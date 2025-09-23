Facephi obtiene máxima certificación de software en Corea del Sur a través de HancomWith

Caracas — La empresa española Facephi ha alcanzado un nuevo hito en su estrategia internacional, al convertirse en el núcleo tecnológico de Hancom Auth v1.1, una plataforma de autenticación que acaba de obtener la certificación Good Software (GS) de Grado 1 en Corea del Sur. Este reconocimiento, emitido por la Telecommunications Technology Association (TTA), avala la calidad de la solución y la habilita para ser utilizada en adquisiciones públicas, incluyendo organismos gubernamentales y entornos de alta seguridad.

Un sello de calidad para el sector público

La certificación GS es uno de los mecanismos más estrictos en materia de calidad de software en Corea del Sur. Evalúa ocho dimensiones esenciales, entre ellas la idoneidad funcional, la eficiencia del rendimiento y la confiabilidad. Alcanzar el Grado 1, el máximo nivel posible, significa cumplir con éxito cada uno de los criterios establecidos, un requisito fundamental para plataformas destinadas al sector gubernamental y a instituciones críticas.

El logro coloca a HancomWith, holding de facto del conglomerado Hancom Group, en una posición de liderazgo tecnológico dentro de su mercado local, gracias a la integración de la innovación biométrica desarrollada por Facephi.

Innovación biométrica al servicio de la seguridad

El corazón de Hancom Auth v1.1 es la tecnología de reconocimiento facial de Facephi, reforzada con un sistema de detección pasiva de vida. Esta herramienta ha sido diseñada para ofrecer procesos de verificación de identidad más seguros y fluidos, sin sacrificar la experiencia de usuario.

El software permite generar patrones faciales de alta precisión, incluso cuando se trabaja con fotografías antiguas o deterioradas. Además, está optimizado para enfrentar amenazas de fraude sofisticadas mediante Facephi Advance Injection Defense, un mecanismo multicapa capaz de detectar y neutralizar ataques basados en imágenes, videos o técnicas de deepfake.

La detección pasiva de vida añade un valor diferenciador: puede distinguir automáticamente un rostro humano real de intentos de suplantación como réplicas 3D o máscaras, sin requerir que el usuario realice gestos adicionales. De esta manera, combina seguridad avanzada con una interacción sencilla.

Reconocimiento internacional y pruebas de robustez

La certificación en Corea del Sur se produce después de que la plataforma superara con éxito la prueba Level 2 PAD, basada en el estándar ISO 30107-3 y administrada por la firma independiente iBeta Quality Assurance. Esta validación confirma que el sistema está preparado para resistir ataques de presentación, uno de los riesgos más críticos en el ámbito biométrico.

El resultado consolida la posición de Facephi como pionero en soluciones de identidad digital y prevención del fraude, al tiempo que fortalece su alianza estratégica con Hancom. Cabe destacar que el grupo surcoreano mantiene derechos exclusivos de licenciamiento de la tecnología de Facephi en toda la región de Asia-Pacífico, además de ser el segundo mayor accionista de la compañía española.

Una alianza con proyección regional

La colaboración con Hancom permite que las soluciones biométricas de Facephi sean distribuidas bajo la marca surcoreana en distintos mercados asiáticos. Este acuerdo estratégico amplía el alcance regional y posiciona a ambas empresas como actores clave en la construcción de ecosistemas digitales seguros.

En palabras de Javier Mira, CEO de Facephi: “This recognition in South Korea underscores the trust, security and scalability that Facephi technology brings to the most demanding environments. By combining our expertise with Hancom’s market leadership, we are enabling the development of secure and efficient digital identity ecosystems in Asia-Pacific.”

Implicaciones para el mercado

La obtención del Grado 1 de la certificación GS no solo representa un sello de calidad técnica, sino que abre nuevas oportunidades para la adopción de esta tecnología en proyectos de transformación digital en Corea del Sur. En un país donde la confianza en los sistemas de autenticación es fundamental para avanzar hacia un gobierno electrónico más eficiente, el éxito de Hancom Auth v1.1 constituye un precedente de gran relevancia.

Para Facephi, con sede en Alicante, España, este hito confirma su capacidad para competir en entornos internacionales altamente regulados y refuerza su estrategia de expansión a través de alianzas con líderes locales. Con un enfoque en seguridad, facilidad de uso y cumplimiento normativo, la compañía continúa posicionándose como referente global en soluciones biométricas avanzadas.