Anjelo fortalece su propuesta en la bachata con el lanzamiento de “Only You”

El cantante y compositor Anjelo avanza en la consolidación de su proyecto musical con el lanzamiento de “Only You”, un nuevo sencillo que combina el romanticismo y la sensualidad característicos de la bachata con una interpretación contemporánea marcada por sus raíces dominicanas.

Nacido y criado en El Bronx, Nueva York, el artista ha construido su identidad musical entre la cultura estadounidense y la herencia de República Dominicana. Esa combinación se refleja en una propuesta que busca conservar elementos tradicionales de la bachata mientras incorpora experiencias personales y una visión dirigida a las nuevas audiencias de la música latina.

El lanzamiento amplía el catálogo de un intérprete independiente que continúa desarrollando su presencia dentro de una industria en la que las plataformas digitales, las colaboraciones y la conexión con públicos internacionales tienen un papel cada vez más relevante.

De El Bronx a una propuesta conectada con República Dominicana

La relación de Anjelo con la música comenzó durante su infancia, cuando participaba en el coro de su iglesia. Con el paso de los años, encontró en la bachata un género apropiado para desarrollar historias relacionadas con el amor, las relaciones y las emociones personales.

Su propuesta está influenciada por reconocidos exponentes del género como Romeo Santos, Yoskar Sarante y Luis Vargas, referentes que desde diferentes etapas han contribuido al desarrollo y expansión de la bachata.

A partir de esas influencias, Anjelo busca construir una identidad propia. Su experiencia como artista criado en Nueva York y conectado con sus raíces dominicanas le permite aproximarse al género desde dos contextos culturales estrechamente relacionados con la evolución internacional de la música latina.

“Only You” apuesta por el romanticismo y la sensualidad

El nuevo sencillo representa una continuación de ese proceso artístico. “Only You” presenta una historia centrada en la conexión, la atracción y el deseo, con la interpretación vocal de Anjelo como uno de los elementos principales de la producción.

La canción conserva el componente sentimental asociado tradicionalmente con la bachata, al tiempo que busca presentar una interpretación personal y contemporánea. Con esta producción, el cantante pretende continuar ampliando su alcance dentro de la escena latina y conectar con públicos familiarizados tanto con las expresiones clásicas como con las nuevas vertientes del género.

El sencillo se incorpora a un catálogo que incluye canciones como “Auxilio”, “Es Mejor Asi” y “Alejate de mi”, trabajos con los que Anjelo ha venido desarrollando progresivamente su perfil artístico.

Colaboraciones respaldan el desarrollo musical de Anjelo

A lo largo de su trayectoria, el cantante ha trabajado junto a músicos y productores con experiencia dentro de la industria latina. Entre ellos se encuentra el bachatero y productor Eunel Nueva Era, colaboración que ha contribuido al proceso de crecimiento y desarrollo musical del intérprete.

El trabajo de Anjelo también ha obtenido exposición en plataformas especializadas como World Latin Star y YoSoyBachatero, espacios relacionados con la promoción y difusión de artistas y contenidos de la música latina.

Estas colaboraciones forman parte de un proyecto independiente que combina producción musical, disciplina y una estrategia orientada a incrementar la presencia del cantante dentro de un mercado competitivo y cada vez más internacional.

Una nueva generación mantiene vivas las raíces de la bachata

La trayectoria de Anjelo se desarrolla en un contexto en el que la bachata continúa extendiendo su influencia más allá de República Dominicana. Nueva York, particularmente, ha tenido un papel relevante en esa expansión debido a su numerosa comunidad dominicana y a su importancia como centro de producción y difusión de música latina.

Este entorno ha facilitado la aparición de artistas capaces de combinar diferentes experiencias culturales sin perder la conexión con las raíces del género. Para Anjelo, esa dualidad constituye uno de los principales elementos de su identidad artística.

Con “Only You”, el cantante reafirma su apuesta por la bachata como eje central de su carrera y suma una nueva producción a su repertorio. El lanzamiento representa otro paso en la construcción de un proyecto independiente que busca mantener una conexión con la tradición dominicana mientras explora nuevas posibilidades dentro de la escena musical latina internacional.