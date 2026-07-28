Audio-Technica presenta soluciones de audio para viajes, reuniones y festivales con una campaña especial de verano

Audio-Technica anunció una selección de productos de audio diseñada para acompañar las distintas actividades de la temporada de verano, desde viajes de larga distancia hasta reuniones sociales, escapadas y festivales de música. La iniciativa busca responder a la creciente demanda de dispositivos que combinen calidad de sonido, movilidad y comodidad, al tiempo que incorpora opciones orientadas a la protección auditiva.

La compañía destacó que las vacaciones y las actividades al aire libre modifican la forma en que los consumidores disfrutan de la música, por lo que presentó cuatro soluciones adaptadas a diferentes escenarios de uso. La gama incluye auriculares inalámbricos, altavoces de estantería y protectores auditivos destinados a preservar la calidad de la experiencia sonora durante eventos en vivo.

La propuesta también llega acompañada de una campaña promocional de verano que estará vigente hasta el 25 de agosto. Durante ese período, los consumidores podrán acceder a un descuento del 15 % en una selección de auriculares, altavoces, tocadiscos y micrófonos de la marca, como parte de su estrategia para impulsar las ventas durante la temporada estival.

Auriculares para viajes de larga duración

Entre las principales novedades destacan los auriculares ATH-S300BT, un modelo orientado a usuarios que realizan viajes frecuentes o trayectos prolongados. El dispositivo ofrece una autonomía de hasta 90 horas, lo que permite reducir la necesidad de recargar la batería durante largos desplazamientos.

El equipo incorpora un sistema híbrido de cancelación de ruido para minimizar las distracciones del entorno y favorecer una experiencia de escucha más inmersiva. Además, su diseño plegable facilita el transporte en mochilas o equipaje de mano, convirtiéndolo en una opción práctica para quienes buscan movilidad sin sacrificar rendimiento.

Los auriculares ATH-S300BT tienen un precio de 79 euros.

Sonido para reuniones y espacios domésticos

La compañía también presentó los altavoces de estantería AT-SP3X junto con los soportes AT-ST3, una combinación pensada para reuniones en el hogar y terrazas cubiertas.

Los altavoces autoamplificados integran conectividad inalámbrica y entradas RCA, lo que permite utilizarlos con diferentes fuentes de audio. Por su parte, los soportes mejoran la orientación del sonido y ayudan a reducir las vibraciones, optimizando el desempeño acústico del sistema.

El precio de los altavoces AT-SP3X es de 199 euros, mientras que los soportes AT-ST3 tienen un valor de 45 euros. El conjunto alcanza un precio total de 244 euros.

Auriculares inalámbricos para actividades deportivas y recreativas

Otra de las propuestas corresponde a los auriculares inalámbricos ATH-CKS30TW+, desarrollados para acompañar actividades deportivas y recreativas tanto en interiores como en exteriores.

El modelo incorpora graves profundos, cancelación activa de ruido y certificación IP55, que ofrece resistencia frente al polvo y las salpicaduras de agua. Asimismo, dispone de funciones que permiten escuchar el entorno y mantener conversaciones sin necesidad de retirar los auriculares, ofreciendo mayor comodidad y seguridad durante su uso.

Estas características amplían su utilización en escenarios como entrenamientos en gimnasios, caminatas, paseos o jornadas en la playa.

Los auriculares ATH-CKS30TW+ tienen un precio de 79 euros.

Protección auditiva para conciertos y festivales

Como parte de su catálogo estacional, Audio-Technica también incluye los protectores auditivos AT-ERP5, dirigidos a quienes asisten con frecuencia a conciertos y festivales.

Según la información suministrada por la empresa, estos protectores reducen el volumen de manera uniforme, permitiendo proteger la audición sin afectar la claridad ni la intensidad de la música en directo. La propuesta responde a una tendencia creciente de consumidores que buscan preservar su salud auditiva mientras disfrutan de espectáculos musicales.

Los protectores auditivos AT-ERP5 tienen un precio de 25 euros.

Campaña promocional hasta finales de agosto

Además del lanzamiento de esta selección de productos, Audio-Technica puso en marcha una campaña especial de verano disponible hasta el 25 de agosto. La promoción contempla un descuento del 15 % en una selección de algunos de sus principales auriculares, altavoces, tocadiscos y micrófonos.

Con esta iniciativa, la compañía busca fortalecer su presencia en el mercado de audio de consumo durante una de las temporadas de mayor actividad para el ocio y el entretenimiento, ofreciendo soluciones para distintos perfiles de usuarios y necesidades de uso.