Tinskani debutará en el GIFF con una propuesta cinematográfica centrada en el duelo y el impacto de la violencia

El cortometraje mexicano “Tinskani” tendrá su estreno en la vigesimonovena edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), que se celebrará del 24 de julio al 2 de agosto. La producción, dirigida por Claudio V. Ventosa y escrita junto a Mayte Serna Pérez, formará parte de la Selección Oficial en Competencia dentro de las categorías Guanajuato y Cortometraje Mexicano, consolidando su presencia en uno de los principales encuentros cinematográficos del país.

La obra presenta un drama psicológico que explora el duelo, la violencia y el impacto emocional que generan las imágenes de hechos trágicos. A través de una narrativa íntima, la historia busca llevar al espectador a reflexionar sobre la forma en que la sociedad observa y consume contenidos relacionados con la violencia, al tiempo que examina las consecuencias personales de esa exposición constante.

El relato sigue a un fotoperiodista especializado en nota roja que enfrenta la muerte de su mentor. Mientras su pareja intenta convencerlo de asistir al funeral, el protagonista permanece obsesionado con la fotografía del cadáver de su amigo, una imagen que invade sus pensamientos y se convierte en el centro de sus pesadillas. Su incapacidad para afrontar la pérdida desencadena una búsqueda marcada por el aislamiento y el conflicto emocional.

En su intento por escapar de la inevitabilidad de la muerte, el personaje recorre distintos espacios donde la presencia de un teporocho local y la advertencia de una mojiganga intensifican su crisis existencial. En lugar de aceptar el duelo, decide transformar su dolor en una nueva oportunidad para capturar imágenes, buscando sustituir el recuerdo del horror por una nueva representación de la realidad.

Uno de los elementos más destacados de “Tinskani” es su propuesta visual. Filmado en diversas locaciones del Estado de México, el cortometraje aprovecha estos escenarios para reforzar el aislamiento psicológico del protagonista y construir una atmósfera que acompaña el desarrollo emocional de la historia. La fotografía y el tratamiento visual buscan generar una experiencia que invite al público a cuestionar aquello que observa diariamente.

El director Claudio V. Ventosa explicó que la inspiración para desarrollar esta historia surgió de experiencias personales relacionadas con la exposición constante a imágenes de violencia desde una edad temprana, una realidad que posteriormente decidió investigar desde una perspectiva cinematográfica.

«He sido testigo de primera mano de la forma en la que la violencia se ha propagado y quebrado la vida de personas cercanas. El constante bombardeo de imágenes violentas consumió mi entorno visual desde que era un niño. La primera vez que vi un cadáver fue a los 11 años, al pasar junto al puente de Galerías Cuernavaca. La fotografía del cuerpo acribillado de Beltrán Leyva es una imagen que recuerdo nítidamente. Busqué investigar este fenómeno para entender el efecto que mirar estas imágenes tiene en mí y en millones de mexicanos», comparte el director Claudio V. Ventosa.

A través de este proyecto, el realizador propone una exploración audiovisual sobre la producción y el consumo de imágenes violentas, además de examinar la tensión que puede existir entre la belleza estética de una composición visual y la crudeza de los acontecimientos que representa. La película plantea interrogantes sobre el papel del espectador frente a este tipo de contenidos y el impacto que pueden tener en la memoria colectiva.

“Tinskani” fue producido por Alejandra M. Insausti y cuenta con la distribución de Benuca Films. El elenco principal está integrado por Guillermo Meneses, Kathia Violeta, Miguel Cruz Olvera y Félix Benitez García, quienes participan en una historia que combina elementos de drama psicológico con una reflexión sobre la pérdida y la memoria.

Como parte de su participación en el Festival Internacional de Cine Guanajuato, el cortometraje tendrá cuatro funciones oficiales. Las primeras proyecciones se realizarán el 26 de julio en Guanajuato Capital, tanto en Cine+ Sala 1 como en el Teatro Cervantes. Posteriormente, la producción llegará a San Miguel de Allende con funciones programadas para el 30 de julio en el Auditorio Miguel Malo del Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” y el 31 de julio en el Teatro Rodolfo Fernández del Centro Cultural Instituto Allende.

Con su estreno en el GIFF, “Tinskani” amplía la presencia de nuevas propuestas del cine mexicano dentro de la programación oficial del festival, ofreciendo una historia que combina una narrativa introspectiva con una reflexión sobre el duelo, la violencia y el impacto que las imágenes pueden ejercer sobre quienes las observan.