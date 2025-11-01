SiriusPoint reporta sólidos resultados en el tercer trimestre de 2025 con un ratio combinado del 89.1%

Hamilton (Bermudas) — SiriusPoint Ltd. (NYSE: SPNT) anunció sus resultados correspondientes al tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025, destacando un sólido desempeño operativo que superó las metas de rentabilidad establecidas. La compañía registró un core combined ratio de 89,1% en su negocio principal, con un aumento del 11% en los ingresos por suscripción hasta US$70 millones.

El retorno sobre el capital (ROE) trimestral fue de 17,7%, mientras que el ROE operativo alcanzó 17,9%, lo que contribuyó a un ROE operativo acumulado del 16,1% en lo que va de año, superando el rango objetivo de 12–15%. Además, las primas brutas emitidas del negocio Core crecieron 26%, marcando el sexto trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos.

Declaraciones del CEO

El director ejecutivo, Scott Egan, destacó la fortaleza de los resultados y el progreso estratégico de la compañía:

“The third quarter marked another successful quarter of delivery for SiriusPoint. Strong underwriting performance, targeted growth, the announcement of two MGA disposals, and a positive outlook upgrade by S&P means there is a lot to be proud of.

We achieved a strong operating return on equity of 17.9% in the quarter, significantly ahead of our ‘across the cycle’ 12-15% target range. More importantly, our year to date operating return on equity of 16.1% is still outperforming our range despite heightened losses from the California Wildfires and aviation sector in the first half of the year.

Our third quarter Core combined ratio of 89.1% delivered an 11% increase in underwriting income compared to last year, aided in part by no catastrophe losses in the quarter. We also continued to see strong top line growth with gross premiums written up 26% year over year for the quarter and 16% year to date, with Accident & Health being the most significant contributor.

We expect the previously announced sale of two of our MGA investments, ArmadaCare and Arcadian, to unlock significant value for shareholders representing an increase of around $1.75 per share, which is not yet included in our book value.

Our ambition remains unchanged: to build on the progress and momentum we have created. The third quarter marked another meaningful step forward on that journey.”

Resultados financieros clave

Durante el trimestre, SiriusPoint reportó una utilidad neta atribuible a los accionistas comunes de US$86,8 millones, equivalente a US$0,73 por acción diluida. El core income fue de US$79,7 millones, compuesto por US$69,6 millones de ingresos de suscripción y US$10 millones de ingresos netos por servicios, con un margen de servicio del 17,1%.

El ingreso neto de inversiones alcanzó US$66,5 millones, con un resultado total de inversión de US$72,7 millones. El valor en libros por acción diluida (excluyendo AOCI) subió 5,3% hasta US$16,47, mientras que el ROE anualizado fue de 17,7% y el ROE operativo anualizado de 17,9%.

Para los nueve meses terminados en septiembre de 2025, la utilidad neta fue de US$203,6 millones (US$1,71 por acción diluida). El core combined ratio en este periodo se ubicó en 91,4%, mientras que el ingreso operativo neto alcanzó US$224,3 millones. El valor en libros por acción diluida aumentó 12,5% desde diciembre de 2024.

Desempeño por segmentos

El segmento de Insurance & Services impulsó los resultados, con US$562 millones en primas brutas emitidas, un aumento del 49,5% interanual. El ingreso de segmento alcanzó US$47,8 millones, compuesto por US$37,7 millones de underwriting income y US$10,1 millones de ingresos por servicios, reflejando un combined ratio de 90,1%.

El crecimiento se debió a la expansión de Surety dentro del negocio de Other Specialties, al fortalecimiento de Accident & Health (A&H) y al crecimiento orgánico en programas internacionales, especialmente en los MGA de Londres.

En el segmento de Reinsurance, las primas brutas sumaron US$309,6 millones, una ligera baja de 1,6% respecto al año anterior. El underwriting income fue de US$31,9 millones, con un combined ratio de 87,9%, afectado por una menor liberación de reservas favorables, aunque compensado por menores pérdidas catastróficas.

Durante los nueve meses, las pérdidas por catástrofes totalizaron US$67,4 millones, equivalentes a 3,5 puntos del ratio combinado, principalmente por los incendios en California. Esto fue parcialmente compensado por un desarrollo favorable de reservas en la línea de Property.

Inversiones y balance

La empresa indicó que el ingreso neto por inversiones disminuyó en el trimestre debido a un menor volumen de activos tras las transacciones de capital efectuadas a fines de 2024 y comienzos de 2025. Sin embargo, en lo que va de año, los resultados mejoraron respecto al mismo periodo del año anterior, que incluyó pérdidas en inversiones estratégicas de US$56,2 millones.

SiriusPoint mantiene un balance sólido, con un BSCR estimado de 226%, lo que refleja una posición de capital robusta y capacidad de crecimiento sostenido.

Próximos pasos y advertencia legal

La compañía realizará un webcast el 31 de octubre de 2025 a las 8:30 a.m. (hora del Este) para discutir los resultados del trimestre. La transmisión estará disponible en la sección de Relaciones con Inversionistas del sitio web oficial www.siriuspt.com.

SiriusPoint también reiteró su declaración de puerto seguro sobre afirmaciones prospectivas, señalando que los resultados futuros podrían variar debido a factores externos y de mercado. Asimismo, recordó que varias métricas, como core underwriting income, core combined ratio, book value ex AOCI y tangible book value, son medidas no GAAP, presentadas junto con sus conciliaciones en la información financiera adjunta.