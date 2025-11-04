Venezuela apuesta por la renovación en gimnasia rítmica rumbo a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

La gimnasia rítmica venezolana se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia deportiva con un equipo joven, talentoso y ambicioso que representará al país en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Conformado por nueve atletas —seis en competencia grupal y tres en la modalidad individual— el conjunto nacional llega con el impulso de recientes triunfos regionales y la determinación de consolidar el nombre de Venezuela entre las potencias de la disciplina.

La delegación, anunciada oficialmente por el Comité Olímpico Venezolano (COV), competirá en suelo peruano entre el 2 y el 4 de diciembre en las instalaciones de la Villa El Salvador, en Lima. Según el comunicado emitido el 3 de noviembre de 2025 por la oficina de prensa del COV, el grupo combina juventud, proyección internacional y un historial de resultados prometedores.

Un equipo joven con proyección internacional

El equipo de conjuntos está integrado por María Escobar, Camila Campos, Kaily Ramírez, Mariana Dona, Samantha Rojas y Gabriela Rodríguez, quienes participarán en las modalidades de 5 cintas y conjunto mixto 2 aros y 3 pelotas. Parte de estas gimnastas se tituló campeona en el Campeonato Sudamericano Cochabamba 2025, un logro que les da confianza para repetir la hazaña en la cita bolivariana.

En la modalidad individual, Alejandra Montilla, Luciana Caraballo y Jimena Domínguez serán las encargadas de representar al país en los implementos de aro, pelota, mazas, cinta y all around. De ellas, Domínguez destaca como la principal figura del grupo por su impresionante palmarés: campeona sudamericana en Cochabamba 2025, campeona sudamericana juvenil en Aracaju, Brasil 2024, y medallista de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil de Guatemala 2024.

Dos años de trabajo y grandes resultados

La entrenadora de la selección nacional senior, profesora Marilyz Cabello, explicó que el equipo, aunque joven, ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años. “El equipo es relativamente nuevo con apenas dos años trabajando juntos. Estos serán sus primeros juegos bolivarianos”, señaló Cabello, quien ha liderado el proceso de consolidación de la escuadra con miras a competencias de alto nivel.

Cabello agregó que el grupo ha tenido una preparación constante en el ámbito internacional. “Se integró al equipo Samantha Rojas en el mes de febrero de este año, sin embargo, hemos participado en el Campeonato Panamericano efectuado en Paraguay, luego en el Campeonato Mundial realizado en Brasil y finalmente estuvimos en Cochabamba, Bolivia, donde hicimos una base de altura y competimos en el Campeonato Suramericano. Allí las muchachas quedaron campeonas tanto con el conjunto de 5 cintas y el conjunto mixto 2 aros y 3 pelotas. Actualmente estamos enfocadas en los juegos bolivarianos”, afirmó.

El trabajo técnico y la preparación estratégica han sido claves para que Venezuela mantenga un nivel competitivo frente a potencias regionales como Colombia, Chile y Brasil. Además, el equipo ha logrado consolidar rutinas con un alto grado de dificultad técnica y artística, uno de los criterios más valorados en las competencias internacionales de gimnasia rítmica.

Antecedentes que inspiran confianza

En la pasada edición de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, los conjuntos venezolanos se coronaron campeones en 5 aros y 2 pelotas y 3 cintas, además de obtener medalla de bronce en la competencia all around. Estos resultados sirven ahora como referencia para un equipo renovado que busca igualar o mejorar su desempeño en Lima.

Por su parte, la presidenta de la Federación Venezolana de Gimnasia, profesora Zobeira Hernández, expresó su reconocimiento a las instituciones que han acompañado el proceso de preparación de las atletas. “Agradecemos la ayuda recibida por parte del Comité Olímpico Venezolano y del Ministerio del Poder Popular para el Deporte por el apoyo brindado a las gimnastas en su preparación rumbo a la justa deportiva bolivariana”, afirmó.

Objetivo: volver al podio bolivariano

Con un grupo disciplinado, un cuerpo técnico comprometido y el respaldo de las autoridades deportivas, Venezuela apunta a mantener su protagonismo en esta disciplina que históricamente le ha brindado importantes satisfacciones al país. El objetivo está claro: lograr el primer lugar en las diferentes modalidades y consolidar la gimnasia rítmica venezolana como una de las más destacadas del continente.

El reto será exigente, pero el equipo llega a Lima con la confianza que da el trabajo constante y los resultados obtenidos en los últimos campeonatos internacionales. Si logran mantener la concentración y la ejecución técnica que les caracteriza, las jóvenes gimnastas podrían escribir un nuevo capítulo de éxito para el deporte venezolano en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.