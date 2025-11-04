HONOR y BYD sellan una alianza estratégica para liderar la movilidad inteligente impulsada por IA

SHENZHEN, China. — En un movimiento que refuerza la convergencia entre la tecnología móvil y la movilidad eléctrica, HONOR y BYD anunciaron una alianza estratégica destinada a impulsar el desarrollo de vehículos inteligentes conectados, potenciados por inteligencia artificial (IA).

La asociación une la experiencia de HONOR en conectividad y ecosistemas digitales con el avanzado sistema inteligente DiLink de BYD, uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos de nueva energía.

El anuncio se realizó en Shenzhen durante una ceremonia que contó con la presencia de James Li, CEO global de HONOR, y Wang Chuanfu, presidente y director general de BYD Group. El acuerdo fue formalizado por Fang Fei, presidenta de productos de HONOR, y Yang Dongsheng, vicepresidente senior de BYD y presidente del Automotive New Technology Research Institute. La firma marca el inicio de una nueva etapa de cooperación tecnológica entre ambas compañías, con el propósito de transformar la experiencia de movilidad moderna.

Un paso decisivo hacia la movilidad inteligente

La colaboración entre HONOR y BYD busca ofrecer a los consumidores una experiencia de movilidad centrada en las personas y potenciada por IA, combinando la innovación en dispositivos móviles con las soluciones de conectividad vehicular más avanzadas.

Según ambas empresas, la alianza se estructura sobre tres pilares estratégicos fundamentales:

1. Tecnología y funcionalidades clave

Desarrollo conjunto de tecnologías de integración entre ecosistemas, incorporación de agentes de IA y una llave digital de automóvil de alta precisión basada en Bluetooth.

2. Ecosistema de canales y beneficios para los usuarios

Creación de un modelo de canal colaborativo que aproveche las capacidades de los vehículos conectados de HONOR y el sistema inteligente de BYD, garantizando la interoperabilidad entre plataformas y una mejor experiencia de usuario.

3. Comunicación conjunta e interacción con los usuarios

Implementación de estrategias conjuntas de marketing, lanzamientos coordinados y programas de interacción con los consumidores en torno a los hitos clave de los productos y servicios.

Con esta cooperación, ambas marcas buscan no solo reforzar su posición en la industria tecnológica y automotriz, sino también construir un ecosistema integrado que combine inteligencia, comodidad y seguridad en la conducción del futuro.

Un historial de colaboración tecnológica

HONOR y BYD no son extraños a la cooperación tecnológica. En 2023, ambas compañías trabajaron juntas en la introducción de llaves de automóvil NFC integradas en los smartphones HONOR, permitiendo a los propietarios de BYD bloquear y desbloquear sus vehículos directamente desde sus teléfonos.

En 2024, la alianza se amplió para incluir funciones de carga rápida dentro del vehículo, consolidando la integración entre los dispositivos móviles y los automóviles eléctricos.

Para 2025, el siguiente paso será la expansión del sistema HONOR Car Connect, inicialmente adoptado por la marca DENZA, perteneciente al grupo BYD. La tecnología se extenderá a otras marcas del conglomerado, permitiendo una interacción fluida entre dispositivos y automóviles y garantizando la continuidad de los servicios digitales.

Compromiso con la innovación impulsada por IA

Durante la ceremonia, James Li, CEO de HONOR, destacó el alcance y la importancia de la alianza entre ambas empresas:

“En HONOR, siempre hemos creído que la clave para maximizar el potencial humano radica en la combinación de un enfoque centrado en las personas y la tecnología. Nuestra colaboración con BYD es una alianza integral para la era de la IA, con la movilidad inteligente como foco estratégico clave en esta etapa. Juntos, impulsaremos el desarrollo tecnológico conjunto, complementaremos nuestras fortalezas y co-crearemos un ecosistema de experiencias de movilidad inteligentes y fluidas, que enriquezcan cada viaje y ayuden a abrir un nuevo paradigma de vida inteligente”.

El acuerdo refleja una tendencia creciente en la industria global, donde la convergencia entre los ecosistemas digitales y el transporte inteligente redefine la movilidad moderna. Con la inteligencia artificial como eje central, la cooperación HONOR–BYD se perfila como una de las alianzas tecnológicas más relevantes de 2025, al combinar hardware, software y experiencia de usuario bajo una visión común.

Perspectivas a futuro

Tanto HONOR como BYD han manifestado su compromiso de mantenerse enfocadas en el usuario y en la innovación potenciada por IA, con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevas funciones avanzadas como la conectividad entre teléfono y automóvil, llaves digitales seguras y experiencias de conducción más personalizadas.

Esta cooperación estratégica representa una integración profunda de tecnología y recursos, además de una apuesta significativa por la movilidad inteligente del futuro. En los próximos años, ambas compañías buscarán fortalecer su presencia en el mercado global, impulsando soluciones que integren ecosistemas de dispositivos inteligentes con la nueva generación de vehículos eléctricos.

Con esta alianza, HONOR y BYD consolidan su compromiso con la innovación sostenible, sentando las bases para un nuevo capítulo en la movilidad digital y abriendo el camino hacia una era de transporte inteligente, conectado y humano.