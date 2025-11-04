Park Place Technologies amplía la suite ParkView® con nuevas capacidades de soporte proactivo de TI

CLEVELAND, OH, EE. UU., (GLOBE NEWSWIRE) — En una estrategia que refuerza su liderazgo global en servicios de soporte tecnológico, Park Place Technologies anunció la expansión de su suite ParkView®, una familia de servicios diseñada para ofrecer a sus clientes un enfoque más proactivo, automatizado y eficiente en la gestión de infraestructuras de TI.

Con más de 35 años de experiencia en el sector, la compañía busca ayudar a las organizaciones a reducir los tiempos de inactividad y mejorar el rendimiento de sus sistemas en entornos híbridos cada vez más complejos.

Una plataforma unificada para el monitoreo del rendimiento

Actualmente, ParkView® es utilizada por miles de clientes en todo el mundo, cubriendo más de un millón de activos tecnológicos. Con esta actualización, Park Place unifica varios de sus servicios anteriores —entre ellos Storage Monitoring Base (STORm) y Performance and Utilization Monitoring— bajo una nueva identidad: ParkView Performance Insights™.

Este servicio optimizado monitorea de manera proactiva el rendimiento de los dispositivos y compara los resultados con los umbrales de referencia establecidos en la industria. Si se detecta que el uso de CPU, memoria o disco supera los límites establecidos, el sistema alerta de inmediato al cliente para tomar medidas preventivas y evitar interrupciones costosas.

Aunque inicialmente se centra en dispositivos de almacenamiento, Park Place Technologies anunció que planea expandir ParkView Performance Insights™ a entornos de servidores en un futuro cercano, fortaleciendo así la capacidad de supervisión integral del sistema.

Hacia un soporte completamente automatizado

Otra de las innovaciones anunciadas es el cambio de nombre de ParkView Hardware Monitoring™, que ahora se denomina ParkView Automated Support™. Si bien el servicio conserva su funcionalidad esencial, la nueva denominación comunica con mayor claridad su propósito: automatizar el proceso de soporte para que, cuando se produzca un problema de hardware, la acción correctiva comience de inmediato, acelerando la resolución del incidente.

ParkView Automated Support™ proporciona monitoreo continuo de hardware de almacenamiento, redes, servidores y plataformas hiperconvergentes (HCI) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando se detecta un evento, el sistema crea automáticamente un ticket con todos los detalles necesarios para su resolución, eliminando la necesidad de que el cliente llame o realice gestiones manuales.

Principales ventajas del nuevo servicio

Previene la fatiga por alertas , al notificar solo eventos que requieren acción.

Reduce el tiempo medio de reparación en un 31% , y cuenta con la garantía First-Time Fix™ .

Ofrece una interfaz independiente del fabricante , compatible con múltiples OEMs, plataformas y generaciones de dispositivos.

Permite visibilidad en tiempo real a través del portal de clientes Central Park .

Garantiza seguridad personalizada y transmisión de datos cifrada mediante SSL .

Disminuye los puntos de contacto promedio de resolución de 8 a solo 2.

Rebranding global y compromiso con la simplicidad del soporte

La expansión de la suite ParkView® viene acompañada de una iniciativa integral de rebranding, que incluye revisiones legales, capacitación de ventas, alineación de precios, mejoras en el servicio al cliente y actualizaciones en los activos de marketing.

Park Place Technologies está instando a sus empleados y socios a retirar los materiales antiguos y adoptar las nuevas denominaciones tan pronto como los recursos actualizados estén disponibles.

“These updates strengthen the ParkView® brand and demonstrate our commitment to simplifying support and delivering innovation for our customers,”

— Chad Bittner, Director of Global Product Marketing, Park Place Technologies.

Innovación constante para maximizar el tiempo activo

Con esta expansión, Park Place Technologies reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de soporte de TI proactivas, seguras y centradas en el cliente, con el objetivo de garantizar el máximo tiempo de actividad y una operación simplificada.

La nueva suite ParkView® se consolida como una herramienta clave para empresas que buscan modernizar sus entornos tecnológicos, reducir la complejidad operativa y anticiparse a los problemas antes de que afecten sus servicios.

Esta evolución representa un paso firme en la estrategia de la compañía para consolidarse como un referente global en soporte tecnológico automatizado, combinando innovación, eficiencia y confiabilidad para atender las demandas del cambiante panorama de TI empresarial.