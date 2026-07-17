Black Desert adelanta una nueva clase antes del Heidel Ball y amplía las actividades del Festival de Terrmian

Pearl Abyss presentó un adelanto de la próxima clase que llegará a Black Desert, una de las novedades más esperadas por los jugadores del popular MMORPG, en la antesala del Heidel Ball, el evento global anual del juego que tendrá lugar la próxima semana.

La compañía dio a conocer un video teaser protagonizado por un personaje llamado Eddie, un misterioso aventurero armado con una pistola que emprende una misión para recuperar a su hermana. El avance ofrece una primera mirada a su historia, personalidad y armamento, despertando expectativas entre la comunidad sobre las futuras incorporaciones al título.

Aunque el teaser revela algunos elementos narrativos del personaje, Pearl Abyss indicó que los detalles completos, incluido el nombre oficial de la nueva clase, sus habilidades y su estilo de combate, serán anunciados durante el Heidel Ball. El evento se ha consolidado como una de las principales plataformas para presentar las actualizaciones más importantes de Black Desert y compartir los planes futuros para el juego.

La llegada de nuevas clases suele representar uno de los contenidos más relevantes dentro del ecosistema del MMORPG, ya que introduce nuevas mecánicas de combate y ofrece a los jugadores opciones adicionales para explorar el mundo del juego.

Festival de Terrmian incorpora nuevos desafíos y recompensas

Mientras la comunidad espera las novedades del Heidel Ball, el Festival de Terrmian continúa ampliando su oferta de actividades especiales con la incorporación de nuevos desafíos y recompensas para los Aventureros.

Entre las principales novedades destaca la aparición de un nuevo jefe mundial conocido como Sirena Alada. Esta criatura aparecerá dos veces al día en la Playa de Terrmian, brindando a los jugadores la oportunidad de enfrentarse a uno de los eventos más destacados de la temporada.

Los Aventureros que consigan derrotar a este jefe podrán obtener diversas recompensas, entre ellas una Caja de dados de Terrmian, 50 Cronilitas, un Lingote de oro de 100G y otros objetos valiosos. Además, el evento contempla recompensas adicionales que incluyen una Caja con 1000 Cronilitas y un Lingote de oro de 1000G para quienes tengan éxito en la actividad.

La aparición de la Sirena Alada también ha provocado cambios en el entorno del festival. Según la historia del evento, un poderoso torbellino surgió en la Playa de Terrmian, dejando al descubierto tesoros ocultos en las profundidades del océano y creando nuevas oportunidades de exploración para los participantes.

Tesoros ocultos bajo el mar

Como parte de estas actividades, los Aventureros podrán participar en jornadas especiales de pesca para obtener el Evento – Lote de tesoros preciosos del mar. Este paquete contiene una variedad de objetos valiosos que pueden contribuir al progreso de los jugadores dentro del juego.

Entre las recompensas posibles figuran un Lingote de oro de 100G, 100 Corvarios, Quitamusgo de Ravinia y otros artículos especiales. Además, quienes tengan mayor suerte podrán encontrar tesoros de mayor valor, incluyendo un Lingote de oro de 10000G, una Ballena fantasma dorada, un Caparazón de tortuga dorada y un Mapa con musgo.

Uno de los elementos más destacados de la actividad es la búsqueda de un tesoro oculto. Los jugadores podrán combinar Quitamusgo de Ravinia con el Mapa con musgo mediante el sistema de Alquimia Simple para obtener un Pedazo del mapa del tesoro.

Al reunir las nueve piezas necesarias, los Aventureros completarán el denominado Mapa anónimo, un objeto que los guiará hacia un cofre del tesoro oculto en las profundidades del océano, añadiendo una capa adicional de exploración y recompensas a la experiencia del festival.

Beneficios especiales antes del Heidel Ball

Como preparación para el Heidel Ball, Pearl Abyss también habilitó actividades especiales en la Fuente de Heidel. Los jugadores podrán completar una serie de misiones sencillas para obtener el objeto Evento – Libro viejo de un aventurero.

Este objeto ofrece diversas mejoras temporales destinadas a facilitar el progreso dentro del juego. Entre los beneficios se incluyen una Reducción de daño (monstruos) +10, un incremento del 10 % en la tasa de obtención de objetos, bonificaciones de experiencia y otras ventajas que pueden resultar especialmente útiles durante el desarrollo de los eventos especiales.

Con la revelación de una nueva clase en camino y una amplia variedad de actividades temporales en marcha, Pearl Abyss busca mantener el dinamismo de Black Desert y fortalecer el compromiso de su comunidad global mientras se acerca una de las citas más importantes del calendario anual del juego.