Filmelier+ refuerza su catálogo de septiembre con “Leviticus: Ritual de sangre” y nuevos estrenos internacionales

Filmelier+ prepara una renovación de su oferta de contenidos durante septiembre con una programación encabezada por Leviticus: Ritual de sangre, producción de terror sobrenatural que combina elementos de drama juvenil, romance y religión. La cartelera también incorpora animación, drama, comedia y producciones procedentes de distintos mercados cinematográficos.

La programación se distribuirá durante cuatro jornadas de estreno, los días 3, 10, 17 y 24 de septiembre. Entre las principales incorporaciones figuran The Girl Who Cried Pearls, Emmanuelle y Amor en la gran ciudad, junto con otros títulos que buscan diversificar la oferta mensual de la plataforma.

“Leviticus: Ritual de sangre” encabeza los estrenos de septiembre

Uno de los principales lanzamientos será Leviticus: Ritual de sangre (2026), cuyo estreno en Filmelier+ está previsto para el 10 de septiembre. La película combina terror sobrenatural con una historia de crecimiento personal y romance, utilizando la religión como uno de los elementos centrales de su argumento.

La trama sigue a dos adolescentes cuyo amor secreto es descubierto por sus familias. Como respuesta, los jóvenes son sometidos a un rito de purificación que termina provocando consecuencias inesperadas. La ceremonia desencadena la aparición de una presencia maligna capaz de cambiar de forma y buscar nuevas víctimas.

Mia Wasikowska participa como productora y actriz en el proyecto, que se posiciona como una de las principales apuestas de Filmelier+ dentro de su selección de terror para septiembre.

“The Girl Who Cried Pearls” lleva la animación premiada a Filmelier+

El 10 de septiembre también está programada la incorporación de The Girl Who Cried Pearls (2025), presentada como ganadora del Oscar a Mejor Cortometraje Animado.

La producción cuenta la historia de una niña que llora perlas durante las noches. Un niño de escasos recursos recoge esas joyas y posteriormente las vende a un prestamista, quien comienza a exigirle que consiga una cantidad cada vez mayor.

Su llegada representa además el primer cortometraje incorporado a la programación de Filmelier+, ampliando los formatos disponibles dentro de un catálogo que ha incluido diferentes propuestas de animación.

“Emmanuelle” amplía la presencia del cine francés

La programación continuará el 17 de septiembre con Emmanuelle (2024), una nueva versión del conocido relato centrado en la exploración personal y sexual.

La historia se desarrolla en un hotel de lujo en Hong Kong, donde una controladora de calidad atraviesa distintas experiencias mientras desarrolla una fuerte atracción por uno de los huéspedes. Naomi Watts forma parte del reparto de esta producción.

Ese mismo día también se incorporarán al catálogo Crank: Muerte anunciada, Habla conmigo y Solo puedo imaginar, conformando una jornada con propuestas dirigidas a públicos con distintos intereses cinematográficos.

El cine coreano llegará con “Amor en la gran ciudad”

Para el 24 de septiembre está previsto el estreno de Amor en la gran ciudad (2024), producción basada en la obra de Park Sang-young.

La historia comienza cuando Jae-Hee descubre accidentalmente la identidad secreta de Heung-Soo. A partir de ese momento, ambos desarrollan una amistad marcada por el apoyo mutuo mientras enfrentan las opiniones de otras personas sobre su relación.

La comedia romántica aborda temas relacionados con la amistad, el respeto y la diversidad. Su incorporación amplía la presencia de producciones coreanas dentro de la oferta internacional de Filmelier+. El mismo 24 de septiembre también estará disponible Lady of the Manor.

Filmelier+ distribuirá sus lanzamientos durante todo el mes

La primera jornada de estrenos será el 3 de septiembre con Experta en bodas, Alarido y Cómo hackear a tu jefe. Una semana después, el 10 de septiembre, llegarán Leviticus: Ritual de sangre, The Girl Who Cried Pearls y Hasta donde podamos llegar.

El 17 de septiembre será el turno de Emmanuelle, Crank: Muerte anunciada, Habla conmigo y Solo puedo imaginar. Finalmente, el calendario anunciado concluirá el 24 de septiembre con Amor en la gran ciudad y Lady of the Manor.

Con esta programación, Filmelier+ busca fortalecer durante septiembre su oferta de entretenimiento mediante una combinación de terror, animación, romance, drama y comedia, al tiempo que mantiene una selección integrada por producciones cinematográficas procedentes de diferentes mercados internacionales.