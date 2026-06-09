Tony Guerra y Overtones impulsan el regreso de la música electrónica a los espacios públicos de Caracas

Caracas — La música electrónica volvió a ocupar un lugar central dentro de la agenda cultural caraqueña durante la cuarta edición de Caminarte 2026, evento organizado por la Alcaldía de Baruta y Baruta Cultural que reunió a miles de personas en las calles de Colinas de Bello Monte con una programación artística abierta y gratuita para toda la ciudad.

La jornada, que combinó distintas expresiones culturales y musicales, tuvo uno de sus momentos más concurridos en la Tarima Cacique, donde el cierre electrónico encabezado por Tony Guerra y Overtones congregó a varios miles de asistentes. Según estimaciones de los organizadores, más de 50.000 personas participaron en las actividades desarrolladas durante el evento.

El espectáculo final estuvo marcado por una propuesta audiovisual de gran formato que integró proyecciones visuales sobre el Edificio Imperial y una escenografía inspirada en un vagón del Metro de Caracas, elementos que reforzaron la identidad urbana y local de la presentación. El público acompañó el cierre con música electrónica de identidad latina, en un ambiente que evidenció el renovado interés por este género dentro de los espacios públicos de la capital venezolana.

La actividad también representó un punto de encuentro para una escena musical que en los últimos años ha enfrentado limitaciones derivadas de la migración de artistas, productores y audiencias. Para los organizadores del escenario electrónico, la convocatoria obtenida en Caminarte refleja señales de recuperación para un sector que busca recuperar visibilidad dentro del circuito cultural venezolano.

En este contexto, Overtones ha mantenido una estrategia orientada al fortalecimiento de la industria electrónica nacional. La empresa acumula una década de operaciones vinculadas a la producción de eventos, representación de artistas, formación y entretenimiento, además de proyectos enfocados en conectar la escena venezolana con plataformas internacionales.

La compañía opera bajo una visión internacional con enfoque local, orientada a combinar proyección internacional con iniciativas desarrolladas en Venezuela. Su estructura de trabajo incluye áreas de contratación artística, sello musical, representación de talentos y educación vinculada a la cultura electrónica. Asimismo, ha desarrollado iniciativas de responsabilidad social empresarial con comunidades caraqueñas, especialmente en sectores de Petare.

Al frente de Overtones se encuentra el músico y productor Tony Guerra, figura vinculada a la promoción de la música electrónica venezolana desde 2007 y participante activo en escenarios internacionales. Durante el evento, Guerra destacó el impacto de la convocatoria obtenida en el cierre de Caminarte.

«Ver a tanta gente en la calle compartiendo alrededor de la música electrónica fue impresionante. Confirma que la escena está viva y que tiene un lugar dentro de la cultura del país. Para nosotros es una motivación para seguir trabajando y abrirles camino a los que vienen», señaló Guerra.

La participación de Overtones en Caminarte también puso de relieve el papel que los eventos culturales pueden desempeñar en la recuperación de espacios públicos y en la dinamización de actividades económicas vinculadas al entretenimiento. Producción técnica, logística, servicios audiovisuales, montaje de escenarios y empleo temporal forman parte de la cadena de valor que se activa alrededor de este tipo de iniciativas urbanas.

En los últimos años, distintos actores de la industria cultural venezolana han insistido en la necesidad de ampliar las oportunidades para expresiones artísticas emergentes y géneros alternativos. La incorporación de la música electrónica dentro de un evento masivo y organizado por instituciones municipales representa, para parte del sector, una señal positiva hacia una programación cultural más diversa y abierta a nuevos públicos.

Overtones agradeció a la Alcaldía de Baruta y a Baruta Cultural por el espacio otorgado dentro de la programación de Caminarte y reiteró el llamado a mantener abiertas las oportunidades para artistas y productores vinculados al movimiento electrónico venezolano.

El resultado de la convocatoria y la respuesta del público dejan, según los organizadores, un escenario favorable para el desarrollo de nuevas iniciativas similares en Caracas y otras ciudades del país, en un momento en el que la industria cultural busca consolidar nuevos espacios de crecimiento y participación ciudadana.