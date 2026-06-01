Eric Chacón presenta “Southern Breeze”, su décimo álbum de estudio con figuras internacionales de la flauta y el jazz

El flautista y saxofonista venezolano Eric Chacón lanzó el pasado 26 de mayo su nuevo trabajo discográfico titulado Southern Breeze, una producción instrumental que combina smooth jazz, funk, jazz latino y elementos de la música tradicional venezolana. El álbum representa el décimo disco de estudio del artista, quien formó parte de El Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela y fue integrante de la Sinfónica Simón Bolívar.

La producción incluye nueve temas instrumentales y marca el regreso de Chacón a la composición, en un proyecto que reúne a destacados exponentes de la música latinoamericana y del jazz contemporáneo. El músico, radicado actualmente en Miami, desarrolló el álbum junto a reconocidos intérpretes de la flauta, el saxofón y el clarinete provenientes de distintos países.

Entre los invitados especiales figuran Bill McBirnie, Kim Scott, Ed Calle, Joaquín Sosa, Néstor Torres, Luis Julio Toro, Pedro Eustache y Jeremy Bosch, quienes participaron en distintas piezas del disco.

“Este álbum significa mucho para mí porque en él pude reunir músicos que quiero, admiro y respeto muchísimo, con los que además tengo varias cosas en común, entre ellas la flauta, que como instrumento es un punto que comparten todos los invitados, exceptuando a mi hermano Chipi Chacón, quien es trompetista, del resto, todos los demás tocan flauta, inclusive Ed Calle quien es uno de los mejores saxofonistas del mundo, igual que Joaquín Sosa, uno de los grandes clarinetistas de la actualidad. Gracias a que he venido realizando un trabajo continuo durante muchos años, con 10 discos de estudio, ellos quisieron colaborar conmigo”, explicó Eric Chacón.

Producción con músicos de trayectoria internacional

Además de los artistas invitados, Southern Breeze fue grabado junto a un amplio grupo de músicos de trayectoria internacional, entre ellos César Orozco, David Chakarji, Santiago Bosch, William Sigismondi y Manuel Gómez en el piano y teclados; Abelardo Bolaño y Anderson Quintero en la batería; Héctor Molina y Edward Ramírez en el cuatro; así como Gerardo Chacón, Diego Cuta, Freddy Adrián y Diego Paredes en el bajo y contrabajo.

La producción también contó con la participación de Orlando Molina en la guitarra, José Miguel Frías en percusión y batería, José Gregorio Hernández en percusión afrovenezolana, Tony Succar en timbal y Jhosir Córdoba en trombón.

De acuerdo con Chacón, el álbum refleja las influencias musicales que ha desarrollado desde su llegada a Miami, ciudad donde ha consolidado parte de su carrera artística.

Eric Chacón destaca que a pesar de ser una producción instrumental «que fusiona todas las influencias que me han arropado desde que llegué a una ciudad multicultural como Miami, principalmente el jazz latino, el funk, el smooth jazz, la percusión afrocaribeña y hasta el R&B. SIn embargo no pude dejar de incluir elementos de la música venezolana, para ello mi papá, Gerardo Chacón, compuso un par de temas: Crepuscular donde toca Jeremy Bosh como invitado y el otra es Afromerengue, donde participa Luis Julio Toro, flautista del Ensamble Gurrufío”.

Influencia venezolana y lanzamiento en vinil

El disco incluye cuatro composiciones de Eric Chacón y dos piezas escritas por su padre, Gerardo Chacón. También incorpora el tema Cire, del guitarrista venezolano Orlando Molina.

La producción suma además dos versiones instrumentales: una reinterpretación de Rachel’s Song, llevada al ritmo del bolero por el saxofonista Ed Calle, y una nueva versión de El Cumbanchero, clásico de Rafael Hernández interpretado junto al flautista puertorriqueño Néstor Torres. Los arreglos de ambos temas estuvieron a cargo de Gerardo Chacón.

El álbum fue mezclado y masterizado por Vladimir Quintero, colaborador frecuente del músico venezolano en sus proyectos recientes. Asimismo, el artista confirmó que Southern Breeze tendrá una edición especial en formato vinil prevista para el mes de agosto.

Según explicó Chacón, el concepto del disco está relacionado con la ubicación geográfica y las experiencias personales de los músicos participantes, muchos de ellos radicados al sur de distintos territorios del continente americano y Europa.

Un recorrido personal convertido en música

Dentro del repertorio, el artista resaltó especialmente dos composiciones: Horchata y The Flute Guy. La primera surgió como homenaje a su hermano Chipi Chacón, mientras que la segunda fue creada en honor al maestro Pedro Eustache.

“Hay una composición mía muy especial, llamada Horchata, que la escribí en homenaje a mi hermano Chipi y se inspira en un viaje que hice a Valencia, España, para visitarlo, donde bebimos horchata en un local valenciano, entonces está inspirado en ese encuentro con él y su familia. Otro tema muy especial es The Flute Guy, que compuse pensando en el gran maestro Pedro Eustache; este fue el primer single del disco y tuvo una excelente recepción del público”, agregó el flautista.

Con este lanzamiento, Eric Chacón amplía su catálogo discográfico y consolida una propuesta musical orientada a la fusión del jazz contemporáneo con las raíces venezolanas, en una producción que reúne talento internacional y una visión artística construida a lo largo de más de una década de trayectoria.