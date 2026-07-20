Gears of War: E-Day llegará el 6 de octubre con DLSS 4.5 y Ray Tracing desde el primer día

Gears of War: E-Day llegará oficialmente el próximo 6 de octubre, marcando el regreso de una de las franquicias más emblemáticas del género de acción. El título debutará con optimizaciones específicas para equipos equipados con tarjetas gráficas GeForce RTX, incluyendo compatibilidad con DLSS 4.5 desde el día de su lanzamiento, además de funciones de Ray Tracing y otras tecnologías orientadas a mejorar el rendimiento y la calidad visual.

La nueva entrega transporta a los jugadores a los acontecimientos que dieron origen al universo de Gears of War, siguiendo a Marcus Fenix y Dominic Santiago durante los primeros momentos de la invasión de la Horda Locust. La campaña explorará los sucesos que marcaron el inicio del conflicto, ofreciendo una perspectiva sobre los orígenes de dos de los personajes más reconocidos de la saga.

El videojuego ha sido desarrollado completamente con Unreal Engine 5 y DirectX 12, una combinación que permite aprovechar las tecnologías gráficas más recientes para ofrecer un apartado visual más detallado y una experiencia de juego más inmersiva. La nueva base tecnológica busca elevar el nivel de realismo mediante mejoras en iluminación, efectos visuales y entornos interactivos.

Unreal Engine 5 impulsa una experiencia visual de nueva generación

Uno de los principales avances técnicos de Gears of War: E-Day es la incorporación de MegaLights, una tecnología que permite renderizar sombras mediante trazado de rayos utilizando hasta 100 fuentes de luz simultáneamente. Esta capacidad mejora la representación de la iluminación dinámica en escenarios complejos, aportando mayor realismo durante las secuencias de combate.

A ello se suma Lumen, el sistema de iluminación global con trazado de rayos que proporciona una representación más precisa de la luz, los reflejos y la oclusión ambiental. Gracias a esta tecnología, los escenarios presentan una iluminación más natural y una mayor profundidad visual, reforzando la atmósfera característica de la franquicia.

El motor gráfico también incorpora mejoras que permiten la destrucción de elementos del escenario en tiempo real, un uso más amplio de efectos volumétricos y sistemas de partículas, así como mapas de mayor tamaño y con un nivel de detalle significativamente superior. Estas innovaciones buscan ofrecer enfrentamientos más espectaculares y una mayor sensación de inmersión para los jugadores.

NVIDIA y The Coalition refuerzan el rendimiento en PC

Como parte de una colaboración técnica entre The Coalition, estudio responsable del desarrollo del juego, y NVIDIA, los usuarios con tarjetas gráficas GeForce RTX podrán acceder a un conjunto de tecnologías diseñadas para optimizar el rendimiento desde el primer día.

Entre las funciones disponibles se encuentran DLSS Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex y Ray Tracing, herramientas que permiten incrementar la velocidad de fotogramas por segundo, mejorar la calidad de imagen y reducir la latencia en los controles para ofrecer una experiencia de juego más fluida y precisa.

Estas optimizaciones están orientadas a aprovechar las capacidades del hardware de última generación, permitiendo mantener altos niveles de rendimiento incluso con configuraciones gráficas exigentes.

La beta abierta comenzará el 6 de agosto

Antes del lanzamiento oficial, los jugadores tendrán la oportunidad de probar el título mediante una fase de acceso anticipado a la beta abierta. Esta etapa estará disponible a partir del 6 de agosto para quienes hayan reservado Gears of War: E-Day y para los suscriptores de PC Game Pass.

Los responsables del proyecto informaron que los detalles sobre las fechas definitivas de la beta abierta y su disponibilidad serán anunciados próximamente.

Con su llegada prevista para el 6 de octubre, Gears of War: E-Day se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año dentro del segmento de videojuegos de acción. La combinación de una historia centrada en los orígenes de la saga, el uso de Unreal Engine 5 y la integración de tecnologías avanzadas de NVIDIA apunta a ofrecer una experiencia renovada tanto en el apartado visual como en el rendimiento para los usuarios de PC.