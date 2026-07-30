EE. UU. debería levantar las sanciones antes del inicio de una mesa de diálogo, sostiene Luis Figuera

ANZOÁTEGUI — El dirigente revolucionario Luis Figuera afirmó que el gobierno de Estados Unidos debería levantar las sanciones económicas impuestas contra Venezuela antes de avanzar en la instalación de una mesa de diálogo con la representación de la Asamblea Nacional de 2015, sector que, según indicó, ha sido respaldado por Washington como su interlocutor político.

Las declaraciones fueron realizadas en medio del debate sobre un posible proceso de negociación política, en el que distintos sectores plantean la necesidad de generar condiciones que permitan avanzar hacia acuerdos institucionales. Figuera sostuvo que cualquier acercamiento entre las partes debe comenzar con medidas que demuestren una verdadera disposición al diálogo y reduzcan las tensiones existentes.

El dirigente recordó que Venezuela permanece bajo más de 960 medidas coercitivas unilaterales, las cuales, afirmó, han afectado el desempeño económico del país. Agregó que este escenario se ha visto agravado por las consecuencias del terremoto registrado el pasado 24 de junio, situación que, según explicó, ha incrementado los desafíos para la recuperación económica y social.

En ese contexto, Figuera señaló que un eventual levantamiento de las sanciones representaría un gesto de buena voluntad por parte de la administración estadounidense antes de concretar el inicio de cualquier mesa de diálogo. A su juicio, una decisión de este tipo permitiría crear un ambiente más favorable para las conversaciones y fortalecería la confianza entre los distintos actores políticos.

Las medidas de construcción de confianza como base para las negociaciones

Al referirse a los principios de la teoría política y la diplomacia internacional, Figuera explicó que en este tipo de procesos suelen aplicarse las medidas de construcción de confianza, las cuales describió como herramientas destinadas a reducir la tensión política y demostrar una voluntad real de negociación.

Según indicó, estos mecanismos permiten establecer un entorno más estable para abordar asuntos considerados sensibles dentro de una agenda política, facilitando el entendimiento entre las partes involucradas y generando mayores garantías para el desarrollo de las conversaciones.

El dirigente también manifestó que un gesto previo por parte de Washington ayudaría a cohesionar a los sectores más radicales del chavismo, los cuales, señaló, podrían interpretar un proceso de diálogo sin acciones concretas como una concesión frente a intereses extranjeros. En ese sentido, afirmó que todo proceso de paz y concertación requiere que las bases políticas tengan la certeza de que el entendimiento constituye una salida soberana y viable para el país.

Asimismo, destacó que los instrumentos de distensión y construcción de confianza han desempeñado históricamente un papel importante en procesos de transición política y democratización. En su opinión, debates relacionados con reglas electorales, reformas políticas y la restitución de garantías constitucionales requieren previamente un ambiente de estabilidad institucional y menor confrontación.

Advierte sobre los riesgos de iniciar conversaciones sin gestos previos

En la parte final de sus declaraciones, Figuera advirtió que la ausencia de medidas de confianza podría afectar el desarrollo de un eventual proceso de negociación.

El dirigente señaló que la falta de un gesto de reciprocidad por parte de Washington podría generar inconformidad entre sectores del movimiento revolucionario que consideran que las actuales condiciones económicas colocan al país en una posición desfavorable para negociar.

De acuerdo con Figuera, esos sectores enfrentan una evidente desventaja política debido al impacto acumulado de las sanciones económicas y a las consecuencias derivadas del terremoto ocurrido el 24 de junio, factores que, afirmó, incrementan la presión sobre Venezuela en un escenario de conversaciones políticas.

Las declaraciones del dirigente se producen en un contexto marcado por las expectativas sobre posibles espacios de diálogo entre actores políticos venezolanos y representantes respaldados por la comunidad internacional, mientras continúa el debate sobre el impacto de las sanciones económicas y las condiciones necesarias para avanzar hacia eventuales acuerdos políticos en Venezuela.