversas recompensas dentro del videojuego.

Además, los participantes que finalicen entre el cuarto y el décimo lugar también recibirán recompensas dentro del juego, ampliando el reconocimiento a un mayor número de integrantes de la comunidad.

Con esta iniciativa, Riot Games refuerza su estrategia de acercamiento con la comunidad latinoamericana de jugadores y creadores de contenido, promoviendo espacios donde la creatividad, la dedicación y el trabajo artesanal se convierten en protagonistas de las celebraciones por el regreso de League of Legends Classic.