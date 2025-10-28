Insigneo refuerza su liderazgo regional con el nombramiento de Danilo Narbona como Market Head para la región Andina y Centroamérica

Insigneo Financial Group, una de las firmas más destacadas en la gestión de patrimonio internacional con sede en Estados Unidos, anunció la incorporación de Danilo Narbona como nuevo Market Head para la región Andina y Centroamérica, una decisión estratégica que busca fortalecer la presencia de la compañía en los principales mercados de América Latina.

Según informó la empresa a través de un comunicado emitido por GlobeNewswire, Narbona reportará directamente a Michael Averett, Chief Revenue Officer de Insigneo, y tendrá la responsabilidad de consolidar el posicionamiento de la firma en los mercados de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Centroamérica.

Un liderazgo clave para la expansión regional

El nombramiento de Danilo Narbona marca un paso importante en la estrategia de expansión de Insigneo dentro de América Latina, una región que presenta un alto potencial de crecimiento en materia de gestión patrimonial, asesoría financiera e inversión internacional.

“Estamos muy complacidos de darle la bienvenida a Danilo en este importante rol”, señaló Michael Averett, Chief Revenue Officer de Insigneo. “Cuenta con una amplia trayectoria impulsando el crecimiento en la industria financiera. Estamos seguros de que Insigneo continuará consolidándose en estos mercados bajo su liderazgo.”

Con esta designación, la compañía busca potenciar su alcance en territorios clave y fortalecer su red de asesores independientes, quienes son el pilar fundamental del modelo de negocio de Insigneo. La firma ha venido incrementando su presencia en América Latina, brindando soluciones globales adaptadas a las necesidades de los inversionistas de alto patrimonio en la región.

Trayectoria profesional de Danilo Narbona

Danilo Narbona aporta más de 30 años de experiencia en el sector financiero, liderando organizaciones comerciales multinacionales y promoviendo la excelencia en la gestión de clientes de alto valor. Su carrera combina liderazgo estratégico, profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos y una sólida capacidad para impulsar equipos de alto desempeño.

Antes de unirse a Insigneo, Narbona se desempeñó durante más de una década como Executive Director de VectorGlobal Wealth Management Group (VectorGlobal WMG), donde dirigió el negocio internacional de gestión patrimonial de la firma en América Latina. En ese cargo, impulsó el crecimiento de la plataforma regional y fortaleció las relaciones con clientes e inversionistas institucionales.

Previo a su paso por VectorGlobal, trabajó ocho años en Citi, donde ocupó el cargo de Senior Vice President, liderando el segmento Affluent & High Net Worth, enfocado en clientes de alto poder adquisitivo. En sus inicios profesionales, encabezó el área de clientes afluentes del Banco de Chile, consolidando su experiencia en el mercado local.

Narbona es Ingeniero Comercial por la Universidad de Santiago de Chile, formación que complementa con una extensa trayectoria ejecutiva en banca privada y gestión patrimonial internacional.

Declaraciones y visión de futuro

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, Narbona destacó el potencial de la región y la oportunidad de contribuir al crecimiento de la firma en América Latina.

“Unirme a Insigneo representa una gran oportunidad”, afirmó Danilo Narbona. “Aspiramos a ser la firma líder en gestión patrimonial en la región Andina y Centroamérica, y estoy convencido de que la combinación entre mi experiencia en estos mercados y las sólidas capacidades de Insigneo nos permitirá alcanzar ese objetivo.”

La llegada de Narbona se produce en un contexto de expansión sostenida de la industria de wealth management en la región, donde los inversionistas buscan soluciones integrales que combinen experiencia global con conocimiento local. Su liderazgo será determinante para afianzar la estrategia de crecimiento de Insigneo en mercados emergentes y consolidados por igual.

Insigneo: crecimiento sostenido y compromiso con América Latina

Insigneo Financial Group se ha posicionado como una de las principales plataformas de gestión patrimonial internacional enfocada en clientes y asesores financieros de América Latina. Desde su sede en Miami, la firma ofrece una gama completa de servicios que incluyen inversión, planificación patrimonial, asesoría financiera y soluciones tecnológicas para la gestión eficiente del patrimonio.

El modelo de negocio de Insigneo combina la independencia del asesor financiero con un respaldo institucional sólido, permitiendo ofrecer una experiencia personalizada y global a sus clientes. Con una infraestructura tecnológica avanzada y un compromiso con la excelencia regulatoria, la compañía ha logrado construir una red en expansión que abarca los principales centros financieros de la región.

El nombramiento de Danilo Narbona refuerza esta visión y consolida la estrategia de crecimiento regional de Insigneo, especialmente en mercados como Venezuela, donde la asesoría patrimonial y la planificación financiera internacional están cobrando una importancia cada vez mayor.

Con más de tres décadas de trayectoria y un profundo conocimiento del sector, Narbona liderará la siguiente etapa de crecimiento de Insigneo en la región, enfocándose en fortalecer las alianzas locales, expandir la base de clientes y potenciar la presencia de la firma en América Latina.