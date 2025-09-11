Sarat Ventures Y Innovations lanza fondo biotecnológico con énfasis en Arabia Saudita y la región MENA

Londres – En un paso considerado histórico para el posicionamiento de Arabia Saudita como un centro global de biotecnología, la firma británica Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (UK) anunció el lanzamiento de un fondo de inversión especializado que contará con un ancla de Allocator One y prevé canalizar alrededor de 50 millones de dólares en compañías biotecnológicas con vínculos estratégicos en el mercado saudí y la región MENA.

La iniciativa, encabezada por la Dra. Megan Yung de Yung Ventures – parte del conglomerado Y Innovations Group– y la Dra. Huda Alfardus, exdirectiva de Healthgena (la primera aceleradora privada de Arabia Saudita), se presenta como un compromiso trascendental para acelerar la innovación en ciencias de la vida y avanzar en los objetivos de la Visión 2030 del Reino, estrategia que busca diversificar la economía mediante industrias basadas en el conocimiento.

Una alianza con respaldo global

El proyecto aprovechará la alianza con Y Innovations Group, conglomerado de capital de riesgo en ciencias de la vida reconocido por sus rigurosas capacidades de diligencia, sólidas inversiones y habilidad para transformar conceptos científicos iniciales en terapias de clase mundial. Además, cuenta con un historial comprobado de maximización de salidas a través de un desarrollo estratégico de negocios, lo que le confiere ventaja para capitalizar oportunidades en la región.

La estructura de inversión está liderada por la Dra. Yung, ejecutiva con amplia trayectoria en el sector privado de ciencias de la vida, crecimiento de empresas biotecnológicas en etapas tempranas y rutas de comercialización global. A lo largo de su carrera, ha logrado guiar con éxito a múltiples compañías desde la fase conceptual hasta su desarrollo y expansión internacional.

La acompaña la Dra. Alfardus, quien aporta una experiencia regional difícil de igualar y conexiones sólidas con los ministerios saudíes y el ecosistema de innovación local. La combinación de experiencia internacional y conocimiento regional permitirá a las empresas de portafolio ingresar de manera fluida en el mercado saudí y crecer dentro de él.

Arabia Saudita como epicentro biotecnológico

La Dra. Alfardus expresó su visión de este proyecto destacando la oportunidad única que representa para el Reino:

“Saudi Arabia is uniquely positioned to become a global leader in life sciences. We are excited to help build the early foundation for biotech in the Kingdom and the surrounding MENA region,” afirmó.

Por su parte, la Dra. Yung subrayó el potencial transformador del sector:

“We are laying the foundation for transformative therapies and sustainable growth. The Saudi biotechnology sector is anticipated to reach $11-12B by 2030, and this initiative is poised to leverage our team’s close ties to strategic players in this market,” señaló.

Las proyecciones confirman que la biotecnología saudí podría alcanzar entre 11.000 y 12.000 millones de dólares hacia 2030. Este contexto convierte al fondo en una herramienta clave para capitalizar el impulso de un sector prioritario dentro de la estrategia nacional de diversificación económica.

Un nuevo estándar de inversión

El fondo busca establecer un nuevo estándar de inversión en capital de riesgo biotecnológico en Medio Oriente y más allá, apoyándose en tres pilares fundamentales:

Rigurosidad en la diligencia: evaluaciones profundas que permitan identificar el verdadero potencial de cada innovación. Experiencia en comercialización global: trayectoria probada en la apertura de mercados internacionales para productos innovadores. Acceso a la infraestructura estratégica de Arabia Saudita: conexiones institucionales y apoyo gubernamental para acelerar la entrada al mercado.

Con esta base, Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund no solo invertirá en startups prometedoras, sino que también actuará como un catalizador para que el Reino construya capacidades locales, fomente la transferencia de tecnología y consolide un ecosistema robusto en biociencias.

Perspectiva regional

El anuncio cobra relevancia en un momento en que varios países de la región MENA están intensificando sus apuestas en innovación tecnológica y salud. Sin embargo, Arabia Saudita se diferencia por su combinación de recursos financieros, políticas de atracción de inversión y una visión de Estado orientada a la transformación.

La alianza de la experiencia internacional de Yung con el conocimiento profundo del mercado saudí de Alfardus representa un puente estratégico entre la biotecnología global y las prioridades regionales. Esto podría sentar las bases para que el país se convierta no solo en receptor de inversión, sino también en un exportador de innovación biomédica hacia mercados emergentes y desarrollados.

Conclusión

El lanzamiento del Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund simboliza mucho más que una inversión financiera. Constituye un movimiento estratégico en la consolidación de Arabia Saudita como un actor de peso en la biotecnología mundial y marca un hito dentro de su ruta hacia la Visión 2030.

Con una inversión inicial proyectada de 50 millones de dólares, el respaldo de Y Innovations Group y el liderazgo de dos figuras de peso en la industria, el fondo aspira a transformar ideas científicas en terapias innovadoras y sostenibles. En el mediano plazo, se espera que este esfuerzo impulse la creación de empleos de alta especialización, la atracción de talento global y la consolidación de un ecosistema biotecnológico regional con epicentro en Riad.