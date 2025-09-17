Teva Pharmaceutical presentará resultados de ensayo SOLARIS en congreso de psiquiatría en EE. UU.

Caracas, (Business Desk Venezuela). – La farmacéutica israelí Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA) anunció este martes que presentará los resultados completos del ensayo clínico fase 3 denominado SOLARIS durante el Psych Congress Annual Meeting 2025, evento de referencia en salud mental que se desarrollará entre el 17 y el 21 de septiembre en la ciudad de San Diego, California.

La compañía, reconocida como uno de los mayores productores de medicamentos genéricos y especializados en el mundo, informó además que ofrecerá una conferencia telefónica con analistas e inversionistas para profundizar en los hallazgos del estudio. La cita está pautada para el lunes 22 de septiembre de 2025, a las 11:00 a.m. hora del Este de Estados Unidos.

Un paso clave en investigación clínica

El ensayo SOLARIS, cuya fase 3 ya ha concluido, representa uno de los proyectos estratégicos de Teva en el ámbito de los tratamientos para trastornos psiquiátricos. Aunque la empresa no adelantó detalles específicos en este comunicado, se espera que los resultados tengan relevancia tanto clínica como comercial, en un mercado global donde la demanda de nuevas alternativas terapéuticas en salud mental sigue en ascenso.

El congreso de San Diego reúne cada año a miles de especialistas, investigadores y líderes de la industria farmacéutica, convirtiéndose en la vitrina ideal para la presentación de estudios de alto impacto. Para Teva, la presencia en este foro refuerza su compromiso con la innovación y la transparencia frente a la comunidad médica y científica.

Detalles logísticos para inversionistas y público interesado

De acuerdo con el comunicado difundido a través de GlobeNewswire, la conferencia telefónica del 22 de septiembre será abierta a analistas e inversionistas registrados previamente. “In order to participate, please register in advance here to obtain a local or toll-free phone number and your personal pin”, indicó la nota.

Asimismo, Teva pondrá a disposición del público una transmisión en vivo por internet. “To access a live webcast of the presentation, visit Teva’s Investor Relations website at https://ir.tevapharm.com/Events-and-Presentations”, agregó la compañía.

Quienes no puedan conectarse en directo tendrán acceso a una grabación del evento en línea. “An archived version of the webcast will be available within 24 hours after the end of the live discussion”, precisó la farmacéutica.

Relevancia estratégica para Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., con sede en Tel Aviv, ha estado fortaleciendo su portafolio de medicamentos innovadores mientras mantiene su liderazgo global en la producción de genéricos. La divulgación de los resultados del ensayo SOLARIS se interpreta como un paso en la estrategia de la compañía por consolidar su posición en el segmento de tratamientos especializados, particularmente en el área de salud mental, donde las necesidades médicas no cubiertas continúan siendo significativas.

El mercado ha reaccionado en otras ocasiones con interés a anuncios similares, ya que los datos clínicos en fase 3 suelen ser determinantes para el futuro comercial de un fármaco. La expectativa de los inversionistas está puesta en si Teva logrará un producto que pueda diferenciarse frente a la competencia y aportar nuevas opciones a los pacientes.

Implicaciones para la región

Aunque el anuncio se centra en Estados Unidos y en la comunidad científica internacional, la importancia de este avance también resuena en América Latina. Venezuela, al igual que otros países de la región, enfrenta desafíos significativos en la atención de la salud mental. El acceso a terapias de última generación sigue siendo limitado y suele depender de aprobaciones regulatorias internacionales.

La eventual disponibilidad de un nuevo tratamiento derivado del ensayo SOLARIS podría abrir oportunidades de mejora en la oferta terapéutica de los sistemas de salud latinoamericanos, siempre que se superen los obstáculos regulatorios y de distribución.

Próximos pasos

La comunidad médica, así como los analistas de la industria, esperan con atención la presentación en el Psych Congress de San Diego. Será allí donde se conozcan detalles específicos de eficacia, seguridad y posibles aplicaciones del fármaco en investigación.

Por su parte, la conferencia del 22 de septiembre será un espacio clave para comprender el impacto financiero y estratégico de estos resultados en la hoja de ruta de Teva. Con ello, la farmacéutica reafirma su posición como jugador relevante en la innovación terapéutica global, al mismo tiempo que mantiene informado al mercado sobre sus avances más recientes.