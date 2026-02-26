Samsung presenta la serie Galaxy S26 con inteligencia artificial más proactiva y foco en privacidad

SAN FRANCISCO.– La multinacional tecnológica surcoreana Samsung Electronics anunció el lanzamiento de su nueva serie Galaxy S26, una línea de teléfonos inteligentes centrada en integrar inteligencia artificial avanzada para simplificar tareas cotidianas, mejorar la productividad y reforzar la seguridad de los usuarios.

La nueva familia, compuesta por los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, representa la tercera generación de dispositivos Galaxy impulsados por inteligencia artificial, con la capacidad de ejecutar procesos complejos en segundo plano y reducir la interacción manual necesaria. Según la empresa, el objetivo es que el usuario se concentre en los resultados sin preocuparse por el funcionamiento técnico.

“Creemos que la IA debería ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de tener conocimientos especializados”, afirmó TM Roh, Director Ejecutivo, Presidente y Director de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “Con la serie Galaxy S26, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente importa”.

Rendimiento optimizado para tareas intensivas

El Galaxy S26 Ultra incorpora un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform para Galaxy, diseñado específicamente para este modelo, con mejoras significativas en rendimiento. La compañía indicó que el dispositivo alcanza un aumento de hasta 19% en el rendimiento de la CPU, 39% en la unidad de procesamiento neuronal (NPU) y 24% en el procesador gráfico (GPU).

Estas mejoras permiten ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos y funciones basadas en inteligencia artificial con mayor fluidez y menor consumo energético. El dispositivo también integra un sistema de refrigeración rediseñado que optimiza la disipación térmica y una función de carga rápida capaz de alcanzar hasta 75% de batería en 30 minutos.

Además, tecnologías como ProScaler y el motor Digital Natural Image engine (mDNIe) mejoran la calidad visual, ofreciendo imágenes más nítidas y colores más precisos.

Cámara impulsada por inteligencia artificial

Samsung también reforzó el sistema de cámaras, uno de los principales elementos de diferenciación de su línea premium. El Galaxy S26 Ultra incorpora mejoras en captura nocturna, estabilización de video y procesamiento de imagen mediante inteligencia artificial.

Entre las nuevas funciones destaca Photo Assist, que permite editar fotografías mediante instrucciones escritas. Los usuarios pueden modificar escenas, añadir objetos o corregir imperfecciones sin necesidad de software especializado.

Asimismo, el Creative Studio permite generar contenido visual personalizado, como fondos de pantalla o invitaciones digitales, a partir de bocetos o textos, mientras que el escáner de documentos integrado facilita la digitalización y organización de archivos.

Inteligencia artificial más integrada y personalizada

La serie Galaxy S26 introduce nuevas herramientas como Now Nudge y Now Brief, diseñadas para anticipar necesidades del usuario y ofrecer sugerencias en función del contexto, como recordatorios de viajes o acceso rápido a archivos recientes.

El dispositivo también mejora su asistente conversacional Bixby e integra otros agentes de inteligencia artificial, incluyendo Gemini y Perplexity, que permiten realizar acciones complejas mediante comandos de voz, como solicitar transporte o gestionar tareas entre distintas aplicaciones.

Estas funciones buscan convertir el teléfono en un asistente digital capaz de automatizar procesos cotidianos y facilitar la interacción.

Privacidad y seguridad como elementos clave

Uno de los principales avances del Galaxy S26 Ultra es la incorporación de la primera pantalla de privacidad integrada del mundo en un teléfono móvil, diseñada para limitar la visibilidad desde ángulos laterales sin afectar la calidad visual frontal.

Este sistema se complementa con nuevas herramientas de seguridad, como alertas de privacidad en tiempo real, cifrado avanzado y almacenamiento protegido mediante la plataforma Samsung Knox.

La empresa también confirmó que la serie recibirá siete años de actualizaciones de seguridad, en línea con la tendencia del sector de extender la vida útil de los dispositivos.

Disponibilidad y precios en Chile

Samsung informó que la serie Galaxy S26 estará disponible en preventa desde el 25 de febrero, con opciones de color como Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo.

En el mercado chileno, el Galaxy S26 Ultra de 256 GB tendrá un precio referencial de $1.549.990, mientras que el Galaxy S26+ partirá en $1.349.990 y el Galaxy S26 base en $1.109.990.

Durante el período de preventa, la empresa ofrecerá promociones como aumento de almacenamiento sin costo adicional y descuentos en su programa Samsung Care+.

Con este lanzamiento, Samsung busca reforzar su posición en el segmento premium global, apostando por la inteligencia artificial como el eje central de la próxima generación de teléfonos inteligentes.