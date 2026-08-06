McCann e IAB México identifican cinco macrotendencias que transforman la industria del marketing y la publicidad

La industria del marketing y la publicidad en México atraviesa una etapa de mayor madurez, marcada por la integración de tecnología, datos y creatividad como elementos estratégicos para impulsar resultados de negocio. En este contexto, McCann México e IAB México analizaron las principales tendencias que están redefiniendo el sector y el nuevo papel de las agencias como aliados estratégicos de las empresas.

Durante una conversación entre Gabriel Richaud, Director General de IAB México, y Joan Frías, Head de Marketing, Communication and Consulting, de McCann México, los especialistas abordaron los cambios más relevantes que enfrenta la industria, desde la incorporación de nuevas tecnologías hasta la evolución del talento profesional ante el crecimiento de la Inteligencia Artificial.

El encuentro destacó cinco macrotendencias que reflejan cómo el ecosistema publicitario está pasando de una fase de experimentación tecnológica hacia una etapa enfocada en generar valor medible para las marcas y los consumidores.

La integración tecnológica marca una nueva etapa para la industria

Para IAB México, herramientas como Connected TV (CTV), Retail Media, audio digital y la Inteligencia Artificial generativa, agéntica y predictiva ya no deben analizarse como soluciones independientes. La transformación actual requiere conectar estas tecnologías dentro de una estrategia integral que permita construir experiencias más relevantes para los consumidores.

El enfoque de la industria está cambiando hacia una visión donde la tecnología funciona como un habilitador para alcanzar objetivos comerciales y fortalecer la relación entre marcas y audiencias. La clave ya no está únicamente en adoptar nuevas herramientas, sino en integrarlas dentro de una cadena de valor que genere resultados concretos.

Los nuevos criterios para medir el éxito creativo

La evolución del sector también se refleja en los criterios utilizados para reconocer los mejores trabajos de la industria, como ocurre en los Premios IAB Mixx. Actualmente, una propuesta creativa sobresaliente necesita estar acompañada de una estrategia clara, una documentación sólida y resultados comprobables.

El nuevo estándar establece que una campaña exitosa debe partir de un conocimiento profundo de la audiencia, resolver una necesidad específica y demostrar un impacto cuantificable en los objetivos comerciales de una organización.

La creatividad continúa siendo un elemento fundamental, pero ahora debe combinarse con análisis, estrategia y capacidad para demostrar valor empresarial.

La Inteligencia Artificial redefine el papel del talento joven

Uno de los principales desafíos para las agencias actuales es la transformación de los perfiles profesionales debido a la automatización de tareas operativas mediante Inteligencia Artificial. Esta tecnología está modificando la estructura de los equipos y la manera en que los jóvenes profesionales participan en los proyectos.

«Estamos viendo retos importantes. En un contexto donde antes hubiéramos requerido tres o cuatro ‘interns’ para un proyecto, hoy es suficiente uno potenciado con herramientas de IA haciendo su rol», puntualizó Richaud.

Ante este escenario, los especialistas señalan que las nuevas generaciones deben fortalecer habilidades humanas que complementen el uso de herramientas tecnológicas. Entre ellas destacan la capacidad de aprendizaje continuo, la curiosidad, la colaboración y el pensamiento crítico para analizar y cuestionar los desafíos del entorno.

Una alianza enfocada en formar nuevos liderazgos

La colaboración de dos décadas entre IAB México y aliados históricos como McCann México representa, según los participantes, un ejemplo de construcción colectiva dentro de la industria.

El desarrollo de profesionales capaces de liderar la comunicación del futuro se convierte en uno de los objetivos principales de esta relación. La experiencia acumulada por ambas organizaciones busca impulsar nuevos referentes que puedan responder a los cambios del mercado y a las necesidades de las empresas.

«El paso de McCann de una agencia publicitaria a una firma de comunicación y consultoría estratégica es clave en el panorama actual de los negocios. Al mantener su mantra centrado en la verdad humana, la organización no solo fortalece su propuesta de valor hacia el mercado, sino que construye un entorno de beneficio mutuo que robustece tanto el desarrollo de su talento interno como el crecimiento de sus clientes», dijo Richaud.

La verdad humana como base de la estrategia empresarial

En un entorno marcado por la saturación de información y el crecimiento de soluciones automatizadas, McCann destaca la importancia de mantener una visión centrada en la comprensión profunda de las personas.

La filosofía de la agencia, basada en la «verdad humana», plantea que las compañías deben ir más allá de las tendencias temporales y enfocarse en aquellos elementos auténticos que generan conexión y valor sostenible.

La transformación del sector publicitario apunta hacia un modelo donde las agencias dejan de ser únicamente ejecutoras de campañas para convertirse en consultoras estratégicas capaces de ayudar a las empresas a interpretar mejor su entorno, identificar oportunidades y tomar decisiones con mayor impacto.

Con estas perspectivas, McCann México e IAB México resaltan que el futuro de la industria dependerá de la combinación entre tecnología, creatividad, conocimiento del consumidor y liderazgo humano para construir soluciones más relevantes para el mercado.