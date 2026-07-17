David Beckham llega a Fortnite junto a nuevas colaboraciones de DC y las Ofertas de Verano de Epic Games Store

Epic Games anunció una serie de novedades para Fortnite y Epic Games Store que incluyen la llegada de David Beckham a la Serie de Ídolos del popular videojuego, nuevos atuendos inspirados en personajes de Ciudad Gótica con temática veraniega y el inicio de las Ofertas de Verano, una campaña promocional que ofrece descuentos de hasta 80% en títulos seleccionados.

Las actualizaciones forman parte de la estrategia de la compañía para mantener el interés de millones de jugadores en todo el mundo mediante colaboraciones con figuras reconocidas, contenido exclusivo y promociones especiales dentro de su ecosistema digital.

Uno de los anuncios más destacados es la incorporación de Sir David Beckham a Fortnite. El exfutbolista inglés y copropietario del Inter Miami CF llegará a la Serie de Ídolos del juego a partir del 17 de julio, con una colección de atuendos y objetos inspirados en su trayectoria dentro y fuera de las canchas.

Durante años, Beckham se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del deporte y la cultura popular. Su impacto ha trascendido el fútbol para convertirse en un referente en áreas como la moda, los negocios y el entretenimiento.

Al referirse a esta colaboración con Epic Games, Beckham señaló:

«Fortnite creates new and exciting ways to connect with fans around the world. It’s been great working with them to create something that celebrates my career on and off the pitch.» – Sir David Beckham

Atuendos y accesorios inspirados en David Beckham

La colección incluirá dos atuendos principales. El primero, denominado David Beckham, incorpora efectos reactivos que iluminan sus tatuajes en color dorado cada vez que el jugador consigue una eliminación. Este conjunto también incluye una versión alternativa sin camiseta, la mochila retro Número de Beckham y una versión de minifigura LEGO.

El segundo atuendo, David Beckham propietario del club, presenta una imagen más elegante inspirada en su faceta empresarial. Este diseño incluye la mochila retro Escudo del Club, que reacciona a los gestos y al daño recibido durante las partidas, además de una versión LEGO.

La colección se complementa con el gesto “Disparo de Beckham”, así como con los picos Goleador meteórico y Guadaña del número siete, ambos diseñados para ofrecer efectos visuales especiales durante el juego.

Torneo especial para los jugadores

Como parte del lanzamiento, Epic Games también organizará la Copa de Ídolos de David Beckham el 17 de julio. Los participantes podrán competir en equipos de tres jugadores en los modos Battle Royale y Cero Construcción.

Los mejores jugadores de cada región recibirán el atuendo David Beckham propietario del club, mientras que los competidores mejor clasificados a nivel general obtendrán el lote completo dedicado a la estrella británica.

Personajes de Ciudad Gótica adoptan un estilo veraniego

Además de la colaboración con Beckham, Fortnite incorporará nuevas versiones de personajes inspirados en Ciudad Gótica. Catwoman costera, Harley veraniega, Ivy botánica y Batman playero estarán disponibles con diseños especiales adaptados a la temporada de verano.

Cada personaje contará con su propia versión LEGO, además de accesorios exclusivos como picos y mochilas retro. Los jugadores también tendrán la posibilidad de desbloquear un Espíritu de Batman fabricable al completar nuevas misiones dentro del juego.

La iniciativa amplía la presencia de personajes inspirados en el universo de DC dentro de Fortnite, una de las colaboraciones más populares de la plataforma en los últimos años.

Ofertas de Verano impulsan las ventas en Epic Games Store

En paralelo a las novedades de Fortnite, Epic Games Store puso en marcha sus Ofertas de Verano, una campaña promocional que permanecerá activa hasta el 30 de julio.

La promoción incluye descuentos de hasta 80% en una amplia selección de videojuegos AAA e independientes. Entre los títulos destacados se encuentran Resident Evil Requiem, Windrose, Cyberpunk 2077 y Bloons TD6, junto con otros juegos incluidos en la campaña.

Además de los descuentos, los usuarios podrán obtener recompensas de Epic al comprar o regalar algunos de los títulos participantes, una estrategia diseñada para incentivar la actividad comercial durante la temporada.

Con estas novedades, Epic Games continúa fortaleciendo su propuesta de entretenimiento digital mediante la combinación de colaboraciones con figuras internacionales, contenido exclusivo para la comunidad y promociones destinadas a ampliar la participación de los jugadores dentro de su ecosistema.