Cogliva presenta una plataforma de estrategia impulsada por IA para optimizar el trabajo de consultores independientes

La adopción de herramientas de inteligencia artificial continúa expandiéndose en el sector de la consultoría, donde la eficiencia y la capacidad de transformar información en decisiones estratégicas representan factores clave para el éxito. En este contexto, Cogliva inició una fase de introducción dirigida a un grupo reducido de consultores independientes, ejecutivos fraccionales y firmas boutique de asesoría, con el objetivo de validar una plataforma diseñada para agilizar el desarrollo de proyectos de consultoría.

La propuesta de Cogliva se centra en ofrecer un entorno de trabajo conectado que facilite el recorrido desde la identificación de un desafío empresarial hasta la elaboración de diagnósticos estructurados, estrategias, planes de acción y entregables listos para presentar a los clientes.

A diferencia de otras soluciones basadas en inteligencia artificial orientadas a la generación automática de contenido, la plataforma busca complementar el trabajo del consultor sin reemplazar su experiencia ni su capacidad de análisis. Su enfoque está orientado a fortalecer la toma de decisiones mediante herramientas que ayuden a organizar información, estructurar procesos y mantener la continuidad durante proyectos de larga duración.

Según la presentación de la iniciativa, el propósito principal consiste en mejorar la productividad de los profesionales que gestionan múltiples clientes y necesitan transformar grandes volúmenes de información en propuestas estratégicas claras y accionables.

Un entorno diseñado para acompañar cada etapa de la consultoría

Entre las funciones previstas para la plataforma se encuentra el apoyo en la preparación de reuniones iniciales con clientes y talleres de trabajo, permitiendo organizar previamente la información necesaria para cada proyecto.

Asimismo, Cogliva está concebida para ayudar en la estructuración de desafíos empresariales complejos, facilitando la creación de marcos de análisis que permitan comprender con mayor claridad las necesidades de cada organización.

La plataforma también incorpora capacidades para apoyar el desarrollo de diagnósticos, estrategias corporativas y planes tácticos, así como la generación de informes, presentaciones y materiales utilizados durante sesiones de trabajo con clientes.

Otro de los aspectos destacados es la posibilidad de mantener la continuidad entre diferentes etapas de un proyecto, evitando la fragmentación de la información y permitiendo que el conocimiento generado permanezca organizado a lo largo de todo el proceso de consultoría.

El enfoque responde a una necesidad recurrente dentro del sector, donde buena parte del tiempo suele destinarse a tareas administrativas, organización documental y preparación de materiales, actividades que pueden limitar el tiempo disponible para el análisis estratégico.

En ese sentido, el creador de la plataforma explicó la motivación detrás del desarrollo del proyecto:

«I developed Cogliva because much of the time in consulting is not spent on the most valuable judgement. It is spent organising information, connecting fragmented analysis, rebuilding familiar structures and converting thinking into different deliverables.»

La visión detrás de Cogliva parte de la idea de que la inteligencia artificial debe convertirse en un apoyo para el profesional y no en un sustituto de su experiencia. Bajo esa premisa, la plataforma busca disminuir la carga asociada a tareas repetitivas mientras el consultor conserva el control sobre cada decisión y recomendación presentada al cliente.

En línea con ese planteamiento, la presentación del proyecto destaca:

«Cogliva is intended to reduce that burden while keeping the consultant firmly in control.»

El lanzamiento inicial mediante un grupo reducido de usuarios permitirá recopilar comentarios de profesionales que trabajan en consultoría independiente y asesoría ejecutiva antes de una expansión más amplia de la plataforma.

La creciente incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial dentro de los servicios profesionales refleja una tendencia orientada a optimizar procesos internos sin sacrificar la calidad del análisis. En este escenario, herramientas como Cogliva buscan responder a la demanda de consultores que necesitan gestionar proyectos complejos de forma más eficiente, manteniendo un enfoque estratégico y centrado en las necesidades de sus clientes.