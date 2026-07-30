Ozuna recibe cuatro nominaciones a Premios Juventud 2026 y reafirma su nueva etapa musical

Ozuna continúa fortaleciendo su posición como una de las principales figuras de la música urbana tras obtener cuatro nominaciones a Premios Juventud 2026. El reconocimiento llega impulsado por el desempeño de su álbum “Stendhal”, realizado junto a Beéle, así como por los sencillos “Enemigos” y “Una Aventura”, producciones que han acompañado el inicio de una nueva etapa artística para el cantante puertorriqueño.

Las nominaciones representan un momento importante en la evolución de la carrera de Ozuna, quien ha optado por retomar los sonidos que marcaron sus primeros años dentro del reguetón. Con una propuesta enfocada nuevamente en el reguetón tradicional y el reguetón romántico, el artista ha recuperado una identidad musical que contribuyó a convertirlo en una de las voces más influyentes del género latino.

Durante los últimos meses, esta dirección artística ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han respaldado el lanzamiento de nuevas producciones que recuerdan el estilo que impulsó el ascenso internacional del cantante. La estrategia también ha permitido que sus proyectos recientes obtengan reconocimiento dentro de una de las premiaciones más importantes de la música latina.

“Una Aventura” refleja el regreso a sus raíces

Entre las canciones destacadas figura “Una Aventura”, uno de los temas nominados en la edición 2026 de Premios Juventud. El sencillo simboliza el regreso de Ozuna a la esencia musical que caracterizó gran parte de sus primeros éxitos.

El videoclip oficial fue grabado en Santurce, Puerto Rico, como un homenaje a sus orígenes y a la ciudad que forma parte de su historia personal y artística. La producción audiovisual busca reforzar el vínculo del artista con sus raíces mientras mantiene una propuesta dirigida al mercado internacional.

La combinación de un sonido familiar para sus seguidores y una producción contemporánea ha permitido que la canción se convierta en una de las piezas más representativas de esta nueva etapa profesional.

“Stendhal” lidera las principales categorías

El álbum “Stendhal”, desarrollado en colaboración con Beéle, encabeza las nominaciones del artista al competir en dos de las categorías de mayor relevancia de la ceremonia: Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano.

Al mismo tiempo, “Enemigos”, interpretada por Ozuna junto a Beéle y Ovy On The Drums, competirá en la categoría Afrobeat Latino del Año, mientras que “Una Aventura” buscará el reconocimiento como Mejor Urban Track.

Las cuatro nominaciones reflejan el alcance de los lanzamientos recientes del artista y consolidan el impacto de su propuesta musical en distintos segmentos del género urbano.

La votación permanecerá abierta hasta el 10 de agosto

La organización de Premios Juventud informó que el proceso de votación ya se encuentra abierto y estará disponible hasta el 10 de agosto, permitiendo que los seguidores apoyen a sus artistas favoritos antes de la ceremonia.

La 23.ª edición de Premios Juventud se celebrará el 3 de septiembre de 2026 en Marbella, España, marcando un hecho histórico para la premiación al convertirse en la primera ocasión en que el evento se realiza fuera del continente americano.

La celebración en territorio europeo representa un paso hacia la expansión internacional de la gala, que durante más de dos décadas ha reconocido el trabajo de artistas destacados de la música latina.

Con cuatro nominaciones en distintas categorías, Ozuna llegará a la ceremonia como uno de los artistas con mayor presencia dentro de la competencia. El reconocimiento también evidencia la aceptación que ha tenido su regreso a los sonidos que definieron el inicio de su carrera y que continúan formando parte de su identidad musical.

Nominaciones de Ozuna a Premios Juventud 2026

Álbum del Año: “Stendhal” (Ozuna & Beéle)

“Stendhal” (Ozuna & Beéle) Afrobeat Latino del Año: “Enemigos” (Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums)

“Enemigos” (Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums) Mejor Urban Track: “Una Aventura”

“Una Aventura” Mejor Álbum Urbano: “Stendhal” (Ozuna & Beéle)