Rafa Marín fortalece la unidad de Morena en Quintana Roo con encuentro de militantes fundadores

Rafael Marín Mollinedo sostuvo un encuentro con mujeres y hombres fundadores de Morena en Quintana Roo, en una reunión centrada en la memoria política del movimiento, la organización territorial y el reconocimiento a quienes participaron en la construcción de las bases del partido en el estado.

El evento se desarrolló en un contexto de creciente actividad política en Quintana Roo, donde distintos liderazgos comienzan a tomar posicionamiento rumbo a futuras definiciones internas dentro de Morena y sus fuerzas aliadas.

Durante el encuentro, los asistentes recordaron los primeros años del movimiento, cuando las actividades de organización comunitaria, el trabajo territorial y la movilización política fueron determinantes para consolidar un proyecto que posteriormente alcanzó el gobierno federal.

Los participantes destacaron que la consolidación de Morena en Quintana Roo fue resultado de años de trabajo político en comunidades y municipios del estado, en momentos donde el movimiento aún no contaba con la estructura institucional que mantiene actualmente.

La reunión también sirvió como espacio de reconocimiento hacia militantes históricos que participaron en las primeras etapas de organización política vinculadas al proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Marín agradeció las muestras de respaldo y confianza de quienes han acompañado el proyecto político desde sus inicios, y destacó que los avances alcanzados han sido resultado del esfuerzo colectivo de miles de militantes comprometidos con los principios de la Cuarta Transformación.

Diversos actores políticos consideran que uno de los principales activos de Rafael Marín dentro del movimiento es su condición de militante fundador de Morena y su cercanía histórica con López Obrador, elementos que mantienen peso entre sectores tradicionales del partido.

Analistas locales señalan que el encuentro adquiere relevancia debido al escenario político que comienza a configurarse en Quintana Roo, donde distintos grupos internos buscan fortalecer presencia e influencia dentro de Morena y de la coalición gobernante.

Mientras algunos sectores identifican a Rafael Marín con las raíces fundacionales del movimiento y con el llamado obradorismo histórico, otros grupos mantienen cercanía política con perfiles vinculados a partidos aliados como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En ese contexto, figuras como Eugenio Gino Segura son consideradas por diversos actores políticos como referentes cercanos al PVEM dentro de la entidad, en medio de una etapa donde Morena y sus aliados continúan ajustando estrategias rumbo a los próximos ciclos políticos.

Pese a las distintas corrientes internas, el mensaje predominante durante la reunión estuvo enfocado en la unidad, la continuidad y el fortalecimiento del movimiento en Quintana Roo.

Los asistentes coincidieron en que la organización territorial, la cercanía con la ciudadanía y el reconocimiento a quienes participaron en la construcción del movimiento continúan siendo elementos fundamentales para mantener la cohesión política de Morena en el estado.

Para varios participantes, el encuentro representó además una reivindicación de la historia política que dio origen al proyecto de transformación que actualmente gobierna México y que busca seguir consolidando su presencia en Quintana Roo.

El evento concluyó con un llamado a mantener la unidad interna del movimiento y fortalecer el trabajo político de base en una etapa considerada estratégica para el futuro político de la entidad.