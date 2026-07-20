Yilian Cruz presenta “Los Besos Que No Te Daré”, una balada que pone en primer plano el valor del tiempo y el amor verdadero

La cantautora Yilian Cruz presentó oficialmente “Los Besos Que No Te Daré”, un nuevo sencillo independiente que está disponible desde el 2 de julio de 2026 en las principales plataformas de música digital. Con este lanzamiento, la artista continúa fortaleciendo su carrera con una propuesta que apuesta por la sencillez musical y por una interpretación centrada en transmitir emociones auténticas.

El sencillo fue producido por Manuel Ginarte Peña, conocido artísticamente como Nolo Frech, quien optó por una instrumentación minimalista en la que la voz de Yilian Cruz está acompañada únicamente por el piano. La producción busca dar protagonismo a la letra y crear una atmósfera íntima que permita al público conectar con el mensaje de la canción.

La obra aborda temas como el paso del tiempo, la importancia de expresar los sentimientos y el valor de los momentos compartidos. A través de una interpretación sobria, la composición invita a reflexionar sobre los afectos que muchas veces se dejan para después y sobre la necesidad de vivir plenamente el presente.

Al referirse a la inspiración detrás de la canción, Yilian Cruz afirmó:

«Siempre he sentido que el amor más grande no le teme a una infidelidad ni a una discusión; le teme al tiempo».

La artista también explicó el origen de la composición:

«El detonante fue pensar en todos esos besos, abrazos y ‘te amo’ que creemos que tendremos tiempo de dar, pero que la vida, a veces, nos arrebata sin avisar. Quise escribir una canción que nos recordará que amar también es ser conscientes de que nada es eterno… excepto lo que dejamos en el corazón de la otra persona».

El mensaje central de la obra se resume en el verso «Y guardaré, vida mía, los besos que no te daré». Según explicó la cantautora, la frase no representa una declaración de desamor, sino una reflexión sobre los gestos de cariño que permanecen pendientes y la esperanza de que el amor puede trascender incluso la muerte.

Un nuevo paso en su evolución artística

Para Yilian Cruz, radicada en Miami, este lanzamiento representa una etapa de crecimiento tanto personal como profesional. La compositora considera que este sencillo refleja una mayor madurez artística y una forma de interpretar basada en la autenticidad y la conexión emocional con quienes escuchan su música.

Durante la presentación del sencillo, la artista señaló:

«No soy una cantante formada; soy una compositora que escribe desde el corazón».

Asimismo, compartió la experiencia que le dejó este proyecto:

“Con ‘Los Besos Que No Te Daré’ entendí que interpretar no significa cantar perfecto, sino transmitir una emoción real. Aprendí que la vulnerabilidad también es una fortaleza y que, cuando una canción nace desde la verdad, siempre encuentra la manera de llegar al corazón de quien la escucha”.

Yilian Cruz desarrolla actualmente su carrera de manera independiente y cuenta con una comunidad de más de un millón de seguidores en las redes sociales, quienes la han acompañado desde antes de iniciar su trayectoria musical. Ese respaldo le ha permitido consolidar una propuesta artística enfocada en mantener una relación cercana con su audiencia y construir una identidad propia dentro de la industria musical.

Como parte de esta nueva etapa, la artista trabaja en la postproducción del videoclip oficial de “Los Besos Que No Te Daré”, una producción audiovisual concebida para mantener la misma sensibilidad y profundidad que caracterizan a la canción. El estreno será anunciado próximamente a través de sus canales oficiales.

El sencillo ya está disponible para su reproducción y descarga en las principales plataformas de música digital, además de formar parte de las bibliotecas musicales utilizadas en las principales redes sociales para la creación de contenido audiovisual.

Como mensaje final de este lanzamiento, la cantautora invitó al público a valorar el presente y a no aplazar los afectos ni los proyectos personales. En ese sentido, concluyó:

«No esperen a que la vida les recuerde que el tiempo no vuelve. Háganlo hoy Porque la felicidad rara vez llega cuando la esperamos; casi siempre aparece cuando nos atrevemos a vivir un poco más”.