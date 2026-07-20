Wizards of the Coast presenta la hoja de ruta de Magic: The Gathering para 2027 y amplía el calendario internacional de MagicCon

Ámsterdam, Holanda y Renton, Washington.— Wizards of the Coast aprovechó la celebración de MagicCon: Ámsterdam para revelar la estrategia de Magic: The Gathering de cara a 2027, con el anuncio de tres nuevas colecciones principales, nuevos productos para jugadores y coleccionistas, así como la expansión del circuito internacional de eventos MagicCon. La presentación ofrece un primer vistazo al siguiente gran arco narrativo del juego y refuerza la apuesta de la compañía por mantener el crecimiento de una de las franquicias de cartas coleccionables más importantes del mundo.

La convención reunió a miles de aficionados en el centro de exposiciones RAI de Ámsterdam, donde durante varios días se desarrollaron torneos competitivos, experiencias inmersivas, actividades para la comunidad, sesiones de firmas con artistas, encuentros con cosplayers y presentaciones especiales dedicadas a las próximas novedades del universo de Magic.

El Multiverso entra en una nueva etapa

Uno de los principales anuncios estuvo centrado en Reality Fracture, la colección que pondrá fin al actual arco argumental iniciado hace tres años con Wilds of Eldraine. La historia continuará los acontecimientos posteriores a Tarkir: Dragonstorm, con Jace Beleren desempeñando un papel central mientras intenta reconstruir el Multiverso de acuerdo con su propia visión.

La expansión también marcará el regreso de personajes ampliamente conocidos por la comunidad, entre ellos Chandra y Garruk, quienes aparecerán con nuevas versiones dentro de esta historia. Con este lanzamiento, Wizards of the Coast dará paso al siguiente gran capítulo narrativo de la franquicia.

Como parte de esta colección, la empresa también presentó el Secret Lair Bundle para Reality Fracture, un paquete especial dirigido tanto a coleccionistas como a jugadores. Cada bundle incluirá sobres de coleccionista, sobres de juego, un set de tierras básicas con acabado foil tradicional y cartas promocionales exclusivas con un diseño inspirado en la nueva visión del Multiverso.

A ello se suma Mystery Booster: Commander Edition, una nueva edición diseñada específicamente para partidas de Commander Draft. Wizards of the Coast adelantó que ofrecerá más información sobre esta colección durante la próxima edición de GenCon.

Tres nuevos mundos protagonizarán el futuro de Magic

La nueva etapa del universo de Magic: The Gathering comenzará con Nauctis: The Sunken Realm, una colección que trasladará a los jugadores a un plano completamente submarino. En este escenario convivirán criaturas marinas, tritones, homáridos, focas y antiguas deidades oceánicas, mientras un conflicto entre dos reinos obligará a un grupo de héroes inesperados a luchar para evitar que su hogar desaparezca bajo las profundidades.

Posteriormente llegará Kamigawa: Titanbreach, una expansión que enfrentará dos de los planos más populares del juego: Kamigawa e Ikoria. La historia se desarrollará tras la irrupción de enormes criaturas procedentes de Ikoria, cuya aparición pondrá en peligro la ciudad futurista de Towashi y obligará a sus habitantes a unirse para detener la invasión.

La tercera gran colección será Zhalfir, que marcará el regreso de este legendario reino como un plano independiente dentro del Multiverso. La expansión traerá nuevamente a escena a Teferi Akosa y ofrecerá una propuesta artística inspirada en la fantasía africana, con nuevas mecánicas y cartas desarrolladas para ampliar las posibilidades estratégicas del juego.

MagicCon fortalece su presencia mundial

Además de las novedades relacionadas con el juego, Wizards of the Coast confirmó la ampliación del calendario internacional de MagicCon, consolidando el crecimiento de la marca mediante nuevos encuentros para la comunidad global.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de Japón como sede oficial del circuito por primera vez, reflejando el interés de la compañía por ampliar la presencia de Magic: The Gathering en mercados estratégicos y fortalecer el vínculo con jugadores de distintas regiones.

La compañía espera que estos eventos continúen funcionando como espacios para la competición profesional, la presentación de nuevos productos y el encuentro entre desarrolladores, artistas y aficionados.

Fechas de lanzamientos y eventos

Lanzamientos de productos

Reality Fracture: 2 de octubre de 2026.

2 de octubre de 2026. Nauctis: The Sunken Realm: 5 de febrero de 2027.

5 de febrero de 2027. Kamigawa: Titanbreach: 4 de junio de 2027.

4 de junio de 2027. Zhalfir: 1 de octubre de 2027.

Calendario de MagicCon