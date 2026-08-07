Stalin González destaca la importancia del diálogo y los acuerdos para enfrentar los retos de Venezuela

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT), Stalin González, afirmó que la política venezolana debe avanzar mediante el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos que permitan atender las principales necesidades de la población.

Durante una entrevista con Vladimir Villegas para Contrapunto, González señaló que cualquier proceso orientado a buscar soluciones para el país debe contar con acompañamiento y disposición para alcanzar resultados concretos. Sus declaraciones se producen en medio de las expectativas generadas por un nuevo proceso de diálogo entre sectores políticos.

El parlamentario destacó que los espacios de negociación no deben ser descartados, ya que forman parte de las herramientas necesarias para construir consensos y encontrar respuestas a los problemas nacionales.

«Yo creo que cualquier proceso de este tipo hay que acompañarlo para que termine en buenos términos y logre los objetivos que se hayan planteado. Ningún espacio hay que satanizarlo. Yo creo en el acuerdo, en la negociación. No hay forma de hacer política sin hablar, sin acordar, sin negociar», afirmó.

El resultado del diálogo debe responder a las expectativas ciudadanas

González insistió en que el foco principal de cualquier proceso de entendimiento debe estar en los resultados que pueda generar para los venezolanos, más allá de las discusiones internas o las expectativas que puedan surgir entre los distintos actores políticos.

«A mí lo que me preocupa es que el resultado de eso, más allá de los intríngulis entre personas, es que el resultado sea el que la gente esté esperando”, afirmó.

El diputado explicó que existen áreas fundamentales para la población que no forman parte de la agenda prevista para el diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del Gobierno Nacional.

Entre estos temas mencionó los aspectos económicos, energéticos, salariales y sociales, los cuales, según indicó, deberán continuar siendo debatidos dentro de la Asamblea Nacional.

González señaló que estos asuntos mantienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos y requieren espacios permanentes de discusión para avanzar en la búsqueda de soluciones.

La oposición debe construir una alternativa política amplia

El dirigente de Un Nuevo Tiempo también se refirió al futuro de las fuerzas democráticas del país y consideró necesario impulsar una alternativa política capaz de representar a una mayoría de venezolanos.

Según González, uno de los principales desafíos consiste en ampliar la unidad nacional y fortalecer una propuesta que permita reunir diferentes sectores alrededor de objetivos comunes.

“Hoy pareciera que el gobierno no gana una elección ni con trampa. Evidentemente el gobierno tiene un plan para alargar esto, pero la oposición debería concentrarse en construir una alternativa políticamente viable, reunificar el voto opositor y reunificar las fuerzas políticas”, destacó.

El diputado sostuvo que la construcción de una alternativa sólida requiere superar divisiones internas y enfocarse en una propuesta que conecte con las demandas de la ciudadanía.

En este sentido, planteó que la unidad política debe estar acompañada de una visión capaz de responder a los desafíos económicos y sociales que enfrenta Venezuela.

Acuerdos como vía para avanzar en soluciones nacionales

Las declaraciones de Stalin González reflejan la posición de sectores políticos que consideran el diálogo y la negociación como mecanismos necesarios para abordar la situación nacional.

El parlamentario reiteró que los problemas del país requieren participación, discusión y acuerdos entre distintos actores, con el objetivo de generar respuestas que tengan impacto en la población.

Para González, la política debe orientarse hacia la búsqueda de soluciones prácticas y hacia la construcción de consensos que permitan enfrentar los desafíos actuales de Venezuela.