WOLF HOWL HARMONY impulsa su expansión internacional con el lanzamiento de “PLEASE”

El grupo japonés de canto y rap WOLF HOWL HARMONY lanzó oficialmente su nuevo sencillo digital “PLEASE”, una producción con la que busca consolidar su crecimiento internacional y reforzar el vínculo emocional con su base global de seguidores, conocidos como “LOVEREDs”.

El tema ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming y llega acompañado de un nuevo video musical publicado en el canal oficial del grupo en YouTube. El lanzamiento forma parte de una estrategia de expansión internacional impulsada por LDH JAPAN, firma que gestiona al grupo y que ha promovido una mayor presencia de la agrupación en mercados asiáticos fuera de Japón.

Durante los últimos meses, WOLF HOWL HARMONY ha intensificado sus actividades internacionales luego de la publicación de su EP “tera”, estrenado en marzo. La agrupación ha participado en eventos musicales como el MUUJI Festival 2026 y el SUPERFLUID 2026, dos escenarios que les han permitido ampliar su exposición ante nuevas audiencias en el sudeste asiático.

Asimismo, el grupo forma parte del CLOUD DREAM project by G&LDH, iniciativa que reúne a artistas japoneses y tailandeses con el objetivo de fortalecer su posicionamiento regional. Dentro de este proyecto, WOLF HOWL HARMONY colabora con FLIO, agrupación masculina tailandesa vinculada a GMMTV.

Con “PLEASE”, la agrupación apuesta por una propuesta musical más introspectiva y emocional, manteniendo al mismo tiempo elementos contemporáneos de su identidad artística. La canción incorpora influencias de R&B alternativo y electro-pop, además de un arreglo musical que utiliza el espacio negativo como recurso sonoro para transmitir sensibilidad y cercanía.

La pieza gira en torno a la frase “Please call my name” y refleja emociones relacionadas con la incertidumbre, la perseverancia y la necesidad de recibir apoyo emocional mientras se avanza hacia nuevas metas personales y profesionales.

El integrante RYOJI comentó: «Cuando escuché por primera vez nuestra nueva canción, ‘PLEASE’, imaginé de forma espontánea a todos cantándola junto a nosotros en un concierto. En este momento, tenemos la oportunidad de trabajar no solo en Japón, sino también en el extranjero; y todo es posible gracias al apasionado apoyo de todos nuestros LOVEREDs. Muchísimas gracias, de verdad».

El lanzamiento también representa una nueva etapa creativa para el grupo, que desde su debut ha ganado reconocimiento por la intensidad emocional de sus presentaciones y la calidad vocal de sus integrantes. En un mercado musical cada vez más competitivo, WOLF HOWL HARMONY busca diferenciarse mediante una conexión más directa con su audiencia internacional.

El compositor LOAR compartió su perspectiva al respecto: «Esta canción transmite la idea de que, incluso en medio de la ansiedad y la desesperanza que todos cargamos, una voz que pronuncia tu nombre puede convertirse en una fuente de apoyo, ayudándonos a avanzar paso a paso hacia la consecución de nuestros sueños y esperanzas».

La estrategia de internacionalización de la agrupación responde a una tendencia creciente dentro de la industria musical asiática, donde compañías de entretenimiento buscan ampliar el alcance de sus artistas hacia mercados globales mediante colaboraciones regionales, festivales internacionales y distribución digital.

En ese contexto, “PLEASE” funciona no solo como un nuevo lanzamiento musical, sino también como una declaración de identidad para la agrupación, que ha construido una comunidad de seguidores activa dentro y fuera de Japón.

Desde su debut, WOLF HOWL HARMONY ha mantenido un crecimiento sostenido gracias a una propuesta artística enfocada en la combinación de rap, canto y puestas en escena de alto impacto emocional. El grupo considera que el respaldo de sus seguidores ha sido determinante para avanzar hacia nuevos escenarios internacionales.

RYOJI también compartió sus aspiraciones: “Tenemos un gran sueño: llenar enormes recintos en todo el mundo, tiñéndolos completamente de rojo junto a todos los LOVEREDs, a través de nuestras voces y nuestra música. Esperamos que algún día podamos cantar esta canción junto a personas de todo el planeta. Por favor, escuchen mucho ‘PLEASE’ y disfrútenla junto a nosotros”.

Con este lanzamiento, WOLF HOWL HARMONY continúa fortaleciendo su posicionamiento dentro de la escena musical asiática contemporánea, mientras amplía su presencia en mercados internacionales y consolida una relación más cercana con sus seguidores alrededor del mundo.