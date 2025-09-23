Sumitomo Electric confía a Kinectrics pruebas de puesta en marcha del proyecto A-Nord en Alemania

Caracas — La multinacional japonesa Sumitomo Electric Industries (SEI) Ltd. anunció que seleccionó a Kinectrics, división de BWX Technologies Inc. (NYSE: BWXT), para llevar a cabo un contrato multianual de pruebas de puesta en marcha en el proyecto A-Nord, uno de los corredores de transmisión de energía más ambiciosos en Alemania. El desarrollo es liderado junto con el operador de transmisión alemán Amprion, y se perfila como pieza clave para la integración de energías renovables en la red eléctrica germana.

Un corredor estratégico para la transición energética

El proyecto A-Nord consiste en la construcción de un sistema de cableado subterráneo de 525 kV en corriente continua (HVDC), capaz de transportar energía limpia desde el Mar del Norte hasta la región de Renania del Norte-Westfalia. Su finalización está prevista para el año 2030 y tendrá un rol crucial en la reducción de las emisiones de CO₂ en Alemania, al facilitar el uso masivo de fuentes renovables.

SEI se posiciona como socio tecnológico clave y proveedor principal para el corredor A-Nord. La empresa asumirá responsabilidades en el diseño, fabricación, logística, instalación y puesta en servicio de aproximadamente 300 kilómetros de ruta de cable.

El papel de Kinectrics

Dentro de este contrato, Kinectrics realizará pruebas de puesta en marcha mediante la técnica de ACHV en tramos de 40 kilómetros, utilizando hasta 14 sistemas móviles de pruebas resonantes (RTS). Estos equipos estarán dotados de tecnología para la medición distribuida de descargas parciales (PD), lo que permitirá detectar defectos en etapas tempranas de la instalación. Además, Kinectrics efectuará las pruebas finales de HVDC en todo el sistema A-Nord, verificando la integridad de la red antes de su entrada en operación comercial.

Con la mayor flota global independiente de equipos RTS de alta tensión y décadas de experiencia en mediciones de campo, Kinectrics se ha consolidado como socio estratégico para servicios de comisionamiento independiente y autosuficiente en cables terrestres y submarinos, tanto HVAC como HVDC. Su trayectoria incluye pruebas de campo en más de 15.000 kilómetros de cables de transmisión y subtransmisión de aislamiento sólido alrededor del mundo.

Garantía de confiabilidad

El trabajo de Kinectrics apunta a minimizar riesgos de fallas costosas durante la vida útil de la infraestructura. Sus metodologías comprobadas permiten identificar defectos limitantes en sistemas de cableado antes de que entren en servicio, reduciendo tiempos de espera y posibles interrupciones.

En palabras de David Harris, CEO de Kinectrics:

“Kinectrics is looking forward to providing experienced HV cable commissioning testing for the A-Nord project with Sumitomo. Testing at the early stages of the project reduces the risk of late-stage failures and will ensure that critical functions are validated under real-world conditions. With the expanded capacity of our RTS fleet, our team can leverage its experience operating these units, helping to meet the demands of highly complex transmission projects, as well as reduce the wait and lead times for testing.”

Impacto en la transición energética europea

El proyecto A-Nord no solo representa un avance tecnológico en materia de transmisión subterránea de alta tensión, sino también un pilar estratégico de la política energética alemana. Al transportar energía eólica generada en el norte del país hacia centros industriales en el oeste, se busca equilibrar la oferta renovable con la demanda industrial, disminuyendo la dependencia de fuentes fósiles.

Expertos del sector destacan que la participación de compañías con amplia experiencia como SEI y Kinectrics ofrece garantías adicionales a un proyecto de tal magnitud, donde la confiabilidad del sistema y la prevención de fallas resultan fundamentales.

Perspectiva

Con una fecha objetivo de 2030, el corredor A-Nord se integra al conjunto de megaproyectos que Alemania impulsa para cumplir sus metas climáticas y avanzar hacia una matriz energética más limpia y segura. La cooperación entre empresas japonesas y canadienses con actores europeos resalta la naturaleza global de la transición energética, donde la innovación tecnológica y la experiencia en pruebas de alta tensión son esenciales para alcanzar objetivos de descarbonización.