Phelon & Moore y Pininfarina sorprenden con edición limitada de la Capetown 7X en EICMA 2025

Turín, Italia. – La feria internacional de motocicletas EICMA 2025 se prepara para recibir una de sus presentaciones más esperadas: el lanzamiento de la Capetown 7X, una edición limitada de 595 unidades numeradas, fruto de la colaboración entre Phelon & Moore y la legendaria casa de diseño italiana Pininfarina. El anuncio, realizado este 23 de septiembre en Turín, confirma una alianza que une la tradición británica en motocicletas con la elegancia y el prestigio del diseño italiano.

Una alianza con prestigio histórico

Pininfarina, célebre por sus colaboraciones con marcas emblemáticas como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati, incursiona ahora en el universo de las dos ruedas de la mano de Phelon & Moore. El objetivo es llevar la reconocida motocicleta de aventura Capetown hacia un nivel de exclusividad y refinamiento pocas veces visto en el sector.

Este proyecto no solo marca un avance en términos de diseño, sino que también conmemora el 95.º aniversario de Pininfarina, convirtiéndose en un tributo al legado de la firma italiana. Con esta colaboración, ambas compañías reafirman su compromiso con la innovación, la creatividad y la excelencia estética.

Diseño único y aerodinámica avanzada

La Capetown 7X fue concebida a partir de pruebas en túnel aerodinámico, lo que le otorga un rendimiento optimizado en distintos terrenos. Su desarrollo incorpora materiales de primera calidad que refuerzan tanto la durabilidad como la experiencia visual. Además, cuenta con una decoración conmemorativa personalizada, lo que la convierte en una motocicleta que combina arte, tecnología y exclusividad.

La esencia del modelo queda sintetizada en su lema oficial: “Construido para todo, diseñado para unos pocos”. Este enfoque refleja la intención de Phelon & Moore y Pininfarina de crear una pieza que vaya más allá de la movilidad y se convierta en un objeto de deseo para coleccionistas y entusiastas del motociclismo.

Presentación en EICMA 2025

La presentación oficial se realizará durante la EICMA 2025, donde los visitantes podrán conocer de cerca esta motocicleta en el stand de Phelon & Moore, ubicado en el pabellón 14, stand n.º E20. La muestra incluirá también al hiperdeportivo Battista, considerado uno de los automóviles eléctricos más exclusivos y potentes del mundo, como testimonio de la excelencia en diseño que caracteriza a Pininfarina.

La inclusión del Battista en el mismo espacio refuerza el mensaje de esta colaboración: la unión de ingeniería avanzada, diseño sofisticado y exclusividad como sello de identidad.

Lista de espera y oportunidades de negocio

Con una producción limitada a 595 unidades, Phelon & Moore habilitó una lista de espera exclusiva a través de su portal oficial phelonandmoore.com y sus canales digitales. La expectativa es que la demanda supere ampliamente la oferta, lo que incrementa aún más el valor de esta motocicleta como pieza de colección.

Por otra parte, la compañía también aprovechará la feria para reunirse con distribuidores internacionales. Aquellos con experiencia y ambición podrán agendar encuentros con el equipo directivo de Phelon & Moore durante EICMA, con el objetivo de explorar oportunidades de negocio y posibles expansiones comerciales.

Impacto en la industria

El anuncio se produce en un momento en que el mercado global de motocicletas de alta gama busca diferenciarse a través de la innovación en diseño y la exclusividad en producción. Para mercados emergentes como Venezuela, donde el segmento premium de movilidad muestra signos de recuperación, la llegada de modelos como la Capetown 7X representa una oportunidad para captar a clientes interesados en productos de lujo.

La combinación de rendimiento, estilo atemporal y valor simbólico posiciona a esta motocicleta como un referente en el sector. La colaboración entre Phelon & Moore y Pininfarina deja claro que la evolución de la industria no depende únicamente de la innovación tecnológica, sino también de la capacidad de crear objetos que inspiren y trasciendan lo funcional.

Con el lanzamiento de la Capetown 7X, ambas compañías escriben un nuevo capítulo en la historia de la movilidad de lujo, consolidando una alianza que promete dejar huella en la industria y entre los amantes de las dos ruedas.