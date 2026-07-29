Lenny Tavárez fortalece su incursión en la salsa con “PA’ LO BONITO” y gana impulso en las listas de Billboard

Lenny Tavárez continúa ampliando su trayectoria artística con una firme apuesta por la salsa gracias al lanzamiento de “PA’ LO BONITO”, un sencillo producido por el reconocido Sergio George que combina la esencia tradicional del género con una interpretación contemporánea. La producción marca un nuevo capítulo en la carrera del artista multiplatino, quien busca consolidar su presencia dentro de la música tropical mientras el tema mantiene un crecimiento constante en plataformas digitales y en las listas de Billboard.

El cantante, previamente nominado al Latin GRAMMY®, presenta una propuesta inspirada en el amor, la nostalgia y las conexiones reales, elementos que han sido pilares de la salsa romántica durante décadas. Con esta producción, Tavárez explora una faceta diferente de su carrera sin perder el estilo interpretativo que lo ha convertido en una de las figuras destacadas de la música latina.

La participación de Sergio George aporta un respaldo significativo al proyecto. El productor es ampliamente reconocido por su trayectoria dentro de la salsa y otros géneros tropicales, habiendo trabajado con algunos de los artistas más influyentes de la industria. Su colaboración con Lenny Tavárez representa una combinación entre experiencia, tradición y una visión moderna del género.

Desde su lanzamiento, “PA’ LO BONITO” ha logrado una destacada respuesta por parte del público. El video oficial de la canción ya supera los 10 millones de reproducciones, reflejando el interés de los seguidores y el alcance que continúa registrando la producción en plataformas digitales.

El desempeño también se extiende a la radio y a los principales indicadores de la industria musical. Actualmente, el sencillo ocupa el puesto número 17 en la lista Latin Airplay de Billboard, además de alcanzar la cuarta posición tanto en Tropical Airplay como en Hot Tropical Songs, resultados que evidencian el crecimiento sostenido del tema dentro del mercado latino.

La evolución de Lenny Tavárez hacia la salsa responde a una tendencia que ha llevado a diversos artistas del ámbito urbano y pop latino a explorar nuevos sonidos sin abandonar completamente sus raíces musicales. Esta estrategia permite ampliar su audiencia y fortalecer su presencia en distintos segmentos del mercado, donde la salsa continúa manteniendo una importante base de seguidores tanto en América Latina como entre las comunidades hispanas en Estados Unidos.

Además del desempeño comercial, la producción busca destacar el valor de las historias personales y las emociones que caracterizan al género. La combinación de una letra inspirada en el amor y la nostalgia con una instrumentación cuidadosamente desarrollada ofrece una propuesta orientada tanto a los seguidores tradicionales de la salsa como a nuevas generaciones de oyentes.

La consideración de “PA’ LO BONITO” para los Latin GRAMMY® representa otro elemento relevante dentro de la estrategia de promoción del sencillo. La presencia en este proceso contribuye a incrementar la visibilidad de la producción y fortalece el posicionamiento del artista dentro de la industria musical latinoamericana.

El crecimiento sostenido en reproducciones, la positiva recepción en la radio especializada y el respaldo de una producción encabezada por Sergio George reflejan el momento que atraviesa Lenny Tavárez en esta nueva etapa artística. Con “PA’ LO BONITO”, el cantante continúa consolidando su incursión en la salsa mientras amplía su propuesta musical y fortalece su presencia en uno de los géneros más representativos de la música latina.