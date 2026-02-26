Samsung impulsa su estrategia digital en Chile con Livecommerce tras el lanzamiento del Galaxy S26 Series

Santiago, Chile.– La multinacional tecnológica Samsung apuesta por reforzar su estrategia de ventas digitales y posicionamiento de marca en América Latina mediante un evento de Livecommerce dedicado a su recién presentada serie Galaxy S26, una iniciativa que combina comercio electrónico, entretenimiento y marketing en tiempo real.

El movimiento se produce inmediatamente después del evento global Galaxy Unpacked 2026, donde la empresa reveló su nueva generación de teléfonos inteligentes insignia: Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, dispositivos que representan la principal apuesta de la compañía en el competitivo segmento premium durante este año.

Bajo el lema “El recién presentado Galaxy S26 Series puede ser tuyo hoy: Samsung anuncia Livecommerce con Tati Fernández y Anita Thomas”, la empresa surcoreana busca acelerar la adopción de sus nuevos equipos mediante una transmisión en vivo orientada al mercado chileno.

“La transmisión en vivo permitirá a los usuarios conocer más detalles de las novedades presentadas a nivel global, interactuar en tiempo real con las conductoras y acceder a beneficios exclusivos a través de las plataformas digitales oficiales de la marca.”

Livecommerce como herramienta clave de crecimiento comercial

El evento digital está programado para este 25 de febrero a las 19:00 horas y será transmitido simultáneamente a través del sitio oficial samsung.com, así como en las cuentas oficiales de la compañía en Instagram y YouTube.

La transmisión será conducida por las creadoras de contenido Tati Fernández y Anita Thomas, quienes estarán encargadas de presentar las principales características de los nuevos dispositivos, responder preguntas en vivo y guiar a los usuarios a través de una experiencia interactiva.

Según la empresa, el objetivo central es acortar la distancia entre el consumidor y la tecnología, utilizando formatos digitales que permitan una comunicación directa, inmediata y orientada a la conversión comercial.

Este enfoque refleja una tendencia creciente en la industria tecnológica global, donde las compañías están migrando desde modelos tradicionales de retail hacia plataformas híbridas que combinan contenido, interacción y comercio.

Estrategia omnicanal para fortalecer el posicionamiento regional

La empresa destaca que el Livecommerce se ha convertido en una pieza fundamental dentro de su ecosistema comercial, permitiéndole ofrecer una experiencia integral que abarca información, demostración de producto y venta en un mismo espacio digital.

Este formato no solo facilita el acceso a información técnica, sino que también incentiva decisiones de compra mediante promociones exclusivas disponibles durante la transmisión.

“El formato Livecommerce se ha consolidado como una de las principales herramientas digitales de la marca para acercar la innovación tecnológica a los consumidores, permitiendo resolver dudas en vivo, conocer más detalles de los nuevos dispositivos y acceder a beneficios especiales en un entorno dinámico y participativo.”

Desde el punto de vista empresarial, esta estrategia responde a la necesidad de fortalecer los canales directos de venta, reducir la dependencia de intermediarios y aumentar el control sobre la experiencia del cliente.

América Latina como mercado estratégico

La elección de Chile como sede de este evento digital refleja la importancia creciente de América Latina dentro de la estrategia global de Samsung, particularmente en el segmento de smartphones premium, donde la competencia con otros fabricantes internacionales se ha intensificado.

“Con esta iniciativa, Samsung continúa fortaleciendo su estrategia omnicanal en Chile, integrando entretenimiento, información y comercio electrónico en una sola experiencia digital y solo horas del lanzamiento global de la Serie S26.”

El enfoque omnicanal busca integrar tiendas físicas, plataformas digitales y eventos en vivo en una sola estructura comercial, una tendencia que se ha acelerado desde la pandemia y que hoy define la evolución del comercio minorista tecnológico.

Finalmente, la empresa reiteró el llamado a los consumidores a participar en la experiencia digital.

“La invitación es a conectarse este martes 25 de febrero a las 19:00 hrs a través de las plataformas oficiales de la marca y ser parte de esta experiencia en vivo.”

Con este movimiento, Samsung no solo impulsa la visibilidad de su nueva línea Galaxy S26, sino que también consolida el Livecommerce como un pilar estratégico para su crecimiento en la región, en un contexto donde la digitalización redefine la forma en que los consumidores descubren, evalúan y adquieren tecnología.