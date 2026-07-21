Serbella fortalece su proyección internacional con el estreno del video de “Te lo dejé pa’ ti” y reafirma su apuesta por el resurgimiento del merengue

La cantante dominicoboricua Serbella continúa fortaleciendo su presencia en la industria musical con el estreno oficial del video de “Te lo dejé pa’ ti”, el sencillo promocional de su primera producción discográfica, Serbella. El lanzamiento forma parte de la estrategia de promoción del álbum, publicado el pasado mes de junio, con el que la artista busca aportar una propuesta renovada al resurgimiento del merengue y consolidar su posicionamiento en el mercado latino.

El nuevo sencillo cuenta con la producción musical del reconocido productor Moisés Sánchez, ganador del Premio Grammy, quien desarrolló un sonido contemporáneo sin perder la esencia del género tropical. La producción combina fuerza, elegancia y ritmo, elementos que respaldan la identidad artística de Serbella y refuerzan el carácter moderno de su propuesta musical.

El videoclip fue filmado en la residencia de playa Casa Mar, ubicada en Vega Baja, Puerto Rico, aprovechando el entorno costero para crear una ambientación veraniega, romántica y llena de color. La producción y dirección estuvieron a cargo de Natasha Hernández para RGS Entertainment Inc., empresa responsable de la representación de la artista y de la estrategia de posicionamiento que impulsa esta nueva etapa de su carrera.

La producción audiovisual acompaña el lanzamiento de un proyecto musical que busca conectar con nuevas audiencias mediante una combinación de tradición e innovación. El álbum Serbella reúne merengue, bachata y baladas, permitiendo a la cantante mostrar diferentes facetas interpretativas y ampliar el alcance de su propuesta artística.

Con formación profesional en la ópera, Serbella ha trasladado su preparación vocal al merengue, un género en el que ha encontrado el espacio ideal para demostrar su versatilidad artística. Su propuesta integra una sólida técnica interpretativa con la energía y el dinamismo característicos de la música caribeña, ofreciendo una propuesta orientada tanto al público tradicional como a las nuevas generaciones de seguidores.

El estreno del videoclip coincide con el regreso de la artista a Puerto Rico tras completar una intensa gira promocional que incluyó actividades en España, Miami y República Dominicana. Durante ese recorrido presentó su álbum homónimo ante medios de comunicación, programadores y público, fortaleciendo su proyección internacional y ampliando su presencia dentro de la industria musical.

“Te lo dejé pa’ ti” representa ahora el siguiente paso en la promoción de Serbella, una producción que refleja la diversidad musical de la cantante y su interés por mantener vigente el merengue mediante una propuesta contemporánea respaldada por una estrategia de difusión regional.

Como parte de esa planificación, la agenda internacional de la intérprete continuará en Colombia, donde dará seguimiento a la promoción de su disco con el objetivo de ampliar su presencia en uno de los mercados musicales más importantes de América Latina y consolidar nuevas oportunidades para su carrera.

La combinación de preparación musical, experiencia escénica e imagen renovada forma parte del enfoque con el que Serbella busca consolidarse dentro del panorama musical latino. Su propuesta apuesta por preservar la esencia del merengue mientras incorpora elementos actuales que favorecen su proyección entre nuevos públicos y fortalecen la vigencia del género en la industria.

Con el lanzamiento de este nuevo audiovisual, la artista continúa desarrollando su estrategia de crecimiento internacional y refuerza la promoción de su álbum debut, un proyecto que marca una nueva etapa en su trayectoria profesional. El video oficial de “Te lo dejé pa’ ti” ya se encuentra disponible a través del canal oficial de YouTube de la cantante y en las principales plataformas digitales.