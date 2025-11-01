Venezuela confía en su fortaleza en obstáculos para debutar con éxito en el pentatlón moderno de Ayacucho-Lima 2025

El pentatlón moderno venezolano se alista para un estreno histórico en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, con el objetivo de alcanzar el podio y consolidar una nueva etapa dentro del ciclo olímpico. Seis atletas nacionales, con una combinación de juventud y experiencia, serán los encargados de representar al país en una disciplina que atraviesa una profunda renovación a nivel mundial.

Los hermanos Rainer y Osmaidy Arias, junto a Albert Rivas, Yicxon Pérez, Ariana Vivenes y Giraly Marcano, conforman la selección venezolana que marcará el debut del pentatlón moderno en el calendario competitivo bolivariano. Este paso representa un avance estratégico en el desarrollo del deporte dentro del país y una oportunidad para proyectar el talento nacional en la región.

Un deporte en evolución constante

El pentatlón moderno ha sido una disciplina en transformación. Para mantenerse dentro del programa olímpico, ha adoptado cambios estructurales que buscan hacerlo más dinámico y accesible. Estos ajustes también facilitaron su integración a los Juegos Bolivarianos y han contribuido a que Venezuela se posicione como una de las naciones con mayor proyección en la especialidad.

Hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, el programa del pentatlón incluía esgrima, natación, equitación y laser run. Sin embargo, en el camino hacia Los Ángeles 2028, la equitación será reemplazada por la carrera de obstáculos, una prueba inspirada en circuitos de habilidad y resistencia similares a los del programa televisivo Guerrero Ninja Americano.

Adaptación venezolana y ventaja competitiva

La incorporación de la prueba de obstáculos ha equilibrado el nivel competitivo entre las naciones del continente y ha favorecido especialmente a Venezuela, que ha demostrado una rápida adaptación.

“Nuestro país es uno de los que ha logrado absorber con mayor prontitud los elementos que componen una pista de obstáculo para competiciones oficiales y lo hemos demostrado en certámenes mundialistas, alcanzando puntajes dentro de los rangos de valores óptimos”, explicó Aurelio Zapata, entrenador de la Federación Venezolana de Pentatlón Moderno.

La presencia de seis atletas permitirá al país competir en las tres modalidades del calendario: individual femenina, individual masculina y relevos mixtos, ampliando las oportunidades de sumar medallas en la cita bolivariana.

Experiencia internacional y liderazgo en el equipo

De los seis pentatletas convocados, cuatro iniciarán su segundo ciclo olímpico, mientras que Albert Rivas, Yicxon Pérez y Osmaidy Arias ya poseen experiencia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde enfrentaron a los mejores exponentes del continente. Esa trayectoria los convierte en referentes dentro del grupo, capaces de guiar a las nuevas generaciones que integran la delegación.

El cuerpo técnico mantiene una visión optimista basada en los resultados obtenidos recientemente. “En el pasado Campeonato Mundial desarrollado en Hungría, asistieron nuestros atletas y lograron puntuaciones en el género masculino superior a los 1490 puntos y en el género femenino superior a los 1300 puntos; suficiente para en este tipo de eventos como Juegos Bolivarianos, ubicarnos en una muy buena posición optando al podio”, añadió Zapata.

Mirada puesta en 2026 y el sueño olímpico

El calendario competitivo del pentatlón moderno venezolano continuará en 2026 con dos citas clave: los Juegos Suramericanos de Santa Fe (Argentina) y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo (República Dominicana). Ambas competencias servirán como preparación para el gran objetivo del ciclo: la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Con esas actuaciones que nosotros proyectamos con nuestros atletas pretendemos poder aspirar por vez primera a clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, (pues) los números han reflejado hasta los momentos que somos candidatos a poder clasificar sin problema”, expresó el entrenador Zapata, subrayando la confianza del equipo técnico en el potencial nacional.

Próxima cita: Lima 2025

El debut oficial del pentatlón moderno venezolano tendrá lugar en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, situado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025.

Con una preparación sólida, resultados alentadores en competencias internacionales y un dominio notable en la prueba de obstáculos, Venezuela buscará dejar su huella en Ayacucho-Lima 2025 y continuar su ruta hacia el sueño olímpico.