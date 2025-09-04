Cority nombra a Emily Crawford como directora de ingresos para enfrentar la creciente demanda de consolidación EHS+

Caracas. – Cority, empresa de software especializada en desempeño sostenible, anunció este jueves 4 de septiembre de 2025 el nombramiento de Emily Crawford como Chief Revenue Officer (CRO). La ejecutiva asumirá la responsabilidad de dirigir las áreas globales de ventas, alianzas y soluciones en un momento crucial para el mercado de EHS+ (medio ambiente, salud, seguridad y calidad).

La designación ocurre en un escenario donde las organizaciones se ven presionadas a consolidar sistemas y datos dispersos en una sola plataforma escalable. El historial de Crawford en la construcción de motores de ingresos de alto rendimiento coloca a Cority en posición de responder de forma directa a esta creciente necesidad del mercado.

Trayectoria con resultados comprobados

Crawford llega a Cority procedente de Alteryx, donde gestionó un volumen de ingresos recurrentes anuales de 700 millones de dólares mediante ventas y asociaciones estratégicas, además de liderar a la compañía en una transición exitosa hacia capital privado.

Previamente, desarrolló una extensa carrera de 16 años en Cisco, donde lideró equipos de más de 275 personas y generó ingresos por 2.400 millones de dólares en entornos organizacionales altamente complejos. Su experiencia abarca ventas empresariales, analítica y transformación operativa, lo que le ha permitido impulsar de manera consistente el crecimiento de ingresos y maximizar el valor que los clientes obtienen de sus inversiones tecnológicas.

Un mercado en plena transformación

El nombramiento se produce en un momento decisivo para el sector EHS+. Las empresas reconocen que no pueden continuar gestionando la información de seguridad, medio ambiente, calidad y operaciones en sistemas aislados, ya que esa práctica ralentiza la toma de decisiones y reduce el impacto de sus iniciativas.

“EHS+ is at an inflection point,” afirmó Ryan Magee, CEO de Cority. “Leaders know they can’t keep managing safety, environmental, quality, and operational data in silos. It is slowing decisions and limiting their impact. Emily’s experience in scaling global revenue organizations will accelerate our mission to give customers a single platform that unites their data, their processes, and their people, so they can move faster and achieve a sustainable performance advantage.”

Magee subrayó que la llegada de Crawford reforzará la misión de Cority de ofrecer una plataforma unificada que integre datos, procesos y equipos para generar un desempeño sostenible y una ventaja competitiva en mercados globales cada vez más exigentes.

Motivaciones personales y visión estratégica

Crawford señaló que su incorporación a Cority estuvo motivada por una pasión personal por la seguridad en el trabajo y los negocios sostenibles, además de la posibilidad de hacer que los análisis avanzados sean más accesibles para organizaciones de distintos sectores.

“Forty years ago, you could be a great executive without knowing much about technology. That’s not the case today,” explicó. “But the answer isn’t asking every leader to become a data scientist. it’s giving them an extensible, accessible platform like Cority that removes friction from the entire journey, from evaluation to adoption and expansion. When you unify the right data and tools, you remove barriers to decision-making and give organizations the resilience to turn risks into opportunities.”

La ejecutiva agregó que los líderes empresariales enfrentan hoy la presión constante de tomar decisiones con información incompleta, por lo que la capacidad de aprovechar y actuar sobre los datos representa un diferenciador competitivo esencial.

“Our customers are navigating increasing complexity,” añadió Crawford. “CorityOne is designed to simplify the entire journey from evaluation, implementation, to adoption, and expansion, so that organizations can focus on outcomes that matter for their people, their operations, and their future resilience.”

Un paso clave en la estrategia corporativa

El nombramiento de Crawford representa un paso fundamental en el proceso de reconstrucción del equipo ejecutivo de Cority. La empresa busca posicionarse como socio estratégico de aquellas organizaciones que requieren consolidar, simplificar y escalar sus programas EHS+ en un entorno global caracterizado por cambios rápidos y crecientes desafíos regulatorios.

Con su plataforma CorityOne, la compañía apuesta por ofrecer un sistema integral que elimine la fragmentación de procesos y reduzca las barreras en la toma de decisiones. La experiencia de Crawford en la gestión de ingresos globales se perfila como un factor determinante para acelerar la expansión de Cority y fortalecer su impacto en la industria.

En un contexto económico donde la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia operativa se han convertido en prioridades ineludibles, la llegada de Emily Crawford refuerza la estrategia de Cority de convertir los riesgos en oportunidades y dotar a sus clientes de la resiliencia necesaria para asegurar un desempeño sostenible en el tiempo.