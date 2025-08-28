Rudi Hois se une a la Junta Asesora de smartShift para acelerar la adopción de SAP S/4HANA

Boston – La compañía tecnológica smartShift, líder mundial en la transformación de código personalizado en entornos SAP, anunció la incorporación de Rudi Hois, actual vicepresidente senior (SVP) y jefe de gestión de producto de SAP S/4HANA Cloud private edition, a su Junta Asesora.

El nombramiento marca un paso estratégico para smartShift en su objetivo de reforzar su papel como socio clave en la modernización empresarial y la transición hacia arquitecturas digitales más limpias, escalables y sostenibles.

Trayectoria dentro del ecosistema SAP

Con una destacada trayectoria en innovación y liderazgo técnico, Hois ha sido una figura fundamental en la evolución de SAP S/4HANA y en la implementación del modelo Clean Core extensibility, una estrategia que permite a las compañías mantener sus sistemas actualizados y flexibles sin comprometer la estabilidad.

Desde su cargo en SAP S/4HANA Cloud private edition, Hois ha impulsado soluciones que ayudan a las empresas a dejar atrás sistemas heredados con modificaciones pesadas, un reto crítico para miles de organizaciones en todo el mundo. Esta experiencia lo convierte en un aliado natural de smartShift, cuya misión es acelerar la adopción de S/4HANA mediante la transformación automatizada del código ABAP existente, garantizando que sea limpio, compatible y preparado para el futuro.

Declaraciones oficiales

El director ejecutivo de smartShift, Derek Oats, destacó el valor de la incorporación de Hois a la Junta Asesora, subrayando su experiencia en ingeniería y su visión para la adopción del modelo Clean Core:

“Rudi Hois’s deep engineering expertise and vision for Clean Core adoption are invaluable to smartShift. As the leading provider of automated Custom Code Transformation, smartShift is helping customers modernize, extend, and innovate on S/4HANA while preserving system integrity. We are honored to welcome Rudi to our Advisory Board to guide us in expanding this critical capability.”

Con estas palabras, Oats reafirmó la importancia de contar con un referente de la talla de Hois en un momento clave, cuando cada vez más organizaciones enfrentan el desafío de migrar sus sistemas SAP hacia la nube con rapidez y seguridad.

Perspectiva de Rudi Hois

El propio Hois compartió su entusiasmo por unirse a smartShift, tras haber conocido de cerca las soluciones y la propuesta de valor de la empresa en los últimos meses:

“Over the past few months, I’ve had the chance to learn more about smartShift’s technology and approach, and I have been impressed by their innovation and the automated transformation solutions they deliver. Custom Code Transformation is central to accelerating S/4HANA adoption and enabling Clean Core extensibility. smartShift makes this journey pragmatic, achievable, and scalable for customers worldwide. I am excited to contribute to advancing this important mission.”

Su declaración refleja la convicción de que la transformación automatizada del código es un pilar esencial para que las empresas adopten S/4HANA de manera ágil, sin fricciones y con una estrategia sostenible a largo plazo.

Visión estratégica de la compañía

El presidente y director de operaciones de smartShift, Vyom Gupta, también celebró la llegada de Hois a la Junta Asesora, subrayando su papel en la definición del futuro de SAP:

“Rudi’s experience shaping S/4HANA and driving the Clean Core extensibility model makes him an outstanding addition to our Advisory Board. His insights will further strengthen smartShift’s ability to help customers transform their custom code with precision and confidence, paving the way for sustainable extensibility and innovation on S/4HANA and beyond.”

Estas palabras destacan la relevancia de la visión de Hois para impulsar la extensibilidad sostenible, un concepto clave para garantizar que las compañías puedan mantener sus sistemas actualizados sin incurrir en complejidades innecesarias.

Relevancia para el mercado empresarial

La incorporación de Rudi Hois a la Junta Asesora de smartShift es interpretada como una jugada estratégica que no solo fortalece la posición de la empresa, sino que también envía una señal clara al mercado global: la modernización de los sistemas SAP mediante la transformación automatizada del código es una prioridad ineludible para la competitividad empresarial.

En un entorno caracterizado por la presión para reducir costos operativos, acelerar procesos de innovación y garantizar sistemas tecnológicos sostenibles, la alianza entre la experiencia de Hois y la tecnología de smartShift representa un factor clave para compañías que buscan avanzar hacia un modelo de negocio digital sólido.

Con este anuncio, smartShift reafirma su rol como socio estratégico de las organizaciones que desean no solo adoptar SAP S/4HANA, sino hacerlo con un enfoque eficiente, confiable y preparado para el futuro.