Venezolana Mari La Carajita celebra nominación a Premios Juventud 2026 con “Chamita”

La cantante venezolana Mari La Carajita continúa fortaleciendo su presencia en la escena musical latinoamericana tras obtener una nominación a los Premios Juventud 2026 en la categoría Mejor Canción Pop/Rhythmic por su sencillo “Chamita”, una producción que ha logrado conectar con el público gracias a su identidad, frescura y autenticidad.

La nominación representa un nuevo hito para la artista, quien forma parte del catálogo de AP Global Music y atraviesa un momento clave en el desarrollo de su carrera. El reconocimiento llega mientras prepara el lanzamiento de nueva música y de su próximo álbum, proyecto que marcará el inicio de una nueva etapa artística y profesional.

Con este anuncio, Mari La Carajita se suma a la lista de talentos venezolanos que continúan ampliando su presencia en la industria musical internacional. Su propuesta artística ha destacado por combinar sonidos contemporáneos con una identidad propia, permitiéndole captar la atención de una audiencia cada vez más amplia dentro del género pop con influencias rítmicas.

El sencillo “Chamita” se ha convertido en una de las canciones más representativas de la cantante y en la producción que le abrió las puertas a esta importante nominación. Su recepción entre los seguidores ha sido impulsada por una propuesta fresca y auténtica, elementos que han contribuido a consolidar el crecimiento de la artista dentro del competitivo mercado de la música latina.

La nominación también coincide con un período de expansión para Mari La Carajita. Además de preparar el estreno de su nuevo álbum, la artista continúa desarrollando proyectos musicales que buscan fortalecer su presencia tanto en Latinoamérica como en otros mercados internacionales.

La votación estará abierta hasta el 10 de agosto

El proceso de votación para los Premios Juventud 2026 ya se encuentra habilitado y permanecerá disponible hasta el próximo 10 de agosto, permitiendo que el público participe en la selección de los ganadores de las diferentes categorías.

Los seguidores de Mari La Carajita podrán respaldar su candidatura en la categoría Mejor Canción Pop/Rhythmic, donde compite con “Chamita”, una producción que ha contribuido a consolidar su posicionamiento dentro de la nueva generación de artistas venezolanos.

El apoyo del público representa una parte importante del proceso de selección de los Premios Juventud, convirtiendo la participación de los fanáticos en un factor determinante para el resultado final de varias categorías.

Para la cantante, esta nominación llega en un momento de crecimiento artístico y de fortalecimiento de su proyección internacional, respaldada por una estrategia enfocada en la presentación de nuevo material discográfico y en la consolidación de su propuesta musical.

Premios Juventud celebrará su edición 2026 en Marbella

La 23.ª edición de Premios Juventud se realizará el próximo 3 de septiembre de 2026 en Marbella, España, convirtiéndose en la primera ocasión en la historia del evento en que la ceremonia tendrá lugar fuera del continente americano.

La elección de Marbella como sede refleja la expansión internacional de uno de los eventos más importantes dedicados a la música latina y representa una oportunidad para que artistas de distintos países proyecten su trabajo ante una audiencia global.

La presencia de Mari La Carajita entre los nominados confirma el crecimiento de su carrera y el reconocimiento que ha obtenido gracias a su propuesta artística. Con una nueva producción discográfica en camino y una nominación en una de las categorías musicales de la premiación, la cantante venezolana continúa avanzando en su objetivo de consolidarse dentro de la industria musical.

Nominación de Mari La Carajita a Premios Juventud 2026

Mejor Canción Pop/Rhythmic – “Chamita” (Mari La Carajita)

La nominación representa un nuevo impulso para la trayectoria de la artista venezolana, quien afronta una etapa marcada por nuevos proyectos musicales y una creciente presencia en el panorama de la música latina.