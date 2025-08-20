Salsify lanza manifiesto que urge a liderar en la era de la inteligencia artificial agentic

Boston — La compañía Salsify, líder global en gestión de experiencias de producto (PXM, por sus siglas en inglés), anunció la publicación de The PXM AI Manifesto, un documento que busca guiar a los líderes del comercio digital frente a la acelerada irrupción de la inteligencia artificial en los procesos de descubrimiento, decisión y compra en línea.

El manifiesto, presentado este martes, plantea un llamado urgente a los profesionales de la industria para asumir un rol activo en la transición hacia lo que describe como la era del agentic commerce, en la cual los sistemas de IA no solo generan contenidos, sino que además toman decisiones y ejecutan acciones en nombre de los consumidores.

Un nuevo umbral para el comercio digital

De acuerdo con datos de Advanced Web Ranking, a junio de 2025 más del 50% de los resultados de búsqueda en Google ya incluyen los denominados AI Overviews. Investigaciones del Pew Research Center muestran que los usuarios que interactúan con estos resúmenes generados por IA hacen clic en los sitios web casi un 50% menos que antes. Esta tendencia representa un cambio radical en los hábitos de búsqueda y compra, y según Salsify, abre oportunidades para aquellas marcas capaces de adaptarse rápidamente.

El documento fue escrito por Rob Gonzalez, cofundador de Salsify y Chief Strategy and Innovation Officer, reconocido por sus posiciones firmes y defensa del sector. En sus palabras: “we are at the same threshold with AI today that ecommerce was at its inception. This new era is defined by two types of AI: generative AI, which creates content, and agentic AI, which takes action. Together, they are rewriting how products are discovered and described.”

La IA como copiloto

La premisa central del manifiesto es clara: la inteligencia artificial no debe concebirse como un reemplazo de las personas, sino como un acelerador de sus capacidades. Gonzalez sostiene que la IA debe verse como un “copilot”, un asistente que amplifica las habilidades humanas y permite a los gerentes de experiencia de producto avanzar más rápido, visualizar con mayor alcance y construir mejores resultados. Esta visión desafía los discursos distópicos que presentan a la tecnología como una amenaza para la agencia humana.

En esta transformación, el manifiesto identifica la evolución del modelo de “Bricks & Clicks” hacia “Bricks & Clicks & Agents”. En esta nueva etapa, los asistentes de IA tendrán la tarea de curar, comparar y comprar en nombre de los consumidores, lo que obliga a las marcas a considerar a un tercer público objetivo: los propios agentes de inteligencia artificial. Cada página de producto en línea se convierte así en un conjunto de datos de entrenamiento y cada palabra, imagen o reseña actúa como representante de la marca.

Cinco principios estratégicos

Para competir en este entorno, Salsify propone cinco principios fundamentales:

Convertir los datos en la fuente de verdad para la IA. Todas las experiencias basadas en IA dependen de la información de producto a la que acceden. Las marcas deben invertir en sistemas PXM que actúen como repositorio central y completo. Estar presentes en todos los canales donde la IA consulta primero. El reto no es teórico, sino algorítmico. La sindicación de datos debe ser inmediata y adaptada a cada superficie digital, desde Bing hasta marketplaces y páginas oficiales. Forjar alianzas estratégicas. Los flujos de trabajo optimizados por IA solo serán posibles mediante asociaciones con minoristas, desarrolladores de modelos fundacionales y equipos internos. Cerrar la brecha de alfabetización en IA. Microsoft estima que 70% de las organizaciones aún no cuenta con habilidades suficientes en esta materia. El manifiesto exhorta a los líderes a capacitar a sus equipos para integrar la IA en la toma de decisiones diarias. Delegar el volumen en la IA y liderar con visión. Ante la creciente complejidad del estante digital, la automatización permitirá a los profesionales liberarse de tareas operativas y enfocarse en la estrategia. Como resume Gonzalez: “Scale isn’t the ceiling—it’s the starting line”.

Más allá de los algoritmos

El ejecutivo enfatiza que el futuro del comercio digital no consiste en manipular algoritmos, sino en ofrecer productos sólidos, con reseñas auténticas y datos claros y orientados al consumidor. The PXM AI Manifesto constituye, en este sentido, una declaración que insta a actuar de inmediato: los líderes que adopten esta transformación definirán la próxima etapa del comercio global.

Sobre Salsify

Salsify presta servicios a miles de fabricantes de marcas, distribuidores y minoristas en más de 140 países. Su plataforma de gestión de experiencias de producto permite centralizar contenidos, conectar con el ecosistema de comercio electrónico y automatizar procesos de negocio, garantizando la mejor experiencia en todos los destinos de venta.

Entre sus clientes destacan empresas como Mars, L’Oréal, Coca-Cola, Bosch y ASICS, además de cadenas y distribuidores como DoorDash, E.Leclerc, Carrefour, Metro e Intermarché.

Más información y descarga del manifiesto están disponibles en el sitio oficial de la compañía: www.salsify.com.