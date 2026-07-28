Black Desert Mobile incorpora un nuevo modo Pesadilla y renueva sistemas clave de juego

ÁMSTERDAM, Países Bajos — Pearl Abyss presentó una importante actualización para Black Desert Mobile que incorpora un nuevo modo de juego denominado Ruinas del abismo oscurecidas, además de una serie de mejoras orientadas a optimizar la experiencia de los jugadores. La actualización también incluye una renovación del sistema de mascotas, cambios en los enfrentamientos contra Jefes de Mundo y la incorporación de un nuevo atuendo cosmético junto con eventos especiales de tiempo limitado.

Con esta actualización, la desarrolladora continúa ampliando el contenido del popular juego para dispositivos móviles, apostando por nuevas mecánicas que buscan ofrecer una progresión más dinámica y una experiencia más accesible para los jugadores habituales y quienes se incorporan al título.

Ruinas del abismo oscurecidas añade un nuevo reto competitivo

La principal novedad de la actualización es la incorporación de Ruinas del abismo oscurecidas, un nuevo modo Pesadilla diseñado para ofrecer combates de mayor intensidad y un entorno lleno de riesgos.

En este escenario, los aventureros deberán enfrentarse a poderosos monstruos mientras sortean trampas y otros peligros ambientales que aumentan la dificultad de cada recorrido. Además del combate contra criaturas controladas por el juego, los participantes también podrán enfrentarse entre sí en busca de valiosas recompensas.

Las recompensas obtenidas incluyen materiales de mejora de alto nivel, objetos destinados a potenciar habilidades y recursos que contribuyen al progreso de los jugadores en los enfrentamientos contra jefes, reforzando así las posibilidades de evolución de los personajes.

La incorporación de este nuevo modo amplía las opciones disponibles para quienes buscan desafíos más exigentes dentro del universo de Black Desert Mobile, combinando exploración, estrategia y combate en un mismo entorno.

Renovación del sistema de mascotas

Otra de las novedades relevantes de la actualización se centra en el sistema de mascotas, que ha sido rediseñado para facilitar su gestión y mejorar las opciones de progresión.

Entre los cambios destaca la creación del Centro de adopción de mascotas, una función que permitirá adoptar mascotas desde la Generación 1 hasta la Generación 7, ofreciendo a los jugadores una forma más flexible de ampliar su colección.

Asimismo, se incorpora una nueva función para liberar mascotas. Gracias a esta característica, los usuarios podrán obtener materiales destinados a mejorar sus mascotas y modificar sus habilidades, eliminando la necesidad de utilizar mascotas duplicadas como requisito para continuar su desarrollo.

Estos ajustes buscan simplificar uno de los sistemas más utilizados dentro del juego y ofrecer mayor libertad para personalizar el rendimiento de las mascotas.

Cambios en los Jefes de Mundo y simplificación del Boss Rush

La actualización también introduce modificaciones destinadas a agilizar varios sistemas de juego.

Uno de los cambios afecta a las apariciones de los Jefes de Mundo, que a partir de ahora estarán concentradas en dos sesiones semanales, celebrándose todos los lunes y viernes. Al mismo tiempo, Pearl Abyss incrementó las recompensas disponibles en estos enfrentamientos, tanto en el botín obtenido como en el Conocimiento adquirido por los jugadores.

Por otra parte, el modo Jefes de Mundo (Boss Rush) ha sido simplificado mediante la unificación de sus diez niveles de dificultad en una única fase. De acuerdo con la actualización, este ajuste mantiene un nivel de recompensas equivalente al que anteriormente ofrecía el máximo nivel de dificultad, reduciendo la complejidad del sistema sin afectar la progresión de los usuarios.

Nuevo atuendo y eventos por tiempo limitado

Además de las mejoras en la jugabilidad, Pearl Abyss incorporó el nuevo atuendo Citrus, disponible a través de la recientemente inaugurada Encarosha Boutique, ampliando las opciones de personalización para los personajes.

La actualización también activa dos eventos especiales que permanecerán disponibles hasta el 10 de agosto. El primero, ¡Recibe las mascotas!, recompensará a los jugadores que inicien sesión diariamente y derroten enemigos con cofres Generation 4-6 Pet Chest, facilitando la obtención de nuevas mascotas.

En paralelo, el evento ¡Consigue Cofre aleatorio! ofrecerá la posibilidad de obtener materiales de fabricación de mayor nivel o mayores cantidades de determinados recursos necesarios para el progreso dentro del juego.

Con esta nueva actualización, Pearl Abyss amplía el contenido disponible en Black Desert Mobile mediante nuevos desafíos, mejoras en los sistemas de progresión y cambios orientados a simplificar la experiencia de juego, reforzando el desarrollo continuo del título y ofreciendo nuevas oportunidades para que la comunidad siga avanzando dentro de su universo.