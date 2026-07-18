El drama islandés “El amor que permanece” llegará a los cines de México el 31 de julio tras su reconocimiento internacional

El aclamado drama “El amor que permanece” llegará a las salas de cine de México el próximo 31 de julio, marcando el inicio de su exhibición comercial en el país después de una destacada trayectoria en festivales internacionales y de su participación en algunos de los encuentros cinematográficos más relevantes de México. La película será distribuida por Lool Films, consolidando su presencia en el mercado latinoamericano tras recibir elogios de la crítica especializada.

Dirigida y escrita por el cineasta Hlynur Pálmason, la producción tuvo su estreno mundial en la sección Cannes Premiere del Festival de Cine de Cannes 2025, donde obtuvo uno de los reconocimientos más llamativos del certamen al ganar la Palm Dog, premio concedido al perro actor Panda por su destacada participación en la cinta.

Antes de su estreno comercial, la película formó parte de la 79 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). En este último obtuvo el Premio de la Crítica Latinoamericana al Cine Europeo, durante una presentación que contó con la presencia del actor Sverrir Gudnason, uno de los protagonistas del largometraje.

El reconocimiento internacional del filme también quedó reflejado con su selección para representar a Islandia en la categoría de Mejor Película Internacional de la 98.ª edición de los Premios de la Academia. Aunque finalmente no consiguió una nominación, la producción logró consolidar su prestigio entre la crítica cinematográfica y mantiene una aceptación del 94 % en Rotten Tomatoes, posicionándose entre los estrenos más valorados del año.

La historia sigue a Anna, interpretada por Saga Garðarsdóttir, y Magnus, personaje encarnado por Sverrir Gudnason, una pareja recientemente separada que vuelve a reunirse junto a sus tres hijos en una pequeña aldea rural. A medida que transcurren las cuatro estaciones del año, la película explora la evolución de sus relaciones familiares y los cambios emocionales que acompañan el proceso de separación.

La narrativa combina escenas cotidianas con una propuesta visual que utiliza los paisajes naturales de Islandia como una extensión del mundo interior de sus personajes. El resultado es un relato que aborda con sensibilidad las complejidades de los vínculos familiares, las rupturas sentimentales y las oportunidades que surgen a partir de los nuevos comienzos.

Las actuaciones del elenco y el trabajo fotográfico se han convertido en algunos de los aspectos más destacados de la producción, que ha sido reconocida por su capacidad para equilibrar momentos de melancolía con una visión esperanzadora sobre la transformación de las relaciones humanas.

Con su llegada a las salas mexicanas, “El amor que permanece” amplía su recorrido internacional y busca conectar con nuevas audiencias interesadas en propuestas cinematográficas de autor que han logrado destacar tanto en festivales como entre la crítica especializada.

A partir del 31 de julio, la película podrá verse en una amplia red de espacios culturales y salas independientes, entre ellas Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional Chapultepec, La Casa del Cine MX, Cine Tonalá, Cinemanía, Film Club Café, Centro Audiovisual Toluca, Cineforo GDL, Cineteca FICG, Cineteca Conarte Nuevo León, Interestela Cinema, Cine Inminente, Cineteca Alameda, Cineteca Tulancingo, El Cineclub, Kinoki Foro Cultural, CECUT Tijuana, Sala Alternativa y El Beso del Búho.

La llegada de esta producción al mercado mexicano refuerza la presencia del cine de autor en la cartelera y representa una nueva oportunidad para que el público conozca una de las obras cinematográficas más reconocidas del año, respaldada por su recorrido internacional, sus premios y la positiva respuesta obtenida entre los especialistas.